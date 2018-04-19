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Vodafone'dan çocuklara kodlama eğitimi

Vodafone Türkiye CEO'su Deegan, "Her bir çocuğumuz kod yazmaya başladığında Türkiye dijitalleşmiş olacak. Kodlama, yerli yazılım üretimini de teşvik edecek. Böylece Türkiye teknoloji tüketen değil, teknoloji üreten bir nesle sahip olacak." dedi
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