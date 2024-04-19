İşlere odaklanma ve dijitalleşme zamanı… İşte şirketlere tavsiyeler (2)

Türkiye, işine ve günlük rutinlerine dönmeye başladı. Belediye seçimleri, Ramazan ayı, bayram tatili ardından işlere odaklanma ve dijitalleşme zamanı.

Şirket sahibi iş insanları, KOBİ’ler, sanayiciler, ihracatçılar olarak atacağınız kararlı adımlarla, işlerinizde büyük bir değişim ve dönüşüme öncülük edebilirsiniz. Dijital dünyanın kapılarını sonuna kadar açın. İnovasyona, teknolojik gelişmelere açık olun, danışın, araştırın, fikir sahibi olun, öğrenin, dönüşüm sürecine inanın, sahiplenin, liderlik edin.

Sizin elinizde, parmaklarınızın ucunda Teknolojiyi iş süreçlerine entegre ederek hızlanmak, zamandan ve maliyetten tasarruf etmek, çalışan performansını operasyonel verimliliği artırmak, müşterilerle olan ilişkileri derinleştirmek, hizmet kalitesini ve müşteri memnuniyetini artırmak, üretim süreçlerinde verimliliği, kaliteyi ve kapasiteyi artırmak, iç pazarda yerinizi sağlamlaştırmak, yenilenebilir enerjiye ve çevre dostu üretim tekniklerine yatırım yaparak global pazarlarda rekabetçi olmak, döviz risk yönetimi, uluslararası standartlara uyum sağlamak, pazar araştırmaları yapmak, yeni pazarlar müşteriler kazanmak, ihtiyaçları doğru analiz edip, talep oluşturmak hızlı ve etkin yanıt vermek, verimli sonuçlar ile kalıcı ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi sağlamak sizin elinizde.

1.Bulut bilişim ile uygulamaları internetten kullanın, depolayın, bilgilere her yerden erişin.

2.İş Zekası (BI) ve Büyük Veri Analitiği Araçları kullanarak verileri analiz edin, kararlarınızı daha hızlı alın.

3.Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) ile müşteri verilerini yönetin, analiz edin, satış süreçlerini takip edin, pazarlama kampanyaları düzenleyin.

4.İş Süreci Yönetimi (BPM), İş Süreci Otomasyonu (BPA), Robotik Süreç Otomasyonu (RPA), MES, MRP gibi araçlar ile süreçleri otomatikleştirerek verimliliği artırın, iş akışlarını optimize edin.

5.İletişim, İşbirliği Araçları ile takımlar arası iletişimi ve işbirliğini geliştirin. Uzaktan çalışma ve ortak proje geliştirmede yararlanın.

6.Dijital Pazarlama Araçları ile sosyal medyada daha etkin olun, içerik pazarlama, e-posta pazarlama ve SEO servislerini kullanın.

7.E-Ticaret Platformları ile ürün ve hizmetlerinizi çevrimiçi olarak satın.

8.Sanal Gerçeklik (VR), Artırılmış Gerçeklik (AR) araçlarını işletme içi ve/veya müşteriler için eğitimden pazarlamaya, ürün tasarımından müşteri deneyimlerine kadar çeşitli alanlarda kullanın.

9.Yapay Zeka (AI) ve Makine Öğrenimi (ML) Araçları ile veri setlerinden öğrenip, tahminlerde bulunma, otomatik kararlar alma, verimliliği artırma, maliyetlerde yapay zekâ ve otomasyon teknolojilerinden yararlanın.

10. Ayrıca Blokzincir, Akıllı Sözleşme Yazılımları, Akıllı Ödeme, Doküman Yönetim, (DMS), Mobil Uygulamalar, Siber Güvenlik, Veri Merkezi ve Altyapı Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi (HRM), Tedarik Zinciri Yönetimi (SCM), Proje Yönetimi ve Planlama, Yasal Uyum ve Risk Yönetimi Araçlarını kullanarak dijitalleşmede ve rekabette fark yaratabilirsiniz.

Biz hazırız, siz yeter ki isteyin

Nereden, nasıl başlamalı, kimlere danışmalı diye düşünüyor, emin olamıyorsanız Yazılım Endüstrisi olarak destek vermeye hazırız, siz yeter ki isteyin. (Odaklanma Tavsiyeleri ve Çevik Dönüşüm yazılarımı da okumanızı öneririm)