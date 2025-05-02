10 günde neler oldu..
Son 10 günde içinde yazılım ekosistemimizin gelişimi çalışmalarımıza katkı verecek nitelikte bir çok etkinlikte yer aldım, temaslarda bulundum. Bu gelişmeler ve faaliyetleri yazılım masası köşemden sizlerle de paylaşmak istedim.
Dün 1 Mayısı kutladık. Bilişim ve yazılım teknolojileri ekosistemimizde emek veren yazılım, bilişim ve iletişim alanında çalışan emektarlarımızın, yazılımcılarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutlarım. Emeğinize sağlık, iyi ki varsınız!
TOBB Türkiye Yazılım Meclisi Seçimli Toplantısı: 30 Nisan 2025’te yeni dönem Başkanlık Divanı’nı belirlemek üzere TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Büyüksimitci başkanlığında toplandık. Meclis üyelerimizin oylarıyla Meclis Başkanlığına GLOBALNET Yazılım’ı temsilen yeniden seçildim. Başkan Yardımcılığına da SANLAB Simülasyon ‘u temsilen Salih Kükrek ‘i oybirliğiyle seçtik. Bu vesile ile üyelerimizin güvenine teşekkür ediyorum. Önümüzdeki dönemde de işletmeler, sanayiciler ve sektör STK’larıyla iş birliğini güçlendirip daha çok yerli yazılım üretimi, ihracat, nitelikli işgücü, istihdam üzerine mevzuat çalışmalarımızı genişleterek, sektörün sorunlarını ortak paydada belirleyip TOBB çatısı altında çözüme kavuşturmak üzere çalışmalarımıza devam edeceğiz.
TBD Türkiye Bilişim Derneği 35. Olağan Genel Kurulu: 19 Nisan 2025’te Ankara’da gerçekleştirildi. Yeni yönetim kurulu ve başkanlık seçimleri yapıldı. Genel başkanlığa Kenan Altınsaat seçildi. Emektar Rahmi Aktepe Başkanımız, 8 yıllık görevinin ardından genel başkanlığa veda etti. Rahmi Başkanımıza emeklerinden dolayı çok teşekkür eder, Kenan Başkanımızı da tebrik ederim. TBD Onur Kurulu Üyeliği ‘ne layık görülmüş olmaktan dolayı bir TBD gönüllüsü ve yüreklisi olarak büyük bir onur ve gurur duydum. Bu anlamlı tercihlerinden dolayı yeni yönetime ve üyelerimize gönülden teşekkür ediyorum.
Palandöken Ekonomi Forumu: Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından “2025 Turizm Başkenti” ilan edilen Erzurum’da 26-27 Nisanda düzenlenen Palandöken Ekonomi Forumundaydık. “Akıllı Dünyada Adil Bir Gelecek” temasıyla düzenlenen etkinlikte yapay zekâ, dijital dönüşüm, dijitalleşme, veri ekonomisi, sürdürülebilir kalkınma, enerji politikaları ve iklim değişikliği gibi konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın da katıldığı forumda, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu Ticaret, Turizm ve Milli Eğitim Bakanlarının olduğu foruma ve “Türkiye’nin Yatırım Ufku: Fırsatlar ve Gelecek Vizyonu” özel oturumuna moderatörlük yaptı. EİT temsilcilerinin yanında yurtiçi yurtdışından birçok üst düzey temsilcilerin katıldığı forumda bizlerde, ülkemizin dijital dönüşüm hedeflerine ulaşmasında kilit rol oynayan yazılım endüstrisi adına TOBB Yazılım Meclisini temsilen birçok temaslarda bulunduk. Foruma YASAD Derneğimiz temsilcileri de katıldı.
ITS İstanbul 2025 Zirvesi: TOBB Yazılım Meclisi adına açılış konuşmacısı olarak yer aldığım TÜYAFED tarafından 19-20 Nisan tarihlerinde düzenlenen zirvede, yapay zekâdan girişimciliğe kadar birçok konu ele alındı. Etkinlikte, robot moderatörlü bir paneli de izleme imkanım oldu. Ayrıca etkinliğe katılan girişimci projelerini yerinde inceleme ve girişimcilerle sohbet etme imkanım oldu.
Avrasya Teknoloji Haftası: 17-19 Nisan’da İstanbul’da düzenlenen etkinlikte, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan ve BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu katıldı. Telekomünikasyon, yapay zekâ, siber güvenlik ve fintech alanlarında yenilikler sergilendi. Milli Ürün Stratejisi Paneline katılarak Yerli Malı Tebliği Yerli Yazılım Belgesi üzerine son gelişmeler ve yaptığımız çalışmalar hakkında bilgi verme fırsatı buldum. Ayrıca Hizmet İhracatçıları Birliği “İhracatı Hızlandıranlar 2025 – Ödül Töreni” ‘nde juri üyesi olarak kazanan firmalara ödüllerini takdim ettim.