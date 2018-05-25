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Yerli 'Elektromanyetik Top' sahaya çıkacak

Savunma Sanayii Müsteşarlığı, ateşli silahların yerine geçmesi beklenen ve yerli olarak geliştirilen Elektromanyetik Top Sisteminin saha prototipi için özel sektör firmalarıyla sözleşme imzaladı.
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