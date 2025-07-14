3,77 milyon KOBİ dönüşürse Türkiye dönüşür!

GSYH’nin %47’sini, ihracatın %35,1’ini (68 milyar dolar) ve 25,8 milyon istihdamı sırt­layan, Türkiye ekonomisinin kalbi 3,77 milyon KOBI dijital dönüşümün neresinde?

Akıllı KOBI'nin “KOBİ’lerin Dijital Dö­nüşümü Raporu 2024” bizi şu çarpıcı bir gerçekle yüzleştiriyor: 3,77 milyon KOBİ’nin %76’sı dijitalleşmenin farkında, ancak sadece %49’u harekete geçmiş.

Yani Türkiye’nin ekonomik kalbi atıyor ama dijital nabız yavaş. Raporu analiz ederek, bazı verilerle özetleyip, bazı önerilerimle aktarma­ya çalıştım.

Akıllı KOBI “KOBİ’lerin Dijital Dönüşümü Raporu 2024”

(40’tan fazla şehirde 598 KOBİ’yle yapılan sa­ha araştırması raporuna akillikobi.org.tr adre­sinden ulaşabilirsiniz)

Rapor’a göre; KOBİ’ler Türkiye ekonomisinin %99,8’ini oluşturuyor. 2022’de sanayi ve hizmet sektörlerinde 3,77 milyon KOBİfaaliyet gös­teriyor; 2023’te toplam ihracatın %35,1’ini (68 milyar dolar, 2013-2023 arası %4,1 artış) ve it­halatın %20,5’ini gerçekleştirmişler; Marmara Bölgesi, ihracatın %35’ini domine ediyor.

Rapor, YZ ve bulut teknolojisi kullanımında %10 artış, dijital yetkinlik açığında %15 daral­ma, siber tehditlere karşı %50 koruma artışı ön­görüyor.

Dönüşümün siyah beyaz fotoğrafı:

Farkındalık: %76’sı dijital strateji farkındalı­ğına sahip ve niyetliler, ama sadece %49’unun iş süreçlerini buna uyarlamakta. Yani vizyon güçlü, uygulama zayıf.

Finansman: %50’si dijital dönüşüm için büt­çe ayırıyor. Yüksek faiz oranları (%38’e varan), teminat sorunları ve uzun geri dönüş süreleri, özellikle mikro işletmeleri frenliyor. Danışman­lık maliyetleri KOBİbütçelerini aşıyor. Yüksek teknoloji maliyetleri, özellikle mikro işletmele­ri frenliyor.

Sektörel dinamikler: Ticaret sektörü itha­latta %60, Endüstri ihracatta %29,2 paya sahip. Avrupa (%49,3 ihracat) ve Asya (%33,4 ihracat) ana pazarlar.

Yetkinlik açığı: Çalışanların %39’u dijital ve YZ yetkinlikte yetersiz. 0-5 yıl deneyimliler eği­time, 6-10 yıl deneyimliler stratejik araçlara ih­tiyaç duyuyor. Eğitim yatırımı olmazsa bu oran %50’ye yükselebilir.

Siber tehditler: 2024’te KOBİ’lerin %18’i fidye yazılımı saldırısı yaşamışlar. 2030’a kadar bu oran %25’e çıkabilir.

Kadın girişimciler: Dijital satış kullanımı erkeklerin %9 gerisinde.

Dijital olgunluk: Çoğu başlangıç veya geli­şim aşamasında. Teknolojiyi kültür ve stratejile­rine entegre edenler ise azınlıkta.

Altyapı yetersizliği: Çoğu başlangıç veya ge­lişim aşamasında. YZ tabanlı araçları (ERP, IoT, müşteri analitiği) entegre edecek altyapıya sa­hip değiller.

Kültürel direnç: Aile işletmelerinde “işleyen düzene dokunma” zihniyeti YZ entegrasyonunu yavaşlatıyor. Teknolojiyi kültür ve stratejilerine entegre eden KOBİ’ler azınlıktalar.

Bazı başarı hikâyeleri:

İzmir’den globale yolculuk. Bir tekstil KO­Bİ’si YZ tabanlı stok yönetimi ve e-ticaret men­torluğuyla Avrupa satışlarını %15 artırmış, stok maliyetlerini %18 azaltmış.

Kayseri’den YZ ile sıçrama: Bir makine imalatçısı YZ destekli bulut ERP sistemiyle üre­tim verimliliğini %15 yükseltmiş, maliyetleri %12 düşürmüş.

Adana’da tarım devrimi: Bir tarım KOBİ’si YZ tabanlı IoT ile sulama ve hasat optimizasyo­nu yaparak verimini %20 artırmış, enerji mali­yetlerini %10 azaltmış.

İstanbul’da İnovasyon: Bir KOBİteknopark iş birliğiyle YZ tabanlı müşteri analitiği geliştire­rek satışlarını %15 artırmış.

KOBI'ler dönüşürse, Türkiye dönüşür

Dönüşümün dört anahtarı “Finansman+Yet­kinlik+Altyapı+Kültürel Değişim” üzerinde hızlandırılmış çözümler, projeleri kobiler, ka­mu, özel sektör, akademi iş birliğinde haya­ta geçirerek dönüşüm sürecini hızlandırabiliriz.

Yapay Zeka tabanlı yerli üretim stok yöneti­mi, müşteri analizi, üretim optimizasyonu, pazar öngörüleri, veri analitiği müşteri davranışları analizi, yeşil dönüşüm, lojistik, siber güvenlik çö­zümlerimizin desteklenmesiyle kobilere rekabet avantajı sağlayabiliriz.

Dijital KOBİAkademileri ile yılda 25.000 ça­lışana YZ tabanlı kapsamlı eğitimler vermeliyiz.

KOBI'lere özel teknoloji geliştirme bölgelerin­de teşvikli dönüşüm merkezleri oluşturmalıyız.

Mentorluk programları ile kültürel dönüşümü hızlandırmalıyız.