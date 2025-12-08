Gözler yılın son PPK toplantısına çevrildi
Piyasalar yılın son ayına girmesine rağmen yoğun bir gündeme sahip. Geride bıraktığımız hafta üçüncü çeyrek büyüme verileri ve kasım ayı enflasyon verilerinin yanında Merkez Bankası’ndan zorunlu karşılık düzenlemesi kararı açıklandı. Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 büyüdü.
Piyasaların genel beklentisi ekonominin üçüncü çeyrekte yüzde 4,2 büyüyeceği yönündeydi. Çeyreklik büyüme ise yüzde 1,1 oldu. Piyasalar için bir diğer kritik veri olan kasım ayı enflasyonunda beklentilerden çok daha düşük bir artış oranı açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tüketici fiyatlarının kasım ayında yüzde 0,87 artış gösterdiğini duyurdu. Genel beklentiler enflasyonun aylık yüzde 1,30 civarı artacağına işaret ediyordu. Kasım ayında yıllık tüketici enflasyonu ise yüzde 31,07 olarak kaydedildi.
Düşük enflasyon verisi etkili olmadı
Enflasyonun beklentilerin altında gelmesinin piyasaları olumlu etkilemesi beklenirken bu gerçekleşmedi. Enflasyonun açıklandığı gün Borsa İstanbul günü düşüşle tamamlarken haftalık bazda bakıldığında yüzde 1 yükseldi. Merkez Bankası, sadeleşme adımları kapsamında yabancı para zorunlu karşılık oranlarında değişikliğe gitti. Yeni oranlar, 16 Ocak 2026 tarihinde yapılacak tesis döneminden itibaren geçerli olacak. Yapılan güncellemeye göre, döviz mevduat ve katılım fonlarında vadesiz ve bir aya kadar vadeli hesaplarda zorunlu karşılık oranı yüzde 32’den yüzde 30’a çekilirken, daha uzun vadeli hesaplarda oran yüzde 22-28 aralığından yüzde 26’ya sabitlendi.
Bir yıla kadar vadede oran yüzde 21 olarak korunurken, iki yıla kadar vadede oran yüzde 16’dan yüzde 10’a, 3 yıla kadar vadede yüzde 11’den yüzde 8’e, 5 yıla kadar vadede yüzde 7’den yüzde 3’e, beş yıldan uzun vadede ise yüzde 5 olan oran tamamen kaldırılarak yüzde 0’a indirildi.
Fed’den yılın son faiz kararı
Bu hafta hem yurtiçi hem de yurtdışı piyasaların gündeminde merkez bankalarının faiz kararı var. ABD’de geçen hafta açıklanan enflasyon rakamlarının ardından ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinden farklı açıklamalar geldi. Şahin olarak adlandırılan üyeler, fiyat istikrarını gerekçe göstererek faiz indirimine karşı çıkarken, güvercin üyeler zayıflayan işgücü piyasasını nedeniyle faiz indirimlerinin devam etmesi gerektiğini savundu. Piyasaların beklentisi, Fed’in bu hafta 9-10 Aralık’ta yapacağı yılın son para politikası toplantısında 25 baz puanlık indirime gitmesini bekliyor. Fed, Ekim ayında 25 baz puanlık indirime gitmiş ve bu karar 10’a karşı 2 oyla kabul edilmişti. Wall Street’te endeksler geçen haftayı genel anlamda pozitif tamamladı. Nasdaq Endeksi yüzde 0,91 artarken Dow Jones yüzde 0,50, S&P 500 Endeksi yüzde 0,31 değer kazandı.
Beklenti 150-200 baz puanlık indirim
Fed’in faiz kararının ardından 11 Aralık’ta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB), Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı yapılacak. Ekonomistler, Merkez Bankası’nın 150 baz puanlık indirime gideceğini ve yüzde 39,50 seviyesinde olan politika faizini (1 haftalık repo) yüzde 38’e çekmesini bekliyor. Beklentilerin altında gelen kasım ayı enflasyon verilerinin ardından Merkez Bankası’ndan elinin bir miktar rahatladığını ve 200 baz puanlık indirim için alanın açıldığını düşünenler de var. Merkez Bankası’nın vereceği faiz kararı özellikle Borsa İstanbul’da fiyatlamaları etkileyebilecek öneme sahip. Faiz indiriminin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi ve verilecek güvercin mesajlar yakından takip edilecek. Teknik anlamda, haftayı 11 bin puanın üzerinde tamamlayan BIST 100 Endeksi’nin bu seviyenin üzerinde kalıcı olup olmayacağı önemli. Yukarı yönlü hareketlerin devamı için 11 bin 150 puan direncinin aşılması kritik. Bu seviyenin üzerine geçilmesi halinde 11 bin 500 puan seviyesi hedeflenebilir. Alt tarafta ise 10 bin 800 puan takip edilmesi gereken destek bölgesi olarak öne çıkıyor.
|Borsa
|11.106,45
|0,90 %
|Dolar
|42,5484
|0,05 %
|Euro
|49,6632
|0,20 %
|Euro/Dolar
|1,1663
|0,16 %
|Altın (GR)
|5.765,61
|0,34 %
|Altın (ONS)
|4.213,35
|0,27 %
|Brent
|63,7700
|0,20 %