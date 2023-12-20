100 milyon dolar ihracat yaptı fuar kapasitesini katlayacak

Türk tekstil ürünleri­ni dünyaya pazarla­yan en önemli organi­zasyonlardan biri olan Dosso Dossi Fashion Show, Antal­ya’da gerçekleştirildi. 13-18 Aralık tarihleri arasında dü­zenlenen etkinlikte, 40 ülke­den yaklaşık 5 bin alıcı, 130 Türk firmasının yeni sezon ürünleriyle buluştu. Kadın, erkek, çocuk, ayakkabı, iç gi­yim ve ev tekstil sektörlerin­deki üretici markalar, 2024 ilkbahar-yaz kreasyonlarını defileler ve konserler eşliğin­de tanıttı. Defileye Victoria’s Secret’in ünlü mankenlerin­den Frida Aasen da katıldı.

“Turizme destek oluyoruz”

Tekstil sektöründe 2022 yılında 100 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleş­tirdiklerini ve bu sayede 30. olduklarını belirten Dosso Dossi Holding Yönetim Ku­rulu Başkanı Hikmet Eras­lan, “Özgün iş modelimiz Bu­siness Holiday kapsamında hem ülkemizin tanıtımını yapıyoruz hem ülke teks­til ihracatına büyük katkı sağlıyoruz, hem de turizme destek oluyoruz” dedi.

Kaliteleriyle kendini is­patlamış katılımcı marka­larla 40 ülkede yakaladık­ları pazarlama başarısını daha da ileriye taşıdıkla­rını belirten Hikmet Eras­lan, “Geldiğimiz noktaya bakarsak, her yıl daha da talep görmeye başladık. Hem katılımcı firmalar hem de ziyaretçilerden yo­ğun talepler alıyoruz. 13 – 18 Aralık tarihleri arasında Nest Convention Center’da ger­çekleştirdiğimiz fuarımız­da kış sezonu olmasına rağ­men büyük ilgi gördük. 6 bin metrekare alanda 130 firma ile yaklaşık 5 bin alıcıyı ağır­ladık. Bu ilgiden cesaret ala­rak önümüzdeki fuarda ka­pasitemizi ikiye katlama ka­rarı aldık. Altı bin metrekare olan fuar alanımızı 10 bin metrekareye, 130 olan katı­lımcı firma sayısını 200’e çı­kartacağız. Bu sayede alıcı­ların dikkatini çekerek daha fazla katılımcı sağlayacağız. Şimdiden Haziran 2024 ha­zırlıklarına başladık. 10 ayrı oteli ise misafirlerimizi ağır­lamak adına şimdiden kapat­tık” şeklinde konuştu

“30 bin kişiye istihdam sağladık”

Türkiye’nin katma değe­ri yüksek tekstil ürünlerinin ihracatına katkı sağlamaktan ve ülke tanıtımını yapmak­tan dolayı son derece mutlu olduklarını da belirten Hik­met Eraslan, “Dünyaca ün­lü top modelleri getiriyoruz. Her birine ‘Merhaba Türki­ye’ dedirtiyoruz. Türk mar­kalarının ürünlerini dünya­nın her noktasına ulaştırıyo­ruz. İhracımıza, ülkemizin tanıtımına ve turizmine kat­kı sağlıyoruz. Yaklaşık 30 bin kişiye istihdam yaratı­yoruz. Bu etkinliğimizde Vi­ctoria’s Secret’in ünlü top modeli Frida Aasen’i podyu­ma çıkarttık. Ülkemizi hem uluslararası ticaret hem de turizm alanında tanıtmak­tan ve fayda sağlamaktan do­layı gururluyuz” ifadelerini kullandı.

Otel sayısı 7’ye çıkacak

Dosso Dossi Holding, tekstil, konut ve gıdanın yanı sıra turizmde de yatırımlarını sürdürüyor. Dosso Dossi Holding yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, Haliç kıyısında bulunan Hilton Garden Inn otelini satın aldıklarını ve kendi markaları altında hizmet vermeye başladığını belirterek, "Dosso Dossi Hotels bünyesine 5. otelimizi dahil ettik" dedi.

Muhteşem manzarası, 210 odası ve 7 toplantı salonu bulunan Dosso Dossi Hotels Golden Horn'un Haliç bölgesinin en önemli otelleri arasında yer aldığını ifade eden Hikmet Eraslan “ Önümüzdeki beş yıl içinde otel sayımızı yediye çıkaracağız" diye konuştu.

Aasen: Türk tekstili etkileyici

Defilenin baş mankeni Frida Aasen, Türkçe olarak "Merhaba Türkiye" diyerek, defilede çok iyi zaman geçirdiğini, organizasyonun mesaj içermesinin kendisi için anlamlı olduğunu söyledi.

İklim değişikliğiyle ilgili moda endüstrisi olarak mesaj iletmelerinden mutluluk duyduğunu aktaran Aasen, "Türk tekstili çok etkileyici. Bu ürünleri daha çok tanıtmak gerekiyor. Türkiye'nin de dünyada büyük markaları olacaktır" dedi. Daha önce Kapadokya bölgesinde, Bodrum ve İstanbul'da bulunduğunu anlatan Aasen, "Türkiye'yi gerçekten çok seviyorum. Burada olduğum için şanslıyım. Podyumda yürürken çimlerin kurumuş olması, arka plandaki kuraklığı temsil eden sıcak görüntüler verilen mesajı bana fazlasıyla hissettirdi" şeklinde konuştu.