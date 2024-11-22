3,6 trilyon dolarlık yapay zekâ ve 124 milyar dolarlık robot pazarı

Precedence Research araştırmasına gö­re 2024’te 638 milyar dolar olan yapay zekâ (AI) teknolojileri küresel pazarının 2034’te 3,68 trilyon dolara ulaşması bek­leniyor. Teknoloji alanındaki ilerlemeler, artan veri kullanımı ve çeşitli sektörlerde otomasyona olan talep, özellikle sağlık, fi­nans, perakende, otomotiv gibi sektörler­de yapay zekâ çözümlerinin benimsenme­si, bu pazarın büyümesine öncülük ediyor. ABD 2023’te %36,90’lık pazar payıyla li­der, Asya Pasifik ülkeleri özellikle Çin, Ja­ponya, Hindistan ise 2034’e kadar en hızlı büyüyen bölge olacağı öngörülmekte.

Büyüme faktörleri : Araştırma-geliştir­me faaliyetleri, özel enstitülerin kurulması, devlet destekleri, fon kaynakları ile özellik­le kamu güvenliği ve ulaşım alanında yapay zekâ projelerine yapılan yatırımlar bu bü­yümeyi desteklemekte.

Derin öğrenme, do­ğal dil işleme ve uç yapay zekâ gibi alanlarda gerçekleşen teknolojik gelişmeler, bu büyü­meyi destekleyen temel unsurlar. İşletme­ler, verimliliği artırmak, operasyonel mali­yetleri düşürmek ve müşteri deneyimlerini iyileştirmek için AI teknolojilerine yatırım yapmaktalar. Gelecekte, yapay zekânın daha şeffaf ve kullanıcı dostu bir şekilde entegre edilmesi, hem bireyler hem de kurumlar için yeni fırsatlar yaratacak. Yatırımlar ve tek­nolojik yeniliklerin artmasıyla, yapay zekâ her sektörde daha erişilebilir hale gelecek.

YZ eğilimleri, sektörel ve teknolojik kul­lanım alanları : Derin Öğrenme görüntü ve ses tanıma, makine öğrenimi büyük veri analizi, kuantum hesaplama ve dağıtılmış makine öğrenimi, doğal dil işleme (NLP) chatbotlar ve sanal asistanlar, AI tabanlı ya­zılımlar, djital asistanlar, API’ler, banka, fi­nans, sigorta (BFSI) risk yönetimi, sahte­karlık tespiti, müşteri hizmetleri, sağlıkta veri analizi, teşhis ve tedavi süreçleri, kli­nik karar sistemleri, perakende ve e-ticaret­te tüketici davranışlarını analiz eden algo­ritmalar, dinamik fiyatlandırma ve müşteri deneyimini geliştiren chatbotlar. nesnele­rin İnterneti (IoT) cihazlarının yaygınlaş­ması, makine öğrenimi algoritmalarında­ki gelişmeler, blockchain ve uç bilişim ile AI entegrasyonu, uzaktan çalışma ve dijital dönüşüm, açıklanabilir yapay zekâ (Explai­nable AI) ile yapay zekâ modellerinin karar alma süreçlerinin daha şeffaf ve anlaşılır olması yönünde çalışmalar, uç yapay zekâ (Edge AI) ile IoT cihazlarında gecikme sü­relerini azaltma ve veri işlemini hızlandır­mak için geliştirilen AI uygulamalar.

Yapay zekâ robotları pazarı

2024’te 14,3 milyar dolar iken, 2034’te 124,26 milyar dolar büyüklüğe ulaşma­sı bekleniyor. Endüstriyel operasyonlarda kullanımının artması, yapay zekânın ro­botlara entegrasyonu ile karmaşık görev­leri yerine getirmesi ve daha üretken ol­malarını sağlaması, uzay keşfi, cerrahi mü­dahaleler, ev işleri ve askeri operasyonlar gibi alanlara yönelik talepler bu pazarın büyümesine öncülük ediyor. ABD 2023’te %33,12 pazar payıyla lider. Asya Pasifik ülkeleri özellikle Japonya, Çin ve Hindis­tan gibi ülkelerde AI robotlarına olan talep çerçevsinde önemli gelişim göstermekte.

Büyüme faktörleri : Sağlıkta yapay zekâ robotları, cerrahi operasyonlar hasta ba­kımında devrim yaratmakta, endüstriyel otomasyona yönelik üretim süreçlerinde artan otomasyon ile maliyetlerin düşürül­mesi, verimliliğin artırılması, kişiselleşti­rilmiş öğrenme deneyimleri ile eğitim ro­botları, sosyal etkileşimleri zenginleştiren eğlence robotları bu büyümeyi destekle­mekte. Gelecekte, robot teknolojilerinin daha erişilebilir hale gelmesiyle, pazarın büyümesi daha da hızlanacak.

İnsansı Robotlar ile İnsanlık ve Yapay Zeka Yeni Bir Dönemin Eşiğinde

Hızla gelişen robotik teknolojiler, insan­sı robotların sosyal, endüstriyel ve ticari alanlarda kullanımını mümkün hale getiri­yor. Hanson Robotics Sofia, Boston Dyna­mics Atlas, Agility Robotics Digit gibi ro­botlar insanlarla işbirliği yapmaya başladı. İnsansı robotlara yönelik gelişmeler ışında yakın gelecekte insanlığı neler bekliyor? (Bir sonraki yazımda ele alacağım)

Son Söz: Yeni yol arkadaşlarımız Yapay Ze­ka ve Robotlar ile bir başka yaşama doğru.