425 milyon dolar yatırım ile oyun endüstrimiz Avrupa lideri 

Türkiye, Dijital Oyun Teknolojileri Endüstrisinde en çok yatırım alarak Avrupa’nın Lideri konumunda ve dünya genelinde de ABD ve Çin’in ardından da 3. sırada.

Yerli oyun piyasası büyüklüğü ise 2 milyar dolara ulaşmış durumda. 2023 yılı itibarıyla 200 milyar dolarlık bir pazar büyüklüğüne ulaşan dijital oyun ve oyun teknolojileri endüstrisinde, Türkiye 425 milyon dolarlık yatırım ile Avrupa’da en büyük yatırım alan ülke konumunda.

Türkiye’de nüfusumuzun yarısı, 42 milyon kişi oyun oynuyor

Oyun endüstrisinde en fazla anlaşmanın gerçekleştiği ikinci şehir İstanbul, 4. Şehir ise Ankara. Türkiye’de 522 aktif oyun stüdyo ve bu stüdyolara destek veren 12 hızlandırma, 7 ön kuluçka, 14 kuluçka ve 2 post kuluçka merkezi mevcut.

Dijital oyun endüstrimizden yatırım alan oyun girişimleri

Paxie Games 3 milyon dolar, Gulliver’s Games 1,5 milyon dolar, Passion Punch 4 milyon dolar, Yin Yang Games 1 milyon dolar, Agave Games 7 milyon dolar, The Unfettered 2,5 milyon dolar yatırım almış olup, Pink Games, 22.9 milyon lira, Ratic, 5,27 milyon dolar, Funverse Games, 6 milyon dolar, Yamy Studio, 4 milyon dolar, Madcraft Studios 2 milyon lira değerleme üzerinden yatırım almış durumda.

Yeni bir Turcorn’mu geliyor?

2022 yılı içerisinde 20 yıllık oyun sektörü tecrübesine sahip Demirden kardeşlerin kurduğu SuperGears, melek yatırımcılardan aldığı destek ile Turcorn olmayı hedefliyor.

Amerikan Teknoloji devi Unity Technologies tarafından Dünya genelinde Spotlight Oyun Stüdyoları arasında gösterilen ve gelecek yılın en potansiyelli 6 projesi arasında yer alarak Mobil Yarış Oyunları alanında liderliğe oynamayı hedefleyen Racing Kingdom ile öne çıkan SuperGears, 2024 yılının ilk çeyreğinde Beta testlerini tamamlamayı planlıyor. StartGate’i Türkiye’nin dijital oyun endüstrisini desteklemek ve büyütmek, girişimciler için 7/24 yaşayan bir kampüs olarak hizmet vermek amacıyla İstanbul Maslak’ta kurulan merkezi yerinde ziyaret ettim.

Oyun geliştiricilerinin gece saatlerinde çalışabilme imkanı, uyku kapsülleri, deneyim ve test laboratuvarları, akustik yalıtımlı online toplantı kabinleri, amfi alanları, seminer salonları, podcast/vlog odaları, müzik odası ve 50 adet oyun geliştirme stüdyosu olan merkez 4 bin metrekarelik bir alana ve etkinlik yapabilecek özel terasa da sahip.

Etkileyici modern imkânlara sahip bir oyun kuluçka merkezi olması dışında StartGate, iştirakleri ile de oyun geliştirme ve şirketleşme süreçlerinin her aşamasında; AcademyGate ile teknik, girişimcilik ve oyunda farkındalık eğitimleri, IdeaGate ile oyun stüdyoları reklam ve medya çalışmalarına destek, TalentUpGate ile yetenekleri keşfetme ve doğru şirketlerle buluşturarak girişimcilere destek sağlanması hedefleniyor. “

DreamForge” ön kuluçka programı ile sekiz hafta boyunca girişimcilere teknik eğitimler, iş geliştirme ve yatırım fırsatları sunarak geliştirdikleri oyun projelerini yatırımcılara sunarak erken yatırım alma imkânı da sağlanmakta. StartGate CEO’su Mustafa Cihat Durmuş, StartGate ile Türkiye’yi dijital oyun ve oyun teknolojileri endüstrisinde dünyanın merkez üssü yaparak, 5 yılda 3 Turcorn çıkarmayı hedefliyor.

Yatırım veri kaynak: Webrazzi, Mobidictum