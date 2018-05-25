e-DÜNYA
23 °C

'Türkiye'yi geleceğe genç insan kaynağı taşıyacak'

5G ve Ötesi Ortak Lisansüstü Destekleme Programı İmza Töreni'nde konuşan BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan, "Türkiye'yi geleceğe, üretebilen ve şekillendirebilen genç insan kaynağı taşıyacak." dedi.
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten
Sitene Ekle

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.