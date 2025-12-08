Gözler yılın son PPK toplantısına çevrildi

Piyasalar yılın son ayına gir­mesine rağmen yoğun bir günde­me sahip. Geride bıraktığımız haf­ta üçüncü çeyrek büyüme verileri ve kasım ayı enf­lasyon verilerinin yanında Merkez Bankası’ndan zorunlu karşı­lık düzenlemesi kararı açık­landı. Türkiye ekonomisi yı­lın üçüncü çeyreğinde bir ön­ceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 büyüdü.

Piyasaların genel beklenti­si ekonominin üçüncü çeyrek­te yüzde 4,2 büyüyeceği yönün­deydi. Çeyreklik büyüme ise yüzde 1,1 oldu. Piyasalar için bir diğer kritik veri olan kasım ayı enflasyonunda beklentilerden çok daha düşük bir artış ora­nı açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tüketici fiyat­larının kasım ayında yüzde 0,87 artış gösterdiğini duyurdu. Ge­nel beklentiler enflasyonun ay­lık yüzde 1,30 civarı artacağı­na işaret ediyordu. Kasım ayın­da yıllık tüketici enflasyonu ise yüzde 31,07 olarak kaydedildi.

Düşük enflasyon verisi etkili olmadı

Enflasyonun beklentilerin altında gelmesinin piyasaları olumlu etkilemesi beklenirken bu gerçekleşmedi. Enflasyonun açıklandığı gün Borsa İstanbul günü düşüşle tamamlarken haf­talık bazda bakıldığında yüz­de 1 yükseldi. Merkez Bankası, sadeleşme adımları kapsamın­da yabancı para zorunlu karşı­lık oranlarında değişikliğe gitti. Yeni oranlar, 16 Ocak 2026 tari­hinde yapılacak tesis dönemin­den itibaren geçerli olacak. Ya­pılan güncellemeye göre, döviz mevduat ve katılım fonlarında vadesiz ve bir aya kadar vadeli hesaplarda zorunlu karşılık ora­nı yüzde 32’den yüzde 30’a çeki­lirken, daha uzun vadeli hesap­larda oran yüzde 22-28 aralığın­dan yüzde 26’ya sabitlendi.

Bir yıla kadar vadede oran yüz­de 21 olarak korunurken, iki yıla kadar vadede oran yüzde 16’dan yüzde 10’a, 3 yıla kadar vade­de yüzde 11’den yüzde 8’e, 5 yıla kadar vadede yüzde 7’den yüzde 3’e, beş yıldan uzun vadede ise yüzde 5 olan oran tamamen kal­dırılarak yüzde 0’a indirildi.

Fed’den yılın son faiz kararı

Bu hafta hem yurtiçi hem de yurtdışı piyasaların gündemin­de merkez bankalarının faiz kararı var. ABD’de geçen hafta açıklanan enflasyon rakamları­nın ardından ABD Merkez Ban­kası (Fed) üyelerinden farklı açıklamalar geldi. Şahin olarak adlandırılan üyeler, fiyat istik­rarını gerekçe göstererek faiz indirimine karşı çıkarken, gü­vercin üyeler zayıflayan işgü­cü piyasasını nedeniyle faiz in­dirimlerinin devam etmesi ge­rektiğini savundu. Piyasaların beklentisi, Fed’in bu hafta 9-10 Aralık’ta yapacağı yılın son pa­ra politikası toplantısında 25 baz puanlık indirime gitmesini bekliyor. Fed, Ekim ayında 25 baz puanlık indirime gitmiş ve bu karar 10’a karşı 2 oyla kabul edilmişti. Wall Street’te endeks­ler geçen haftayı genel anlamda pozitif tamamladı. Nasdaq En­deksi yüzde 0,91 artarken Dow Jones yüzde 0,50, S&P 500 En­deksi yüzde 0,31 değer kazandı.

Beklenti 150-200 baz puanlık indirim

Fed’in faiz kararının ardın­dan 11 Aralık’ta Türkiye Cum­huriyet Merkez Bankası’nın (TCMB), Para Politikası Kuru­lu (PPK) toplantısı yapılacak. Ekonomistler, Merkez Banka­sı’nın 150 baz puanlık indiri­me gideceğini ve yüzde 39,50 seviyesinde olan politika faizi­ni (1 haftalık repo) yüzde 38’e çekmesini bekliyor. Beklenti­lerin altında gelen kasım ayı enflasyon verilerinin ardın­dan Merkez Bankası’ndan eli­nin bir miktar rahatladığını ve 200 baz puanlık indirim için alanın açıldığını düşünenler de var. Merkez Bankası’nın vere­ceği faiz kararı özellikle Borsa İstanbul’da fiyatlamaları etki­leyebilecek öneme sahip. Faiz indiriminin beklentilerin üze­rinde gerçekleşmesi ve verile­cek güvercin mesajlar yakından takip edilecek. Teknik anlamda, haftayı 11 bin puanın üzerinde tamamlayan BIST 100 Endek­si’nin bu seviyenin üzerinde ka­lıcı olup olmayacağı önemli. Yu­karı yönlü hareketlerin devamı için 11 bin 150 puan direncinin aşılması kritik. Bu seviyenin üzerine geçilmesi halinde 11 bin 500 puan seviyesi hedeflenebi­lir. Alt tarafta ise 10 bin 800 pu­an takip edilmesi gereken des­tek bölgesi olarak öne çıkıyor.