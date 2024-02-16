Global yazılım pazarı büyüklüğü 600 milyar dolar

Global yazılım pazarının toplam büyüklüğü 600 milyar dolar. 2032’ye kadar ise pazarın büyüklüğünün 1.8 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Gelişen teknolojiler

Robotik (%53), Bilgisayarla görme (%51,5), Mini uygulamalar (%50,8), Kripto para (%49,4), Blockchain uygulamaları (%47,95)

Kadın yazılım geliştiricilerin sayısı artıyor

Bilişim sektöründe kadın oranı son yıllarda artıyor. Konferanslar, atölye çalışmaları, festivallerle teknoloji dünyasındaki artık kadınlar daha görünür durumda. Yazılım geliştiricilerin %28,7’si kadın, %71,3’ü ise erkek.

Yazılım geliştiricilerin ortalama yaşı

Dünya geneli yaş ortalaması 36. EMEA 40; Kuzey Amerika 39; Latin Amerika 35 ve Asya bölgesi 34. 25 ile 34 yaş arası %34,9, 18-24 yaş grubu %29,5, 35-44 yaş grubu %19, 45-54 yaş aralığı ise %9,11 oranında. Dünyada kaç yazılım geliştirici var? Peki bu geliştiriciler daha çok hangi ülkelerde ? En çok yazılım geliştiriciye sahip ülke hangisi?

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte yazılım geliştirme son yıllarda daha da önemli ve stratejik konuma geldi. Dolayısıyla dünya ülkeleri önemli bir yarışa girdiler ve yazılım geliştiricilerin sayısını artırarak yazılıma büyük yatırımlar yapmaktalar. Dünyada yaklaşık 27 milyon yazılım geliştiricisi var. 2024 ‘te yaklaşık, 30 milyonu geçmesi, 2030 yılında da 45 milyona ulaşması öngörülüyor.

En çok yazılım geliştiriciye sahip ülkeler ve sayıları

2024 yılına kadar 3,2 milyon artması bekleniyor. Bu büyümenin büyük kısmının, bu yıl büyüme oranının %6 ila %8 arasında olduğu Çin›de meydana gelmesi bekleniyor. Çin, birkaç yıl önce lider olan ABD ‘yi geçerek en fazla yazılım geliştiriciye sahip ülke durumunda.

Çin 7 m, Hindistan 5,8 m., ABD 4,4 m., Japonya 1.2 m., Brezilya 500 bin, Singapur 200 bin, Avustralya 100 bin, Meksika 100 bin, Kolombiya 80 bin, Macaristan 80 bin (Türkiye nedense bu raporda yer almamış durumda. Ancak Türkiye’de 2023 yılında yaklaşık 200.000 yazılım geliştiricisi olduğu tahmin ediliyor)

ABD’de kaç yazılım geliştiricisi var?

4,4 milyondan fazla. 680.000’i, özel bilgiye sahip yazılım mühendisleri. Google ABD’de 100.000’den fazla kişi çalışıyor ve tahminen yaklaşık 60.000 kişisi yazılım mühendisi. ABD’deki farklı eyaletlerdeki yazılım geliştiricilerinin sayısı Kaliforniya, 628.000, Teksas 325.000, New York. 218.000

Avrupa’da kaç yazılım geliştiricisi var?

Tahmini 6,1 milyon. 2016’dan bu yana %30 artmış. Almanya 901.000, İngiltere 849.000, Fransa 533.000, Rusya 412.000, ispany 323.000, Hollanda 320.000, İtalya 314.000, Polonya 295.000, Ukrayna 200.000, İsveç 179.000, Romanya 105.000, Çek Cumhuriyeti 96.000, Bulgaristan 66.000.

En çok kullanılan programlama dilleri

JavaScript (%65), HTML/CSS (%55), Python, SQL ve TypeScript

Yazılım diline göre geliştirici sayısı

JavaScript 13,8 milyon, Python 10,1 milyon, Java 9,4 milyon, C/C++ 7,3 milyon, C# 6,5 milyon, PHP 6,3 milyon

Windows, Linux kullanımı

Yazılım geliştiricilerin %61’i Windows işletim sistemi, %47’si ise Linux kullanıyor.

En popüler web framework

React.js. (%40,14) Yazılm geliştiricilerin ortalama kazançları ne kadar?

En yüksek ücretli programlama dilleri

5.000’den fazla iş ilanı analiz sonuçlarına göre: Swift 116.000$, Python 105.000$, Golang 100.000$, C++ 100.000$, Java 95.000$, Ruby $95,000, Rust $88,000, SQL $85,000 Kaynaklar : Evans Data Corporation, Distantjob, Zippia, Pulse, Statista, İstatista, Developer Nation