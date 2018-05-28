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Ülke savunması yeni teknolojilerle donatıldı

Güvenlik güçlerinin teknolojik olanakları, yerli savunma sanayisi ürünleri öncelikli olmak üzere artırılıyor. SSM tarafından geçen yıl yapılan teslimatlarla güvenlik güçlerinin kullanımına yeni silah, araç ve ekipmanlar sunuldu.
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