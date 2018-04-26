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Türkiye İHA motoru satacak

İnsansız hava aracı (İHA) motorlarındaki dışa bağımlılığı sonlandırmak için başarılı adımlar atan Türkiye, yakın zamanda yurt dışına motor satmayı hedefliyor.
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