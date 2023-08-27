Yolların yapay zekâsı Togg için vardiya ikiye çıkıyor

Togg üretiminde gaza basıldı. Bu hafta Gemlik’teki fabrikada iki vardiyaya çıkılıyor. Hedef 3 dakikada bir araç üretmek. CEO Gürcan Karakaş’ın verdiği bilgiye göre, Togg, Gemlik ve çevresinde bir ekosistem yaratmış durumda. 250 robotun üretim sürecine dahil olduğu otomobiller 150 kontrol noktasından geçiyor. Karakaş, “Günde 170 adede çıktığımızda bu, 3 dakikada 1 üretime karşılık geliyor. Ağustosta, şu ana kadar ürettiğimiz tüm araçlardan fazla üretmiş olacağız” dedi.