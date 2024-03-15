Ortak akıl, ortak ses olmadan, çalışmadan OLMAZ, başarı GELMEZ!

“Hedef koy, Gönül Ver, Heyecan Duy, Sahaya İn, İletişim Kur, Dinle, Etkileşime Gir, Veri Topla, Strateji Geliştir, Planlama Yap, Süreci Yönet, İzle, Denetle, İyileştir, Sonuç Odaklı Çalış, Koştur, Üret, Emek Ver, Katıl, Takım Ol, Paylaş, Anlat, Girişimde bulun, Mücadele Et”meden, “Ortak Akıl, Ortak Ses Ol”madan, OLMAZ, BAŞARI GELMEZ! Temeli insana dayalı ülkemiz refahını artırmaya katkıda bulunmak, Türkiye’nin Bilişimle Yazılımla atılımını gerçekleştirmek için;

Neler yapılmalı?

Eğitim, İK: Nitelikli işgücü için üniversite, teknik okul ve kurslarda bilişim yazılım mühendisliği programları sayısı, kalitesi artırılmalı, sürekli öğrenme, yetişkin ve eğiticinin eğitimi programları geliştirmeli,

Ar-Ge, İnovasyon: Ar-Ge faaliyetlerine ve startup-lara yatırım yapmalı ekosistem geliştirmeli, patent odaklı inovasyon teşvik etmeli, teknoparklar bu yöndeki verimliliği artırmalı,

Devlet Desteği, Teşvikler: Vergi indirimleri, sübvansiyonlar ve tüm teşvikler durum analizi, ölçümlenmeler ile verimlilik ve ihracat odaklı girişimler ve yatırımları teşvik edici yenilikçi programları hayata geçirmeli,

Uluslararası İşbirlikleri, İhracat: Devletin yurtdışı birimlerinin pazarlama ve iş geliştirmeye katkısını artırmalı, Altyapı, Erişim: İnternet erişim hızı ve geniş coğrafyada kullanılabilmesi için gerekli teknolojiler ve altyapıları geliştirmeli,

Yasal Çerçeve: Fikri mülkiyet, telif hakları koruma, veri güvenliği, mahremiyeti konularında yasal mevzuatları yenilemeli,

Pazarlama, Markalaşma: Uluslararası tanıtım, markalaşma için etkili pazarlama stratejileri geliştirmeli, yetenekleri, girişimci sayılarımızı artırmalı,

İhtisaslaşma, Üretim: Stratejik teknolojiler ve sektörlerde ihtisaslaşmayı daha da derinleştirmeli, teşvik edip desteklemeli, üretimleri artırmalı,

Yatırım, Finansman: İç-dış pazarlarda sektör gelişimi, start-up’lara yatırımlar, KOBİ’lerin dijital dönüşümü için yeni finansman modelleri geliştirmeli, finansmana erişimi kolaylaştırmalıyız.

Nasıl yapmalı?

Ekosistem paydaşları sektör firma, çalışan, STK, üniversite, akademisyen, kamu kuruluşları birlikte sahada, yakın ve sürekli iletişim halinde olma, işbirliği yapmalı, doğru zamanda ve yerinde analizler, ön yargısız, peşin hükümsüz, dinleme, anlama, sorunları tespit etmeli, bilgiye, veriye dayalı, çok yönlü bakış açısı ile objektif değerlendirmeler yapmalı, ekosistem paydaşları ile çözüm önerileri oluşturmalı, doğru zamanda, doğru yerde, doğru bilgi ve verilerle, ilgili kurum, kuruluşlar ile değerlendirmeler, istişareler ile çözümler üzerinde mutabakat sağlamalı, Ortak Akıl, Ortak Ses ile girişimlerde bulunmalı, gerekli ortam, mevzuatların oluşması, yenilenmesi, uygulanmasına yönelik sonuç odaklı çalışıp, girişimlerimizi hız kesmeden sürdürmeliyiz. Yılbaşından bu yana bazı faaliyetler; Türkiye 3. Bilişim Şurası Çalıştayları, Veri Yönetişimi Lansmanı, TBD ve GLOBALNET Dijital Dünya Kadınları Etkinliği, TOBB Yazılım Meclisi İhracat, Yerli Yazılım, İşgücü-Eğitim-İstihdam Komiteleri toplantıları, Yazılım Firma Kapasite Raporu, Açık Kaynak Kodlu Yazılımlar Sektör Çalıştay Raporu Lansmanı, TOBB Türkiye Sektörel Ekonomi Şurası, ASO ve TBD Siber Güvenlik Etkinlikleri, ATO Bilişim Komitesi, TÜYAFED 1.Uluslararası Teknoloji ve Yazılım Zirvesi.