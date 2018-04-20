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Yerli iletişim platformu 'İletee' geliyor

HAVELSAN Genel Müdürü Atalay, ileri teknolojilerle geliştirilen "iletee" adını verdikleri güvenli iletişim platformunda, WhatsApp benzeri uygulamaların özelliklerinin yanı sıra donanım tabanlı güvenlik de sağlayacağını söyledi.
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