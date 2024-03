Döviz, altın out, Türk yazılımlar, TURCORN’lar in!

Yapay zekâ geldi yazılımcıların işi bitti gibi “belli dönemlerde teknolojilerin merkezinde olanların yaydığı ve bu alandaki üretimlerin önünü kesip hazıra yönlendiren” söylemlere kulak asmayın, peşinden gitmeyin. Yazılıma yazılımcıya her zaman ihtiyaç var. Onlar altın değerinde!

“Yazılım Milli Güçtür”

TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu ev sahipliğinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı, bakanlar ve bürokratların katıldığı Türkiye Sektörel Ekonomi Şurası’nda TOBB Türkiye Yazılım Meclisi olarak Türkiye yazılım endüstrisi ve ekosistemi adına sektörün önemine vurgu yaparak beklentilerimizi, taleplerimizi aktardık.

Dünya çapında trilyonlarca dolarlık devasa bir ekosisteme sahip olan yazılım pazarının sürükleyici gücü yazılım, devletlerin ve sektörlerin dijitalleşerek verimliliği ve ihracatını artırmada önemli bir role sahiptir. Devletler için de vazgeçilemez milli bir güç ve stratejik bir konuma gelmiş olup, ekonomik bir tercih yanında aynı zamanda milli bir mecburiyet olmuştur. Amerika, Çin, Hindistan gibi ülkeler yazılımı milli stratejilerinin merkezine koymuş durumda.

Bizim de hedefimiz, Türkiye’yi yazılımın ve teknolojinin global bir oyuncusu yapmaktır. Bu global devrimde Türkiye’nin teknolojik bağımsızlığının ve ekonomik gücünün temel taşı olan “Yazılım Milli Güçtür” anlayışıyla, TOBB ‘un desteğiyle tüm paydaşlarımızla yazılım endüstrimizin gelişimi, istihdam ve ihracatının artırılması hedeflerimize ulaşmak için vargücümüzle çalışıyoruz.

Ticaret Bakanlığıyla hayata geçirdiğimiz sektörümüze özel E-Turquality İhracat Destek Programı etkisiyle 2023 ‘te 3.5 milyar dolar ihracata ulaştık. 2030 yılına kadar 35 milyar dolara, istihdamımızı da milyonların üzerine çıkarabiliriz. En masrafsız, devlete yük olmayan, işini üretimini ihracatını internetten yürüten, en fazla katma değer üreten, dövizi en hızlı ülkemize getiren bir sektörüz.

Türkiye’yi yazılımda güvenilir bir limana dönüştürebiliriz

Şu an 30 bine yaklaşan ve sürekli artan yazılım geliştiren girişimci firmalarımızın sayısı birkaç yılda 50 bine çıkacaktır. Sadece teknolojik bir başarı değil, aynı zamanda ekonomik bağımsızlığımız ve global rekabete taşıyabilmemiz için, yazılımı stratejik sektör ilan edip, kalıcı ve etkin milli politikalar ve stratejiler ile dünyada yazılımda güvenilir bir liman olabiliriz.

Yazılımcılar altın değerinde!

Hangi ekipmanı, hangi uygulamayı kaldırsan altından yazılım ve emek veren yazılımcı çıkar. Hemen her işte 10 parmağından çıkan kodlar var. Her işten anlarlar ve her işin içinde varlar. Uçar kaçar, bazen harikalar yaratırlar ve vazgeçmezler. TURCORNlar, Decacornlar çıkartırlar. Bir anda milyoner oluverirler. Dünyada olduğu gibi ağalar, paşalar yazılımcılar. Bazıları bronz, bazıları gümüş, bazıları da altın değerindeler.

Yazılıma, yazılımcıya yatırım altına dövize yatırımdan değerli olup, geleceğe yatırımdır! Ülkemizin inovasyon ve girişimcilik ekosistemini küresel rekabetçilik arenasına taşımayı hedefleyen TURCORN 100 Programı kapsamında, potansiyelini yüksek değerlemelerle dünya çapında kanıtlamaya aday yapay zekadan dijital hizmetlere, siber güvenlikten sağlık teknolojilerine ve finansal teknolojilere kadar geniş bir yelpazede hizmet veren teknoloji girişimi milyar dolarlık 15 yeni TURCORN adayı açıklandı. 2030 yılı hedefi ise 100 TURCORN.