4 ilde döviz hesapları TL mevduatı solladı

Yılın bitimine sayı­lı günler kala yatırım araçlarının 2025 yı­lı karneleri de netleşiyor. Al­tın ve Türk Lirası mevduatta parasını değerlendirenler bu yılı mutlu bir şekilde tamam­lıyor. Enflasyonun yüzde 31 civarı olması beklenen 2025 yılında, altın yatırımcısı yüz­de 100’e yakın getiri elde eder­ken parasını TL mevduata ya­tıranlar yüzde 45-50 civarı bir kazanç sağladı. Hem hisse se­nedi hem de dolar yatırımcısı için bu yıl pek de iyi gitmedi.

BIST 100 Endeksi yılbaşın­dan bu yana yüzde 15, dolar kuru ise 21 değer kazandı ve enflasyonun altında bir per­formans gösterdi. Enflasyon­la mücadele kapsamında do­lar kurunun önemli bir etkisi var. Geçmiş yıllarda kurlarda­ki artış enflasyonu yukarı iten en kritik etkenlerin başında geliyordu. Yeni ekonomi yö­netiminin faiz artışı ve rezerv biriktirme strateji sonucun­da rezervler tarihi zirvelerine çıktı. Güçlenen rezervler sa­yesinde özellikle doların kurundaki hareket bu yıl sınırlı kaldı.

Döviz hesapları daha hızlı büyüdü

Dolar kurunda her ne ka­dar enflasyonun altında bir artış yaşansa da vatandaş­ların dövize olan ilgisi hız kesmiyor. Bankacılık Dü­zenleme ve Denetleme Ku­rumu’nun (BDDK) verileri­ne göre, yılbaşında bankalar­da 17,5 trilyon TL düzeyinde mevduat hacmi bulunuyor­du. Söz konusu rakam ey­lül sonu itibarıyla yüzde 32,2 artışla 23 trilyon 234 milyon TL’ye çıktı.

TL mevduatlarda 9 ayda yaşanan büyüme yüz­de 24,36 seviyesindeyken Dö­viz Tevdiat Hesapları’ndaki (DTH) büyüme yüzde 48,5 ol­du. Yani döviz hesapları, Türk Lirası hesaplardan iki kat da­ha hızlı büyüdü. DTH’larda yaşanan büyümeye il bazında bakıldığında ise çarpıcı ayrın­tılar dikkat çekiyor. Geçen yıl sonunda 81 il içerisinde hiç­bir ilde döviz hesaplarının büyüklüğü TL hesaplarının üzerinde değildi. Ancak eylül sonunda 4 ilde döviz hesapla­rının büyüklüğü TL mevduat­ların üzerine çıktı.

Dolarizasyonun yüksek olduğu iller

Aksaray, Yozgat, Karaman ve Bingöl’de döviz hesapları­nın büyüklüğü TL hesapları geçti. Eylül sonu verile­rine göre Aksa­ray ‘en dolarize il’ ünvanını korudu. Ak­saray’da vatandaşların top­lam 64 milyar 814 milyon TL büyüklüğündeki mevdu­at birikimlerinin 29,9 mil­yar TL’si TL mevduatlarda, 34,9 milyar TL’si döviz he­saplarında tutuluyor.

Geçen yıl sonunda döviz hesapla­rının toplam mevduata ora­nı en yüksek üçüncü il olan Yozgat ikinci sıraya yüksel­di. 2024 sonunda 6’ncı sıra­da yer alan Karaman 3 basa­mak birden yükseldi. Elazığ, Bayburt, Nevşehir, Gümüş­hane ve Kütahya dolarizas­yonun en yüksek olduğu di­ğer iller olarak sıralandı. Mevduat hesaplarına göre dolarizasyonun en düşük ol­duğu il ise yine Ardahan ol­du. Ardahan’da döviz hesap­ları TL mevduatların dört­te biri düzeyinde. Şanlıurfa, Bitlis, Hakkari, Kars, Diyar­bakır dolarizasyonun en dü­şük olduğu diğer iller.

Mevduatların yarısı İstanbul’da

İller hacim bakımından incelendiğinde İstanbul ve Ankara toplam mevduatın yüzde 59,48’ine sahip. Ban­kacılık sistemindeki toplam mevduatın yüzde 45,29’u İs­tanbul, yüzde 14,2’si Anka­ra’daki bankalarda tutulu­yor. İstanbul’daki 10,5 trilyon TL’lik mevduatın 6 trilyon 657 milyar TL’si TL hesaplarda, 3 trilyon 865 milyar TL’si döviz hesaplardan oluşuyor.

Mevdu­at hacmi en yüksek diğer iller listesinde İzmir üçüncü, An­talya dördüncü, Bursa beşinci sırada yer alıyor. Kocaeli, Ada­na, Muğla, Konya ve Mersin yi­ne listede Bursa’nın peşinden geliyor. 2026 yılında Merkez Bankası’nın faiz indirim süre­ci ve döviz kurlarının izleye­ceği seyir hem mevduatlarda toplam hacmin hem de mev­duatlar içerisinde döviz-TL oranını ne yönde şekillendire­ceği merakla bekleniyor.