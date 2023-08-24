5 yılda 500 milyon dolar yatırdı hedef dünya markası olmak

İstanbul’da Ataköy ve Zincirlikuyu ile Bosna Hersek’te yaklaşık 400 milyon dolarlık bedelle üç yeni hastane açmaya hazırlandıklarını ifade eden Medicana Grup Başkanı Dr. Hüseyin Bozkurt “Hastane sayımız 17’ye ulaşıyor. 5 yılda 500 milyon dolar daha yatırım yapacağız. Ortadoğu ve Avrupa’ya açılarak büyümeye devam edeceğiz” dedi.

Medicana Grubu olarak; 30 yıllık köklü geçmişleri ile Türkiye’nin en büyük ilk 500 şirketi arasında yer aldıklarını ifade eden Medicana Grup Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hüseyin Bozkurt, sağlık ve eğitim sektörlerine yaptıkları yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Eğitim ve sağlık yatırımlarında yaklaşık 12 bin kişiye istihdam sağlayacaklarını belirten Bozkurt, “Ülkemiz açısından son derece önemli iki alana odaklanıyoruz. Bunlar ‘sağlık ve eğitim’. Medicana Sağlık grubu olarak 14 hastane ile hizmet veriyoruz. En son toplamda 205 milyon dolar yatırımla İzmir ve İstanbul Ataşehir’de iki hastanemizi devreye aldık.

Yeni hizmete gireceklerle hastane sayımız 17’ye ulaşıyor. 5 yılda yapacağımız yatırımların tutarı yaklaşık 500 milyon doları buluyor. Hem bu yatırımlar hem de Ataköy ve Zincirlikuyu hastanelerimizde çok ciddi vakaları tedavi edebiliyoruz. Hastalarımızın 3’te 1’ini ise yabancılar hastalar oluşturuyor. Gelecekte bu oranın yüzde 50 seviyelerine gelmesini bekliyoruz. 2023 senesini 12 milyar TL ciro ile tamamlamayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Sağlık turizmi potansiyeli 10 milyar dolar

Yatırım yapmadan önce İstanbul’daki lokasyonları incelediğini ve Ataköy ile Zincirlikuyu’nun en özel yerler olduğunu vurgulayan Bozkurt, “Türkiye’nin iki önemli bölgesinde hastane açacak olmaktan dolayı çok mutluyuz. Bu iki hastanemizde de tıbbın birçok dalını kapsayan iddialı hastaneler olacak. İki hastanemizin en büyük hedefleri arasında yurtdışı hastalarını ağırlamak var. İki hastanede de cironun yüzde 50’sinin yabancı hastalardan gelmesi için çalışmalar yapıyoruz. Bunun için altyapıları hazırlıyoruz.

Ortadoğu ve Avrupa’ya açılarak büyümeye devam edeceğiz. Sadece sağlığa değil turizme de katkı sağlamayı hedefliyoruz. Çünkü sağlık turizmi için gelenlerin yaptığı ortalama harcama normal turiste göre kat kat daha fazla oluyor. Hastaların yanında gelen refakatçilerin de harcamaları çok yüksek oluyor. Sağlık turizminde çok ciddi bir potansiyelimiz var.

Eskiden Amerika’ya giderdi ciddi vakalar, bugün Türkiye sağlıkta dünya standartlarında hizmet veriyor. Hastanelerde en son teknoloji, güçlü kadrolar var. Yurtdışında daha organize olur, Avrupa’daki Türk vatandaşlarımıza devletler arası anlaşmalarla sevk imkanı tanınırsa bu 10 milyar dolarlık bir yıllık gelir sağlar. Sağlık turizminde daha uzun bir yolumuz var.

Ataköy ve Zincirlikuyu’ya yaptığımız 200 milyon doların üzerindeki yatırım bu potansiyeli kapsıyor. Bunun yanında catering ve temizlik şirketi kuruyoruz. Sadece bizim hastanelere değil uluslararası niteliklere sahip bir şirket olmasını hedefliyoruz. Yeni oluşumla istihdama katkımız 20 bini geçecektir” şeklinde konuştu.

Kazancımız yatırıma gidiyor

Son 3-4 yılda sağlık ve eğitim sektörüne yaklaşık 500 milyon dolar yatırım yaptıklarının altını çizen Bozkurt, şunları söyledi: “Yaptığımız yatırımlar bu konjonktürde Türkiye için çok anlamlı rakamlar. Ne kadar kazandıysak bunu hep yatırıma dönüştürdük. Bundan mutluluk ve gurur duyuyoruz. Türkiye’nin yatırıma, istihdama ihtiyacı var. Grubumuzda 12 bin kişi çalışıyor.

Çoğu üniversite mezunu, Türkiye’nin önemli isimlerine istihdam sağlamış oluyoruz. Her meslek kutsaldır ancak ben eğitim ve sağlığı ayrı bir yere koyuyorum. Sağlık insanın geleceğine, eğitim ise insanların hayatına dokunuyor. Depremlerde, sellerde, afetlerde sağlıkçılar büyük önem taşıyor. Pandemi sürecinde de bu altyapının ne kadar önemli olduğunu gördük. Eğitimde de böyle. Okullara gittiğimde çocukların cıvıltısını duyunca mutlu oluyorum. Eğitim benim 30 yıllık sevdamdı ve bu alanda yatırım yapabilmek çok ayrı bir sevinç kaynağı.”

Eğitimde kaliteli büyüyeceğiz

2018 yılında Medicana Eğitim Grubu’nu kurarak MBA Okulları ile eğitim sektörüne giriş yaptıklarını anlatan Hüseyin Bozkurt, “2019 yılında da Fenerbahçe Üniversitesi’ni akademik dünyaya kazandırarak, eğitim dünyasındaki yerimizi sağlamlaştırdık. Sağlığı ve eğitimi çok önemsiyorum. Çünkü birisi insanların geleceğine dokunuyor birisi de insanların hayatını kurtarıyor. İkisi de çok mukaddes sektörler. O yüzden de hem sağlık hem eğitim hep sürdüreceğimiz işler.

Eğitimde MBA markasıyla yola çıktık. Hedefimiz anaokulundan liseye kadar hizmet veren 100 kampüs açmak. Üniversitemiz de var. Fenerbahçe Üniversite için dünya standartlarında bir kampüs kurmak istiyoruz. Bu konuda arayışımız sürüyor. Medicana’nın kurumsal yapısını sağlamlaştırdıktan sonra üniversiteye ağırlık vermek istiyorum. Eğitim çok önemli bir saha. Bu alanda yapacağım çok şey var” diye konuştu.

Spora desteğimiz sürecek

Türk sporuna da bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da destek vermeye devam edeceklerini ifade eden Bozkurt sözlerini şöyle tamamladı: “Fenerbahçe Üniversitesi, bu sene yüzde 95 doluluk yakaladı. Yüksek standart uyguluyoruz. Fenerbahçe forması ile mücadele eden sporculara burs veriyoruz. Eğitime, spora ve sporcu sağlığına desteğimiz sürecek.

17 futbol takımının sağlık sponsoruyuz. Futbolda atılım devam edecek, bunun yanında voleybol ve diğer branşlara da sponsor desteklerimiz sürecek. İyi bir Fenerbahçeliyim ama renk ayrımı yapmıyoruz. Galatasaray futbol takımının sağlık sponsoru olduk. Fenerbahçe için de beklemedeyiz. Bu kapsamda hem isim hem sağlık olmak üzere tüm kademelerde sponsor olup spora desteğimiz sürecek.”