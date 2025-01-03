2025, teknolojide atılım yılı ve yatırım planları

Öncelikle 2025 yılının ülkemiz ve tüm insanlık için sağlık, huzur, başarı ve mutluluk getirmesini ve bu sene ülkemiz refahını ve de küresel rekabet gücünü ar­tırmak için kamu ve özel sektör iş birliğiyle bütüncül bir yaklaşım içinde, eylem planla­rını hayata geçirerek, ulusal çapta aşağıda belirtilen alanlarda teknoloji yatırımlarını artırarak büyük bir atılımı gerçekleştirme­yi diliyorum.

Etik standartlar oluşturulacak

Yapay zekâ, çağımızın en etkili teknolo­jik itici güçlerinden biri. Kamu hizmetle­rinde yapay zekânın kullanımı artırılarak, daha hızlı ve etkili hizmet sunulacak. Eği­tim ve sağlık sektörlerinde yapay zekâ te­melli çözümler geliştirilecek, yapay zekâ etik standartları oluşturulacak.

Dijital Türk Lirası pilot uygulamaları ve Blockchain tabanlı kamu projeleri ha­yata geçirilecek, finansal teknoloji girişim­lerini destekleyici teşvik mekanizmaları oluşturulacak.

Kamuda bulut bilişim ve veri yöneti­mi, kamunun dijital dönüşüm sürecinde kritik öneme sahip. Türkiye, veri güvenliği ve sürdürülebilir teknoloji çözümleri için yatırımlarını artıracak. Kamu verileri ve uygulamaları bulut tabanlı altyapıya taşı­nacak. Veri merkezleri uluslararası stan­dartlara uygun şekilde modernize edilecek.

Ulusal Veri Stratejisi ile veri yönetim politikaları hayata geçirilecek. Bu strate­ji, verinin toplanması, saklanması ve ana­liz edilmesi süreçlerini iyileştirerek hem kamu hizmetlerini hem de özel sektör pro­jelerini güçlendirecek. Kamu ve özel sek­tör veri altyapıları uyumlaştırılacak. Veri mahremiyeti ve güvenliği için uluslara­rası standartlarda düzenlemeler yapıla­cak. Büyük veri ve veri analitiği projeleri­ne yönelik yatırımların artırılacak. Eğitim programları ve veri bilimi uzmanlarının yetiştirilmesi için üniversitelerle iş birli­ği yapılacak.

Yatırım Ortamını İyileştirme (YO­İKK) kararları ile yatırım süreçleri­ni kolaylaştırmak ve ekonomik büyü­meyi destekleyici teknolojik yatırımlar hızlandırılıp, girişimcilik ekosistemi güç­lendirilecek. Yatırım süreçleri daha da di­jitalleştirilecek, bürokrasi azaltılacak. Start-up’ların finansmana erişimini kolay­laştırıcı düzenlemeler hayata geçirilecek. Teknoloji transferini destekleyici kamu-ö­zel sektör iş birlikleri artırılacak. İleri tek­noloji yatırımları için teşvik mekanizmala­rı genişletilecek.

Eylem planı

Siber güvenlik risklerine karşılık kri­tik altyapıları korumak ve güvenli dijital bir ortam sağlamak için kapsamlı siber gü­venlik stratejisi ve eylem planları uygu­lanacak. Ulusal Siber Güvenlik Teşkilatı ile yetkinlikler artırılacak. Siber güvenlik farkındalığını artıracak eğitimler devam edecek. Özel sektör ve kamu arasında bilgi paylaşımını destekleyen iş birlikleri geliş­tirilecek.

Girişimci ve yatırımcı ekosisteminin güçlenmesi ve daha fazla Turcorn, Deca­corn çıkarmak üzere yatırımlara hız verile­cek. Daha fazla girişime destek sağlanacak. İhracat odaklı teknoloji ürünleri geliştiren girişimler teşvik edilecek. Yatırımcı eko­sistemini güçlendirici nitelikli modeller hayata geçirilecek.

Şehirlerde belediyelerde dijital dö­nüşüm daha kapsayıcı ve vatandaş odak­lı hizmetlere ağırlık verilecek. Akıllı şehir projeleri yaygınlaştırılacak. E-belediye sistemlerinin entegrasyonu tamamlana­cak. Enerji verimliliğini artıran akıllı alt­yapı projelerini hayata geçirilecek.

Ortak akıl ve iş birliği ile 2025 yılı, sa­dece teknolojik bir dönüşüm değil, aynı za­manda toplumun her kesiminin iş birliği içinde çalıştığı bir dönem olacak. Kamu-ö­zel ortaklıklarının yanı sıra bireylerin de dijitalleşme sürecine uyum sağlamasına önem ve öncelik verilecek.

Türkiye’nin dijitalleşme yolculuğunda hem yerel hem de uluslararası düzeyde iş birlikleri ve faaliyetleri ile teknoloji merke­zi olma vizyonunu destekleyen TOBB, tüm odalardaki faaliyetleri ve yurtiçi yurtdışı ya­pılanmaları ile sektör meclisleri ile sektö­rel politikaların belirlenmesi ve sorunların çözülmesinde stratejik bir role sahip. TOBB Yazılım Meclisi olarak bu dönemde de eko­sistemle iş birliğimiz ile sektörlerin gelişi­mi, ihracatın artırılmasına yönelik katkıla­rımız ve desteklerimiz devam edecek.

Son Söz: 2025 yılı, Türkiyemiz için ‘Teknolojide Atılım Yılı’ olsun.