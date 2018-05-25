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Türkiye, sanayisini kendi uçaklarına hazırlıyor

Dünyanın önde gelen uçak üreticileri için üretim yapan Türkiye, tasarım ve mühendislik alanlarında da global oyuncular çıkarmayı hedefliyor. Türkiye'nin savaş ve yolcu uçağı ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli rol oynayacak.
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