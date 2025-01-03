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2025, teknolojide atılım yılı ve yatırım planları

Ertan BARUT
Ertan BARUT YAZILIM MASASI [email protected]

Öncelikle 2025 yılının ülkemiz ve tüm insanlık için sağlık, huzur, başarı ve mutluluk getirmesini ve bu sene ülkemiz refahını ve de küresel rekabet gücünü ar­tırmak için kamu ve özel sektör iş birliğiyle bütüncül bir yaklaşım içinde, eylem planla­rını hayata geçirerek, ulusal çapta aşağıda belirtilen alanlarda teknoloji yatırımlarını artırarak büyük bir atılımı gerçekleştirme­yi diliyorum.

Etik standartlar oluşturulacak

Yapay zekâ, çağımızın en etkili teknolo­jik itici güçlerinden biri. Kamu hizmetle­rinde yapay zekânın kullanımı artırılarak, daha hızlı ve etkili hizmet sunulacak. Eği­tim ve sağlık sektörlerinde yapay zekâ te­melli çözümler geliştirilecek, yapay zekâ etik standartları oluşturulacak.

Dijital Türk Lirası pilot uygulamaları ve Blockchain tabanlı kamu projeleri ha­yata geçirilecek, finansal teknoloji girişim­lerini destekleyici teşvik mekanizmaları oluşturulacak.

Kamuda bulut bilişim ve veri yöneti­mi, kamunun dijital dönüşüm sürecinde kritik öneme sahip. Türkiye, veri güvenliği ve sürdürülebilir teknoloji çözümleri için yatırımlarını artıracak. Kamu verileri ve uygulamaları bulut tabanlı altyapıya taşı­nacak. Veri merkezleri uluslararası stan­dartlara uygun şekilde modernize edilecek.

Ulusal Veri Stratejisi ile veri yönetim politikaları hayata geçirilecek. Bu strate­ji, verinin toplanması, saklanması ve ana­liz edilmesi süreçlerini iyileştirerek hem kamu hizmetlerini hem de özel sektör pro­jelerini güçlendirecek. Kamu ve özel sek­tör veri altyapıları uyumlaştırılacak. Veri mahremiyeti ve güvenliği için uluslara­rası standartlarda düzenlemeler yapıla­cak. Büyük veri ve veri analitiği projeleri­ne yönelik yatırımların artırılacak. Eğitim programları ve veri bilimi uzmanlarının yetiştirilmesi için üniversitelerle iş birli­ği yapılacak.

Yatırım Ortamını İyileştirme (YO­İKK) kararları ile yatırım süreçleri­ni kolaylaştırmak ve ekonomik büyü­meyi destekleyici teknolojik yatırımlar hızlandırılıp, girişimcilik ekosistemi güç­lendirilecek. Yatırım süreçleri daha da di­jitalleştirilecek, bürokrasi azaltılacak. Start-up’ların finansmana erişimini kolay­laştırıcı düzenlemeler hayata geçirilecek. Teknoloji transferini destekleyici kamu-ö­zel sektör iş birlikleri artırılacak. İleri tek­noloji yatırımları için teşvik mekanizmala­rı genişletilecek.

Eylem planı

Siber güvenlik risklerine karşılık kri­tik altyapıları korumak ve güvenli dijital bir ortam sağlamak için kapsamlı siber gü­venlik stratejisi ve eylem planları uygu­lanacak. Ulusal Siber Güvenlik Teşkilatı ile yetkinlikler artırılacak. Siber güvenlik farkındalığını artıracak eğitimler devam edecek. Özel sektör ve kamu arasında bilgi paylaşımını destekleyen iş birlikleri geliş­tirilecek.

Girişimci ve yatırımcı ekosisteminin güçlenmesi ve daha fazla Turcorn, Deca­corn çıkarmak üzere yatırımlara hız verile­cek. Daha fazla girişime destek sağlanacak. İhracat odaklı teknoloji ürünleri geliştiren girişimler teşvik edilecek. Yatırımcı eko­sistemini güçlendirici nitelikli modeller hayata geçirilecek.

Şehirlerde belediyelerde dijital dö­nüşüm daha kapsayıcı ve vatandaş odak­lı hizmetlere ağırlık verilecek. Akıllı şehir projeleri yaygınlaştırılacak. E-belediye sistemlerinin entegrasyonu tamamlana­cak. Enerji verimliliğini artıran akıllı alt­yapı projelerini hayata geçirilecek.

Ortak akıl ve iş birliği ile 2025 yılı, sa­dece teknolojik bir dönüşüm değil, aynı za­manda toplumun her kesiminin iş birliği içinde çalıştığı bir dönem olacak. Kamu-ö­zel ortaklıklarının yanı sıra bireylerin de dijitalleşme sürecine uyum sağlamasına önem ve öncelik verilecek.

Türkiye’nin dijitalleşme yolculuğunda hem yerel hem de uluslararası düzeyde iş birlikleri ve faaliyetleri ile teknoloji merke­zi olma vizyonunu destekleyen TOBB, tüm odalardaki faaliyetleri ve yurtiçi yurtdışı ya­pılanmaları ile sektör meclisleri ile sektö­rel politikaların belirlenmesi ve sorunların çözülmesinde stratejik bir role sahip. TOBB Yazılım Meclisi olarak bu dönemde de eko­sistemle iş birliğimiz ile sektörlerin gelişi­mi, ihracatın artırılmasına yönelik katkıla­rımız ve desteklerimiz devam edecek.

Son Söz: 2025 yılı, Türkiyemiz için ‘Teknolojide Atılım Yılı’ olsun.

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