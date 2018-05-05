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Yerli ve milli baz istasyonu ULAK'ta geri sayım

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, Türkiye'nin ilk yerli ve milli baz istasyonu ULAK'ın gelecek hafta Kars'ta hizmete gireceğini belirterek, "Böylece Türkiye'nin her yerinden yerli ve milli baz istasyonlarıyla hizmet verilecek." dedi
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