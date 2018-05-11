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"Yapay zeka ülke meselesi olmalı”

Küresel gayri safi hasılaya 2030'a kadar 16 trilyon dolarlık katkı yapması öngörülen yapay zekanın, Türkiye'de "ülke meselesi" olarak ele alınması gerektiği belirtiliyor.
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