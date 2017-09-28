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Yeni ATAK, HÜRKUŞ ve ANKA'lar geliyor

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI), yıl sonuna kadar yapacağı teslimatlarla Türkiye'nin hava filosunu güçlendirmesine katkıda bulunacak.
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