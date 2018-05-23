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Liselilerin 'uzatma kablosu'yla çalışan aracı test sürüşünde

Antalya'da meslek lisesi öğrencileri, yeni motor yapıp taktıkları hurda otomobili seyyar kabloyla şebeke elektriğiyle çalıştırarak yürütmeyi başardı. Öğrenciler, Ar-Ge çalışmaları devam eden otomobili güneş enerjisiyle çalıştırmayı hedefliyor.
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