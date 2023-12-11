4 makine ve dikişsiz kumaştan ihracat şampiyonu çıkardı

2006 yılında iflas eden bir şirketi alarak 4 makine ve 10 personelle dikişsiz kumaş üretimine geçen SML Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Koray Güvenir, Türkiye’deki 4 şehirden dünyaya aktif giyim, şekillendirici giyim ve dış giyim ürünleri ihraç ediyor. SML, yıllık 10 milyon adet üretim hedefliyor.

2006 yılında henüz 25 yaşında sektöre adım atan Koray Güvenir, 4 makine, 10 personelle tekstil kariyerine İstanbul İkitelli’de küçük bir atölyede başladı. Kısa sürede makine sayısını 10’a çıkaran ve yerli-yabancı markalara fason üretimler yapmaya başlayan SML, bugün 240 makineden oluşan üretim parkuru Türkiye’nin dikişsiz üretimde en büyük üreticisi olurken, TİM’in ilk bin ihracatçı firma listesinde yer aldı.

Amerikalı markaları Türkiye’ye çektik

Başarısının sırrını işine sadakat olarak özetleyen Koray Güvenir “2 yıl önce 97 makinemiz vardı, şu anda 240 makinemiz oldu. Sektörel yatırımlarımızı gelişen şartlara göre yaptık. Yenilik ve çeşitliğimizi sürekli güncel tuttuk. Bu sayede ABD’li müşterileri Türkiye’ye çekmeyi başardık.

Bu başarının sırrı sadık, güvenilir ve bu işe gönül vermiş bir ekip ile çalışmakta gizliydi. Çok büyük adetlerde siparişler alıyoruz. 2024 yılı sonuna kadar tüm kapasitemiz dolu. Toplam istihdam kapasitemiz yakında bin kişiye ulaşacak” diye konuştu. Seamless üretimde en büyük rakiplerinin Çin olduğunu belirten Güvenir, güçlü makine parkı ve üretim kalitesi sayesinde bir adım önde olduklarını kaydetti.

Dünyada oluşturdukları güven sayesinde 2024 yılı için dünyaca ünlü markalara tam kapasite çalışacaklarının altını çizen Güvener şöyle konuştu: “Dikişsiz üretimi klasik üretim metotlarından ayıran en belirgin nokta direkt olarak ürünün örülmesidir. En önemlisi alanında yetkin teknik ekip oluşturmak. Yatırım maliyetinin geri dönüşü oldukça uzun sürmekte ve ciddi anlamda da sabır gerektiriyor.”

Hedef 10 milyon adet üretim

SML Yönetim Kurulu Başkanı Koray Güvenir sektörde dünyanın önde gelen markalarına üretim yaptıklarını belirterek, ‘’SML Tekstil iç giyim, tişört, spor tayt, fitnes giyimi, spor kıyafetleri, bir beden incelten korseler, termal içlik gibi ısıyı tutan terletmeyen gibi teknik tekstil alanına giren alanlarda üretim yapıyoruz. 2022 yılında 5 milyon adet üretim yaptık.

2024 yılında 7 buçuk milyon ardından da 10 milyon adete çıkmak istiyoruz. Bizler marka koleksiyonlarının tamamlayıcı ürünlerini üretiyorduk, şimdi artık ana ürün olmaya da başladık. Çalıştığımız markaların tasarım süreçlerinin yarısını biz yapıyoruz. Üretim kapasitemizi kısa sürede 10 milyon adete çıkarmayı hedefliyoruz.

Dünyaca tanınan ünlü bir yıldızın koleksiyonunun bir bölümünü biz üretiyoruz. İncelten korse türü ürünlerle markanın dünyadaki en büyük global tedarikçisi konumuna yükseldik. Fakat daha gidecek çok yolumuz var. Avrupa’da toplamda 10’un üzerinde markayla çalışmaktayız. Mevcut üretimimizin yüzde 80’i biyo çözünür sentetik ipliklerden yapılıyor. Çevreyi kirletmeden doğada çözülebilir veya dönüşebilir ürünler yapıyoruz” diye konuştu.

Kırklareli’nde ’25 milyon euro'luk yeşil fabrika

SML Tekstil, Avrupa Yeşil Mutabakat kriterlerine yönelik hazırlık sürecini birçok firmadan önce tamamladı. 2022 yılında Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi’nde 25 milyon avro yatırımla 55 bin metrekare alanda yeşil bir fabrika yatırımı gerçekleştirdi.

LEED sertifikası alan fabrika çevreci yeşil bir bina olma özelliği taşıyor. Sürdürülebilir, işçi ve üretim dostu bir fabrika inşa etmeye özen gösterdiklerini dile getiren Güvenir, “Yeni binamızın geleceğe katkı sağlayan, insan odaklı, atığını kontrol edebilen ve yöneten, kullandığı malzemelerle geleceğe karşı sorumlu bir tesis olması gerekiyordu.

İşçi, ürün güvenliği, hammadelerin dönüştürülmüş ya da dönüşebilir olması, üretim yaptığınız tesisin karbon emisyon raporu kullandığı materyallere kadar yeşil sertifikasyon sistemine geçiyor. Kendi alanımızda sadece Türkiye’nin değil, Avrupa’nın da sektöründe ilk LEED sertifikalı çevreci yeşil binası olacak. Fabrikanın arkasında tarlamız var, orada kendi tarımsal üretimimizi de yapmak istiyoruz” dedi.

5 üründen 4’ü ABD, 1’İ AB’ye satılıyor

İç pazara çalışmayan yalnızca ihracat yapan SML Tekstil ihracatının yüzde 75’ini Amerika’ya, yüzde 25’ini Avrupa’ya gerçekleştiriyor. İhracat kilo değerimiz 10 doların üzerinde.