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Turkcell, yerli mobil arama motoru Yaani’yi tanıttı

Ana dili Türkçe olarak kurgulanan arama motoru "Yaani", App Store ve Google Play uygulamaları ile hizmet verecek.
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