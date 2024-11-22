3,6 trilyon dolarlık yapay zekâ ve 124 milyar dolarlık robot pazarı
Precedence Research araştırmasına göre 2024’te 638 milyar dolar olan yapay zekâ (AI) teknolojileri küresel pazarının 2034’te 3,68 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Teknoloji alanındaki ilerlemeler, artan veri kullanımı ve çeşitli sektörlerde otomasyona olan talep, özellikle sağlık, finans, perakende, otomotiv gibi sektörlerde yapay zekâ çözümlerinin benimsenmesi, bu pazarın büyümesine öncülük ediyor. ABD 2023’te %36,90’lık pazar payıyla lider, Asya Pasifik ülkeleri özellikle Çin, Japonya, Hindistan ise 2034’e kadar en hızlı büyüyen bölge olacağı öngörülmekte.
Büyüme faktörleri : Araştırma-geliştirme faaliyetleri, özel enstitülerin kurulması, devlet destekleri, fon kaynakları ile özellikle kamu güvenliği ve ulaşım alanında yapay zekâ projelerine yapılan yatırımlar bu büyümeyi desteklemekte.
Derin öğrenme, doğal dil işleme ve uç yapay zekâ gibi alanlarda gerçekleşen teknolojik gelişmeler, bu büyümeyi destekleyen temel unsurlar. İşletmeler, verimliliği artırmak, operasyonel maliyetleri düşürmek ve müşteri deneyimlerini iyileştirmek için AI teknolojilerine yatırım yapmaktalar. Gelecekte, yapay zekânın daha şeffaf ve kullanıcı dostu bir şekilde entegre edilmesi, hem bireyler hem de kurumlar için yeni fırsatlar yaratacak. Yatırımlar ve teknolojik yeniliklerin artmasıyla, yapay zekâ her sektörde daha erişilebilir hale gelecek.
YZ eğilimleri, sektörel ve teknolojik kullanım alanları : Derin Öğrenme görüntü ve ses tanıma, makine öğrenimi büyük veri analizi, kuantum hesaplama ve dağıtılmış makine öğrenimi, doğal dil işleme (NLP) chatbotlar ve sanal asistanlar, AI tabanlı yazılımlar, djital asistanlar, API’ler, banka, finans, sigorta (BFSI) risk yönetimi, sahtekarlık tespiti, müşteri hizmetleri, sağlıkta veri analizi, teşhis ve tedavi süreçleri, klinik karar sistemleri, perakende ve e-ticarette tüketici davranışlarını analiz eden algoritmalar, dinamik fiyatlandırma ve müşteri deneyimini geliştiren chatbotlar. nesnelerin İnterneti (IoT) cihazlarının yaygınlaşması, makine öğrenimi algoritmalarındaki gelişmeler, blockchain ve uç bilişim ile AI entegrasyonu, uzaktan çalışma ve dijital dönüşüm, açıklanabilir yapay zekâ (Explainable AI) ile yapay zekâ modellerinin karar alma süreçlerinin daha şeffaf ve anlaşılır olması yönünde çalışmalar, uç yapay zekâ (Edge AI) ile IoT cihazlarında gecikme sürelerini azaltma ve veri işlemini hızlandırmak için geliştirilen AI uygulamalar.
Yapay zekâ robotları pazarı
2024’te 14,3 milyar dolar iken, 2034’te 124,26 milyar dolar büyüklüğe ulaşması bekleniyor. Endüstriyel operasyonlarda kullanımının artması, yapay zekânın robotlara entegrasyonu ile karmaşık görevleri yerine getirmesi ve daha üretken olmalarını sağlaması, uzay keşfi, cerrahi müdahaleler, ev işleri ve askeri operasyonlar gibi alanlara yönelik talepler bu pazarın büyümesine öncülük ediyor. ABD 2023’te %33,12 pazar payıyla lider. Asya Pasifik ülkeleri özellikle Japonya, Çin ve Hindistan gibi ülkelerde AI robotlarına olan talep çerçevsinde önemli gelişim göstermekte.
Büyüme faktörleri : Sağlıkta yapay zekâ robotları, cerrahi operasyonlar hasta bakımında devrim yaratmakta, endüstriyel otomasyona yönelik üretim süreçlerinde artan otomasyon ile maliyetlerin düşürülmesi, verimliliğin artırılması, kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimleri ile eğitim robotları, sosyal etkileşimleri zenginleştiren eğlence robotları bu büyümeyi desteklemekte. Gelecekte, robot teknolojilerinin daha erişilebilir hale gelmesiyle, pazarın büyümesi daha da hızlanacak.
İnsansı Robotlar ile İnsanlık ve Yapay Zeka Yeni Bir Dönemin Eşiğinde
Hızla gelişen robotik teknolojiler, insansı robotların sosyal, endüstriyel ve ticari alanlarda kullanımını mümkün hale getiriyor. Hanson Robotics Sofia, Boston Dynamics Atlas, Agility Robotics Digit gibi robotlar insanlarla işbirliği yapmaya başladı. İnsansı robotlara yönelik gelişmeler ışında yakın gelecekte insanlığı neler bekliyor? (Bir sonraki yazımda ele alacağım)
Son Söz: Yeni yol arkadaşlarımız Yapay Zeka ve Robotlar ile bir başka yaşama doğru.