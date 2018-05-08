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Yerli otomobille ilgili önemli gelişme!

Bakan Özlü, "Yerli marka otomobil ile ilgili şirketin kuruluş sözleşmesini ve CEO'sunu bu cuma günü açıklayacağız"
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