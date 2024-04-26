Yabancı yazılımlara yılda 4 milyar dolar ödüyoruz

Bugün yazılım, trilyonlarca dolarlık devasa bir ekosisteme sahip sürükleyici bir güç olup, aynı zamanda devletler için de vazgeçilmez milli ve stratejik bir güç konumuna gelmiştir.

Bu, sadece ekonomik bir tercih değil, aynı zamanda milli bir mecburiyet olmuştur. Devlete yük olmayan, masrafsız, ihracatını internet üzerinden yürüten, en fazla katma değer üreten ve dövizi en hızlı getiren, istihdamı ve potansiyeli yüksek olan yerli yazılım endüstrisini kalkındırmanın yollarından biri de yerli yazılım dönüşümüdür.

Beyin göçü devam ediyor

Kamu, özel sektör ve tüm kurumlar yerli yazılıma yönelmelidir. Belki yabancı yazılımlar kadar mükemmel olmayabiliriz ama ülkemizdeki genç beyinlere güvenmeliyiz. Yabancı yazılım firmalarının birçoğunda kilit noktalarda Türk beyinlerimiz çalışmakta. Keza bilişim dönüşümünde ciddi sonuçlar alan Hintliler de aynı şekilde. Şu anda bilişime, yazılıma yatırıma önem veren ülkelerin çoğu, gözünü Türkiye’deki bilişim, yazılım bilgisayar mühendislerimize, yazılımcılarımıza çevirmiş durumdalar. Avrupa’ya göç devam ediyor. Son zamanlarda Arap Yarımadasına da göç başlamış durumda.

Tahminlere göre kamu kurumları yurtdışına yılda 4 milyar dolar lisans ve yazılım bedeli ödemekte

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisimiz, bütün kamu kurumlarından, ellerinde bulunan yabancı yazılım lisanslarının envanterini istedi. Dolayısıyla kamunun yurtdışı yabancı yazılıma ne kadar para harcadığını daha sağlıklı bir şekilde öğrenebileceğiz. Bu harcamaların dörtte birini iç pazara yerli yazılım sektörümüze döndürmemiz halinde sektörümüzü daha da güçlendirebilir ve yabancılarla rekabet edebilir duruma getirebiliriz.

Bilişim ve yazılım ihracatımız 2030 yılında 30 milyar dolar olabilir

2023’ü 3.5 milyar dolar ihracat ile kapatmış durumdayız. Bu sene sonunda ise 5 milyar dolara, 2030 yılına kadar da 25-30 milyar dolara ulaşabiliriz.

Kamuda buluta geçiş ve de açık kaynak kodlu yazılımlara geçiş süreci başlıyor

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi çalışmalarında son aşamaya gelinmek üzere. Dijitalleşmenin ana unsurlarından olan bulut bilişimde maliyetler önemli. Telekom alanında veri merkezleri altyapılarında kullandığımız binlerce çeşit yabancının siber güvenlikte olduğu üzere muhakkak yerli dönüşümünü sağlamalıyız. Kamuda açık kaynak kodlu yazılımlara geçiş süreci haziranda başlıyor. Bu süreçtede beklentimiz yerli yazılımların açık kaynak tarafında ağırlığını koyması. Kümelenme çalışmalarımız sürüyor. ‘Türkiye Açık Kaynak Platformu’ da yeniden yapılandırılmalı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yazılım stratejik sektör durumunda, artık Türkiye’de yazılımı stratejik sektör olarak ilan etmeli

Türkiye’nin teknolojik bağımsızlığı ve ekonomik gücünün temel taşı olan "Yazılım milli güçtür" anlayışıyla, kamu kurumları ile yürüttüğümüz çalışmalarda atılacak adımları daha hızlı atmamız halinde Türkiye’yi yazılımda güvenilir bir limana dönüştürebiliriz. Sadece teknolojik bir başarı değil, aynı zamanda ekonomik bağımsızlığımız ve global rekabet için kalıcı, etkin milli politikalar ve milli stratejileri hızlıca hayata geçirmeliyiz. Bu milli hedeflere bizimle aynı frekansta inanıp yazılımın stratejik sektör olarak ilan edilmesini ve milli politikalarla desteklenmesini yinelemeye devam ediyoruz.