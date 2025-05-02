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10 günde neler oldu..

Ertan BARUT
Ertan BARUT YAZILIM MASASI [email protected]

Son 10 günde içinde yazılım ekosis­temimizin gelişimi çalışmalarımıza katkı verecek nitelikte bir çok etkinlik­te yer aldım, temaslarda bulundum. Bu gelişmeler ve faaliyetleri yazılım masası köşemden sizlerle de paylaşmak istedim.

Dün 1 Mayısı kutladık. Bilişim ve yazı­lım teknolojileri ekosistemimizde emek veren yazılım, bilişim ve iletişim alanın­da çalışan emektarlarımızın, yazılımcı­larımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutlarım. Emeğinize sağlık, iyi ki varsınız!

TOBB Türkiye Yazılım Meclisi Se­çimli Toplantısı: 30 Nisan 2025’te ye­ni dönem Başkanlık Divanı’nı belirle­mek üzere TOBB Yönetim Kurulu Üye­si Mehmet Büyüksimitci başkanlığında toplandık. Meclis üyelerimizin oylarıyla Meclis Başkanlığına GLOBALNET Yazı­lım’ı temsilen yeniden seçildim. Başkan Yardımcılığına da SANLAB Simülasyon ‘u temsilen Salih Kükrek ‘i oybirliğiyle seçtik. Bu vesile ile üyelerimizin güveni­ne teşekkür ediyorum. Önümüzdeki dö­nemde de işletmeler, sanayiciler ve sek­tör STK’larıyla iş birliğini güçlendirip daha çok yerli yazılım üretimi, ihracat, nitelikli işgücü, istihdam üzerine mev­zuat çalışmalarımızı genişleterek, sektö­rün sorunlarını ortak paydada belirleyip TOBB çatısı altında çözüme kavuştur­mak üzere çalışmalarımıza devam ede­ceğiz.

TBD Türkiye Bilişim Derneği 35. Olağan Genel Kurulu: 19 Nisan 2025’te Ankara’da gerçekleştirildi. Yeni yönetim kurulu ve başkanlık seçimleri yapıldı. Genel başkanlığa Kenan Altınsaat seçil­di. Emektar Rahmi Aktepe Başkanımız, 8 yıllık görevinin ardından genel başkan­lığa veda etti. Rahmi Başkanımıza emek­lerinden dolayı çok teşekkür eder, Ke­nan Başkanımızı da tebrik ederim. TBD Onur Kurulu Üyeliği ‘ne layık görülmüş olmaktan dolayı bir TBD gönüllüsü ve yüreklisi olarak büyük bir onur ve gurur duydum. Bu anlamlı tercihlerinden dola­yı yeni yönetime ve üyelerimize gönül­den teşekkür ediyorum.

Palandöken Ekonomi Forumu: Eko­nomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafın­dan “2025 Turizm Başkenti” ilan edilen Erzurum’da 26-27 Nisanda düzenlenen Palandöken Ekonomi Forumundaydık. “Akıllı Dünyada Adil Bir Gelecek” tema­sıyla düzenlenen etkinlikte yapay zekâ, dijital dönüşüm, dijitalleşme, veri eko­nomisi, sürdürülebilir kalkınma, enerji politikaları ve iklim değişikliği gibi ko­nular ele alındı. Cumhurbaşkanı Yar­dımcısı Cevdet Yılmaz’ın da katıldığı fo­rumda, TOBB Başkanı Rifat Hisarcık­lıoğlu Ticaret, Turizm ve Milli Eğitim Bakanlarının olduğu foruma ve “Türki­ye’nin Yatırım Ufku: Fırsatlar ve Gele­cek Vizyonu” özel oturumuna modera­törlük yaptı. EİT temsilcilerinin yanın­da yurtiçi yurtdışından birçok üst düzey temsilcilerin katıldığı forumda bizler­de, ülkemizin dijital dönüşüm hedefleri­ne ulaşmasında kilit rol oynayan yazılım endüstrisi adına TOBB Yazılım Meclisi­ni temsilen birçok temaslarda bulunduk. Foruma YASAD Derneğimiz temsilcileri de katıldı.

ITS İstanbul 2025 Zirvesi: TOBB Ya­zılım Meclisi adına açılış konuşmacısı olarak yer aldığım TÜYAFED tarafından 19-20 Nisan tarihlerinde düzenlenen zir­vede, yapay zekâdan girişimciliğe kadar birçok konu ele alındı. Etkinlikte, robot moderatörlü bir paneli de izleme imka­nım oldu. Ayrıca etkinliğe katılan giri­şimci projelerini yerinde inceleme ve gi­rişimcilerle sohbet etme imkanım oldu.

Avrasya Teknoloji Haftası: 17-19 Ni­san’da İstanbul’da düzenlenen etkinlik­te, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcı­sı Dr. Ömer Fatih Sayan ve BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu katıldı. Te­lekomünikasyon, yapay zekâ, siber gü­venlik ve fintech alanlarında yenilikler sergilendi. Milli Ürün Stratejisi Paneline katılarak Yerli Malı Tebliği Yerli Yazılım Belgesi üzerine son gelişmeler ve yaptı­ğımız çalışmalar hakkında bilgi verme fırsatı buldum. Ayrıca Hizmet İhracatçı­ları Birliği “İhracatı Hızlandıranlar 2025 – Ödül Töreni” ‘nde juri üyesi olarak ka­zanan firmalara ödüllerini takdim ettim.

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