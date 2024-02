2023 yazılım, bilişim hizmet ihracatımız 3.44 milyar dolar

Merkez Bankası rakamlarına göre 2023 bilişim ihracatı 2022'ye göre %16.5 artışla 3.44 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yeter mi yetmez, e-turquality bilişim yazılım ihracat destekleri ile yakaladığımız ivmeyi daha da artırarak bu sene 5 milyar dolara, bir kaç yıl içerisinde de 15 milyar dolara ulaşabiliriz.

Savunma, elektronik, otomotiv, sağlık, sanayi ürünleri içerisinde olan gömülü yazılımları, başka ülkelere uzaktan bilişim hizmeti veren serbest yazılımcıların döviz girdilerini, bazı oyun yazılım geliştiricilerin (ihracat beyanında bulunmayanların) yurtdışı satışlarını katarsak ihracatımızı 4-5 milyar dolar seviyelerinde olduğu sonucuna da varabiliriz. Ancak resmi kayıtlara girmediği için bu rakamları telafuz edemiyoruz. Elbette bu rakamlar bizim gerçek potansiyelimizi yansıtmıyor.

İhracatta, üretimde en masrafsız sektörlerden biri.

Türkiye yazılım sektörü, üretimde 50 yıllık, ihracatta da 30 yılı aşkın geçmişe sahip bir sektör.

Yazılım sektöründe faaliyet gösteren yaklaşık 27.000 şirketimiz ve ayrıca kendi ürünleri için bünyesinde yazılım geliştiren binlerce şirket var. Toplamda 50.000 ‘e yakın bilişim şirketi, 200.000 civarında bilişim sektörü istihdamı ve bu rakamın 100.000’den fazlasının da yazılım sektörü çalışanı olduğunu tahmin ediyoruz.

Diğer sektörler gibi navlun, gümrük, taşımacılık, lojistik, depolama, servis, sigorta, yüksek enerji sarfiyatı, büyük organize sanayi bölgelerinde mekanları ambarları olmayan, stoklu çalışmayan, üretim bandı olmayan işgücü, internet altyapısı ve bilgisayarla üretim yapıp dünyaya en hızlı ihracat yapıp, dövizi en hızlı getirebilen dinamik bir sektörüz. Ülkemizin döviz açığını kapatmada ve dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmede en hızlı ve en çok katkı sağlayacak bir sektörüz.

Yeter mi yetmez. Diğer dünya ülkeleri bizden daha hızlı hareket etmekte, yazılım sektörüne sürekli yatırım yapmaktalar.

Avrupa Birliği 2030 yılı için bilişim uzmanı sayısını 20 milyona ulaşma hedefi koydu. Yüzlerce ülkeye göre daha avantajlıyız.Türkiye nüfusunun %15,2'sini oluşturan 15-24 yaş grubundaki yaklaşık 13 milyon genç nüfus dahil birçok fırsatımız var. Bir an önce 250.000 nitelikli bilişim uzmanı, 250.000 de yazılım geliştirici toplamda milli teknoloji hamlesi 500.000 hedefi için köklü, kalıcı ve sürdürülebilir çalışmalar yürütmeliyiz.

Yazılım endüstrimizin birçok görünen görünmeyen sorunları var.

İşgücünden, finansal ihtiyaçlarına, eğitime, internet altyapısından, yerli yazılımın desteklenmesinden, kamunun yerli yazılımı tercih etmesine kadar iç pazarda sektörün büyümesini geciktiren bir çok sorunu var. Sektörümüzün sorunlarına yönelik tüm sivil toplum kuruluşları ile birlikte çözüm önerilerimizi ilgili bakanlıklarımızla devamlı istişare etmekte ve bilgilendirmekteyiz.

Yazılım, 12. Kalkınma Planı, Cumhurbaşkanlığı Orta Vadeli Programı, Cumhurbaşkanlığı YOİKK ve de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Programında her yerde her alanda planlarda yer almakta. Yeter mi yetmez. Yazılımda beklenen atılımı gerçekleştirmek için bir an önce ülke olarak yüzümüzü yazılım endüstrisine dönmeli, yatırımlarımızı artırmalıyız.

Daha kalıcı ve de süreci hızlandırıcı devlet destekli başka ülkelerde başarılı olmuş model önerilerimiz var. Ülkemizde de bu modeller üzerinde çalışmalı ve bir an önce hayata geçirmeliyiz.