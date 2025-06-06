Yerli motorla tam isabet! SOM füzesi hedefi başarıyla vurdu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen uzun menzilli seyir füzesi SOM’un, yerli turbojet motoruyla gerçekleştirilen test atışında hedefini tam isabetle vurduğunu duyurdu.

Bakan Kacır, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, füzenin sahip olduğu üstün kabiliyetlere dikkat çekerek, dışa bağımlılığın büyük ölçüde azaltıldığını belirtti. "Milli gururumuz SOM, yerli turbojet motoru ile yapılan test atışında hedefi tam isabet vurdu" ifadelerini kullanan Kacır, bu başarının Türkiye’nin Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğunda önemli bir adım olduğunun altını çizdi.

"Daha büyük zaferlere hazırız"

Kacır açıklamasında ayrıca, "SOM'un yerli motoru ve alt bileşenleri, Milli Teknoloji Hamlesi'nin yalnızca bir adımı değil, binlerce mühendis ve teknisyenimizin gece gündüz demeden döktüğü ter, bilim insanlarımızın bitmeyen tutkusu ve gençlerimizin sınır tanımayan hayalleri. 'Tam Bağımsız Türkiye' yolunda emek veren tüm paydaşlarımızı kutluyorum. Gurur duyuyoruz, daha büyük zaferlere hazırız" sözlerine yer verdi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de gelişmeyle ilgili sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, testin yalnızca teknolojik bir başarı olmadığını, aynı zamanda bağımsız savunma sanayi vizyonunun somut bir göstergesi olduğunu ifade etti. "Yerli turbojet motorla yapılan test atışında hedefi tam isabetle vuran SOM, yalnızca teknolojik bir başarı değil, bağımsız Türkiye idealine atılmış kararlı bir adımdır" diyen Görgün, projede emeği geçen tüm kurum ve kişilere teşekkür etti.

"Güçlü savunma sanayimizle, ordumuzun yanındayız"

Görgün, bu başarının TÜBİTAK, TÜBİTAK SAGE, Kale Jet Engines, ROKETSAN ve projede görev alan tüm teknik ekibin uzun soluklu ortak çalışmasının ürünü olduğunu belirterek, "Güçlü savunma sanayimizle, kahraman ordumuzun yanındayız. Onların sahadaki gücünü, mühendislik masalarında, AR-GE laboratuvarlarında ve test sahalarında büyütmeye kararlıyız. Bağımsız teknolojilerle daha güçlü bir Türkiye için durmadan, yılmadan çalışmaya devam. Nice büyük başarılarla geleceğe" ifadelerini kullandı.