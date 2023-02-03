Eski tip ehliyetinizi o tarihe kadar yenilemezseniz ceza alabilirsiniz! İşte, o kritik tarih...

İç İşleri Bakanlığı, 19.10.2022 tarihinde yaptığı açıklamayla ehliyet yenileme süresini tekrar uzattı. Ehliyetlerini henüz yeniletmeyen sürücüler bu sürenin ne zaman sona ereceğini merak etmeye başladı. Peki, eski tip ehliyetleri ne zaman değiştirmek gerekiyor? İşte, detaylar...

Ehliyet Yenileme Süresi Ne Zaman Sona Erecek?

Daha önce 31 Aralık 2022 olarak duyurulan tarih, 2 yıl daha uzatılarak 31 Aralık 2024'e alındı. Sürücüler eski ehliyetlerini bu tarihe kadar kullanabilecekler.

Eski Ehliyeti Yenilemek İçin Randevu Nasıl Alınır?

Ehliyet yenileme randevunuzu Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün web sitesindeki, nvi.gov.tr, e-başvurular bölümünden ya da Alo 199 hattından alabilirsiniz.

Ehliyet Yenilemek İçin Gerekli Evraklar

- Kimlik belgesi

- 1 adet biyometrik fotoğraf

- Sürücü sağlık raporu

- Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı

- Kan grubu belgesi veya yazılı beyanı

- Adli sicil belgesi

Ehliyet Yenileme Ücreti Ne Kadar, Ücret Nereye Yatırılır?

Eski tip ehliyeti yenisiyle değiştirme ücreti 15 TL’dir. Yeni tip ehliyetini tekrar yeniletmek isteyenlerin, kaybedenlerin veya çaldıranların ödemesi gereken ücret ise 769 TL. Ehliyet yenileme ücretini Hazine ve Maliye Bakanlığının protokol imzaladığı bankalara yatırabilirsiniz. O bankalar şu şekilde sıralanabilir:

- Akbank

- Aktif Bank

- Albaraka Türk Katılım Bankası

- Denizbank

- Garanti BBVA

- ING Bank

- Kuveyt Türk Katılım Bankası

- PTT Bank

- Şekerbank

- Türkiye Ekonomi Bankası (TEB)

- Türkiye Halk Bankası

- Türkiye Vakıflar Bankası

- Ziraat Bankası

Yeni Ehliyetin Özellikleri Nelerdir?

Yeni ehliyetler lazer baskı ile üretiliyor. Ehliyetteki fotoğraf üzerinde kopyalanma riskine karşı özel bir hologram bulunuyor. Ayrıca fotoğrafın arka kısmında ayrı bir güvenlik tasarımı da yer alıyor.

Ehliyet Yenilememe Cezası Nedir?

Kanuni süresi içinde ehliyetinizi yenilemezseniz ehliyetiniz geçerliğini yitirir. Eğer eski ehliyetiniz ile araç kullanmaya kalkarsanız Karayolları Trafik Kanununun 39/3 maddesine göre “Geçerlilik süresi dolan sürücü belgesi ile araç kullanmak” fiilinden dolayı idari para cezasına çarptırılırsınız.