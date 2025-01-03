2025, teknolojide atılım yılı ve yatırım planları
Öncelikle 2025 yılının ülkemiz ve tüm insanlık için sağlık, huzur, başarı ve mutluluk getirmesini ve bu sene ülkemiz refahını ve de küresel rekabet gücünü artırmak için kamu ve özel sektör iş birliğiyle bütüncül bir yaklaşım içinde, eylem planlarını hayata geçirerek, ulusal çapta aşağıda belirtilen alanlarda teknoloji yatırımlarını artırarak büyük bir atılımı gerçekleştirmeyi diliyorum.
Etik standartlar oluşturulacak
Yapay zekâ, çağımızın en etkili teknolojik itici güçlerinden biri. Kamu hizmetlerinde yapay zekânın kullanımı artırılarak, daha hızlı ve etkili hizmet sunulacak. Eğitim ve sağlık sektörlerinde yapay zekâ temelli çözümler geliştirilecek, yapay zekâ etik standartları oluşturulacak.
Dijital Türk Lirası pilot uygulamaları ve Blockchain tabanlı kamu projeleri hayata geçirilecek, finansal teknoloji girişimlerini destekleyici teşvik mekanizmaları oluşturulacak.
Kamuda bulut bilişim ve veri yönetimi, kamunun dijital dönüşüm sürecinde kritik öneme sahip. Türkiye, veri güvenliği ve sürdürülebilir teknoloji çözümleri için yatırımlarını artıracak. Kamu verileri ve uygulamaları bulut tabanlı altyapıya taşınacak. Veri merkezleri uluslararası standartlara uygun şekilde modernize edilecek.
Ulusal Veri Stratejisi ile veri yönetim politikaları hayata geçirilecek. Bu strateji, verinin toplanması, saklanması ve analiz edilmesi süreçlerini iyileştirerek hem kamu hizmetlerini hem de özel sektör projelerini güçlendirecek. Kamu ve özel sektör veri altyapıları uyumlaştırılacak. Veri mahremiyeti ve güvenliği için uluslararası standartlarda düzenlemeler yapılacak. Büyük veri ve veri analitiği projelerine yönelik yatırımların artırılacak. Eğitim programları ve veri bilimi uzmanlarının yetiştirilmesi için üniversitelerle iş birliği yapılacak.
Yatırım Ortamını İyileştirme (YOİKK) kararları ile yatırım süreçlerini kolaylaştırmak ve ekonomik büyümeyi destekleyici teknolojik yatırımlar hızlandırılıp, girişimcilik ekosistemi güçlendirilecek. Yatırım süreçleri daha da dijitalleştirilecek, bürokrasi azaltılacak. Start-up’ların finansmana erişimini kolaylaştırıcı düzenlemeler hayata geçirilecek. Teknoloji transferini destekleyici kamu-özel sektör iş birlikleri artırılacak. İleri teknoloji yatırımları için teşvik mekanizmaları genişletilecek.
Eylem planı
Siber güvenlik risklerine karşılık kritik altyapıları korumak ve güvenli dijital bir ortam sağlamak için kapsamlı siber güvenlik stratejisi ve eylem planları uygulanacak. Ulusal Siber Güvenlik Teşkilatı ile yetkinlikler artırılacak. Siber güvenlik farkındalığını artıracak eğitimler devam edecek. Özel sektör ve kamu arasında bilgi paylaşımını destekleyen iş birlikleri geliştirilecek.
Girişimci ve yatırımcı ekosisteminin güçlenmesi ve daha fazla Turcorn, Decacorn çıkarmak üzere yatırımlara hız verilecek. Daha fazla girişime destek sağlanacak. İhracat odaklı teknoloji ürünleri geliştiren girişimler teşvik edilecek. Yatırımcı ekosistemini güçlendirici nitelikli modeller hayata geçirilecek.
Şehirlerde belediyelerde dijital dönüşüm daha kapsayıcı ve vatandaş odaklı hizmetlere ağırlık verilecek. Akıllı şehir projeleri yaygınlaştırılacak. E-belediye sistemlerinin entegrasyonu tamamlanacak. Enerji verimliliğini artıran akıllı altyapı projelerini hayata geçirilecek.
Ortak akıl ve iş birliği ile 2025 yılı, sadece teknolojik bir dönüşüm değil, aynı zamanda toplumun her kesiminin iş birliği içinde çalıştığı bir dönem olacak. Kamu-özel ortaklıklarının yanı sıra bireylerin de dijitalleşme sürecine uyum sağlamasına önem ve öncelik verilecek.
Türkiye’nin dijitalleşme yolculuğunda hem yerel hem de uluslararası düzeyde iş birlikleri ve faaliyetleri ile teknoloji merkezi olma vizyonunu destekleyen TOBB, tüm odalardaki faaliyetleri ve yurtiçi yurtdışı yapılanmaları ile sektör meclisleri ile sektörel politikaların belirlenmesi ve sorunların çözülmesinde stratejik bir role sahip. TOBB Yazılım Meclisi olarak bu dönemde de ekosistemle iş birliğimiz ile sektörlerin gelişimi, ihracatın artırılmasına yönelik katkılarımız ve desteklerimiz devam edecek.
Son Söz: 2025 yılı, Türkiyemiz için ‘Teknolojide Atılım Yılı’ olsun.