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Türkiye'nin savunmadaki yeni markası "Yörük"

"Hafif zırhlı araçlarda yeni bir çağ başlıyor" sloganıyla tanıtılan ve bugüne kadar Nurol Makina ve Sanayi AŞ'nin ilk harflerinin kısaltması "NMS" ile adlandırılan 4X4 zırhlı aracın ismine karar verildi.
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