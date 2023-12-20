100 milyon dolar ihracat yaptı fuar kapasitesini katlayacak
Türk tekstil ürünlerini dünyaya pazarlayan en önemli organizasyonlardan biri olan Dosso Dossi Fashion Show, Antalya’da gerçekleştirildi. 13-18 Aralık tarihleri arasında düzenlenen etkinlikte, 40 ülkeden yaklaşık 5 bin alıcı, 130 Türk firmasının yeni sezon ürünleriyle buluştu. Kadın, erkek, çocuk, ayakkabı, iç giyim ve ev tekstil sektörlerindeki üretici markalar, 2024 ilkbahar-yaz kreasyonlarını defileler ve konserler eşliğinde tanıttı. Defileye Victoria’s Secret’in ünlü mankenlerinden Frida Aasen da katıldı.
“Turizme destek oluyoruz”
Tekstil sektöründe 2022 yılında 100 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştirdiklerini ve bu sayede 30. olduklarını belirten Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, “Özgün iş modelimiz Business Holiday kapsamında hem ülkemizin tanıtımını yapıyoruz hem ülke tekstil ihracatına büyük katkı sağlıyoruz, hem de turizme destek oluyoruz” dedi.
Kaliteleriyle kendini ispatlamış katılımcı markalarla 40 ülkede yakaladıkları pazarlama başarısını daha da ileriye taşıdıklarını belirten Hikmet Eraslan, “Geldiğimiz noktaya bakarsak, her yıl daha da talep görmeye başladık. Hem katılımcı firmalar hem de ziyaretçilerden yoğun talepler alıyoruz. 13 – 18 Aralık tarihleri arasında Nest Convention Center’da gerçekleştirdiğimiz fuarımızda kış sezonu olmasına rağmen büyük ilgi gördük. 6 bin metrekare alanda 130 firma ile yaklaşık 5 bin alıcıyı ağırladık. Bu ilgiden cesaret alarak önümüzdeki fuarda kapasitemizi ikiye katlama kararı aldık. Altı bin metrekare olan fuar alanımızı 10 bin metrekareye, 130 olan katılımcı firma sayısını 200’e çıkartacağız. Bu sayede alıcıların dikkatini çekerek daha fazla katılımcı sağlayacağız. Şimdiden Haziran 2024 hazırlıklarına başladık. 10 ayrı oteli ise misafirlerimizi ağırlamak adına şimdiden kapattık” şeklinde konuştu
“30 bin kişiye istihdam sağladık”
Türkiye’nin katma değeri yüksek tekstil ürünlerinin ihracatına katkı sağlamaktan ve ülke tanıtımını yapmaktan dolayı son derece mutlu olduklarını da belirten Hikmet Eraslan, “Dünyaca ünlü top modelleri getiriyoruz. Her birine ‘Merhaba Türkiye’ dedirtiyoruz. Türk markalarının ürünlerini dünyanın her noktasına ulaştırıyoruz. İhracımıza, ülkemizin tanıtımına ve turizmine katkı sağlıyoruz. Yaklaşık 30 bin kişiye istihdam yaratıyoruz. Bu etkinliğimizde Victoria’s Secret’in ünlü top modeli Frida Aasen’i podyuma çıkarttık. Ülkemizi hem uluslararası ticaret hem de turizm alanında tanıtmaktan ve fayda sağlamaktan dolayı gururluyuz” ifadelerini kullandı.
Otel sayısı 7’ye çıkacak
Dosso Dossi Holding, tekstil, konut ve gıdanın yanı sıra turizmde de yatırımlarını sürdürüyor. Dosso Dossi Holding yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, Haliç kıyısında bulunan Hilton Garden Inn otelini satın aldıklarını ve kendi markaları altında hizmet vermeye başladığını belirterek, "Dosso Dossi Hotels bünyesine 5. otelimizi dahil ettik" dedi.
Muhteşem manzarası, 210 odası ve 7 toplantı salonu bulunan Dosso Dossi Hotels Golden Horn'un Haliç bölgesinin en önemli otelleri arasında yer aldığını ifade eden Hikmet Eraslan “ Önümüzdeki beş yıl içinde otel sayımızı yediye çıkaracağız" diye konuştu.
Aasen: Türk tekstili etkileyici
Defilenin baş mankeni Frida Aasen, Türkçe olarak "Merhaba Türkiye" diyerek, defilede çok iyi zaman geçirdiğini, organizasyonun mesaj içermesinin kendisi için anlamlı olduğunu söyledi.
İklim değişikliğiyle ilgili moda endüstrisi olarak mesaj iletmelerinden mutluluk duyduğunu aktaran Aasen, "Türk tekstili çok etkileyici. Bu ürünleri daha çok tanıtmak gerekiyor. Türkiye'nin de dünyada büyük markaları olacaktır" dedi. Daha önce Kapadokya bölgesinde, Bodrum ve İstanbul'da bulunduğunu anlatan Aasen, "Türkiye'yi gerçekten çok seviyorum. Burada olduğum için şanslıyım. Podyumda yürürken çimlerin kurumuş olması, arka plandaki kuraklığı temsil eden sıcak görüntüler verilen mesajı bana fazlasıyla hissettirdi" şeklinde konuştu.