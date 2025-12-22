4 ilde döviz hesapları TL mevduatı solladı
Yılın bitimine sayılı günler kala yatırım araçlarının 2025 yılı karneleri de netleşiyor. Altın ve Türk Lirası mevduatta parasını değerlendirenler bu yılı mutlu bir şekilde tamamlıyor. Enflasyonun yüzde 31 civarı olması beklenen 2025 yılında, altın yatırımcısı yüzde 100’e yakın getiri elde ederken parasını TL mevduata yatıranlar yüzde 45-50 civarı bir kazanç sağladı. Hem hisse senedi hem de dolar yatırımcısı için bu yıl pek de iyi gitmedi.
BIST 100 Endeksi yılbaşından bu yana yüzde 15, dolar kuru ise 21 değer kazandı ve enflasyonun altında bir performans gösterdi. Enflasyonla mücadele kapsamında dolar kurunun önemli bir etkisi var. Geçmiş yıllarda kurlardaki artış enflasyonu yukarı iten en kritik etkenlerin başında geliyordu. Yeni ekonomi yönetiminin faiz artışı ve rezerv biriktirme strateji sonucunda rezervler tarihi zirvelerine çıktı. Güçlenen rezervler sayesinde özellikle doların kurundaki hareket bu yıl sınırlı kaldı.
Döviz hesapları daha hızlı büyüdü
Dolar kurunda her ne kadar enflasyonun altında bir artış yaşansa da vatandaşların dövize olan ilgisi hız kesmiyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) verilerine göre, yılbaşında bankalarda 17,5 trilyon TL düzeyinde mevduat hacmi bulunuyordu. Söz konusu rakam eylül sonu itibarıyla yüzde 32,2 artışla 23 trilyon 234 milyon TL’ye çıktı.
TL mevduatlarda 9 ayda yaşanan büyüme yüzde 24,36 seviyesindeyken Döviz Tevdiat Hesapları’ndaki (DTH) büyüme yüzde 48,5 oldu. Yani döviz hesapları, Türk Lirası hesaplardan iki kat daha hızlı büyüdü. DTH’larda yaşanan büyümeye il bazında bakıldığında ise çarpıcı ayrıntılar dikkat çekiyor. Geçen yıl sonunda 81 il içerisinde hiçbir ilde döviz hesaplarının büyüklüğü TL hesaplarının üzerinde değildi. Ancak eylül sonunda 4 ilde döviz hesaplarının büyüklüğü TL mevduatların üzerine çıktı.
Dolarizasyonun yüksek olduğu iller
Aksaray, Yozgat, Karaman ve Bingöl’de döviz hesaplarının büyüklüğü TL hesapları geçti. Eylül sonu verilerine göre Aksaray ‘en dolarize il’ ünvanını korudu. Aksaray’da vatandaşların toplam 64 milyar 814 milyon TL büyüklüğündeki mevduat birikimlerinin 29,9 milyar TL’si TL mevduatlarda, 34,9 milyar TL’si döviz hesaplarında tutuluyor.
Geçen yıl sonunda döviz hesaplarının toplam mevduata oranı en yüksek üçüncü il olan Yozgat ikinci sıraya yükseldi. 2024 sonunda 6’ncı sırada yer alan Karaman 3 basamak birden yükseldi. Elazığ, Bayburt, Nevşehir, Gümüşhane ve Kütahya dolarizasyonun en yüksek olduğu diğer iller olarak sıralandı. Mevduat hesaplarına göre dolarizasyonun en düşük olduğu il ise yine Ardahan oldu. Ardahan’da döviz hesapları TL mevduatların dörtte biri düzeyinde. Şanlıurfa, Bitlis, Hakkari, Kars, Diyarbakır dolarizasyonun en düşük olduğu diğer iller.
Mevduatların yarısı İstanbul’da
İller hacim bakımından incelendiğinde İstanbul ve Ankara toplam mevduatın yüzde 59,48’ine sahip. Bankacılık sistemindeki toplam mevduatın yüzde 45,29’u İstanbul, yüzde 14,2’si Ankara’daki bankalarda tutuluyor. İstanbul’daki 10,5 trilyon TL’lik mevduatın 6 trilyon 657 milyar TL’si TL hesaplarda, 3 trilyon 865 milyar TL’si döviz hesaplardan oluşuyor.
Mevduat hacmi en yüksek diğer iller listesinde İzmir üçüncü, Antalya dördüncü, Bursa beşinci sırada yer alıyor. Kocaeli, Adana, Muğla, Konya ve Mersin yine listede Bursa’nın peşinden geliyor. 2026 yılında Merkez Bankası’nın faiz indirim süreci ve döviz kurlarının izleyeceği seyir hem mevduatlarda toplam hacmin hem de mevduatlar içerisinde döviz-TL oranını ne yönde şekillendireceği merakla bekleniyor.
|Borsa
|11.341,90
|0,06 %
|Dolar
|42,7405
|-0,14 %
|Euro
|50,0657
|-0,18 %
|Euro/Dolar
|1,1716
|0,05 %
|Altın (GR)
|5.962,23
|-0,17 %
|Altın (ONS)
|4.339,09
|-0,01 %
|Brent
|60,1900
|1,24 %