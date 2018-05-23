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Yerli sanayi 'geleceğin silahını' geliştiriyor

Türk savunma sanayisi, güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarını mevcut teknolojilerle karşılamaya çalışırken geleceğin muharebe ortamına yönelik de hazırlıklar yapıyor.
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