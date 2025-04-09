8 milyar dolarlık e-ihracat

E-ticaret platformu Trendyol, teknoloji, pazarlama ve lojistik yatırımlarıyla ihracat hacmini 8 milyar doların üzerine çıkarmayı hedefliyor. Platform, 18 milyonu yurtdışında olmak üzere toplam 55 milyon aktif kullanıcıya ulaşmayı amaçlıyor.

Trendyol Grubu Baş­kanı Çağlayan Çetin, e-ihracattaki büyü­me stratejisi için son 1 yılda teknoloji, lojistik ve pazarla­ma gibi alanlara 1 milyar do­lardan fazla yatırım yaptık­larının açıkladı. Çetin, Do­ğu Avrupa operasyonlarının birinci yılı doldurması ve­silesiyle Budapeşte’de ba­sın mensuplarıyla bir ara­ya geldi.

Yapılan yatırımları ve yakın dönem hedeflerini aktaran Çetin, “Türkiye’de­ki üreticilerimizi, esnafımı­zı, KOBİ’lerimizi ve kalitesi tüm dünyada tescilli ‘Made in Türkiye’ etiketli ürünleri­mizi e-ihracat yoluyla dün­ya pazarlarında milyonlar­ca yeni müşteriyle buluştu­ruyoruz. 2030 yılına kadar ihracat hacmimizi 8 milyar doların üzerine çıkarmayı ve yurtdışı kullanıcılar da dahil olmak üzere 55 milyon aktif kullanıcıya ulaşmayı hedef­liyoruz” dedi. Çetin, Trend­yol’un 2025 yılı Doğu Avru­pa bölgesi hedefinin ise aktif kullanıcı sayısında 4 milyon, sipariş sayısında da 12 mil­yona ulaşmak olduğunu söy­ledi.

“120 bin iş ortağımız var”

Ticaret Bakanlığının 2030’a kadar ihracatının yüzde 10’unu e-ihracat aracı­lığıyla yapma hedefini belir­lediğinin altını çizen Çetin, “Bugüne kadar dijitalleşme­sine katkıda bulunduğumuz ve mikro ihracat çözümleri­mizle ihracatçı hale getirdi­ğimiz 120 binden fazla iş or­tağımız bulunuyor. Ayrıca iş ortaklarımız son bir yılda 1,5 milyar dolardan fazla yurtdı­şı satış hacmi yarattı. Önü­müzdeki dönemde 250 bin­den fazla satıcımızın tama­mını e-ihracatçı yapmak için çalışıyoruz” diye konuştu.

‘İlk yerli yapay zekâ dil modelini geliştirdik’

Trendyol’un öncü bir tek­noloji şirketi olduğunu be­lirten Çetin, en önemli avan­tajının kendi geliştirdikleri teknoloji olduğunu da ifade etti. Çetin şöyle devam et­ti: “Girdiğimiz her pazar­da kurduğumuz altyapı için ciddi ölçekte teknoloji ve yazılım geliştirmesi ihtiya­cı oluşuyor. Biz bunu Tür­kiye'deki bulunan 2 binin üzerinde yazılım mühen­disimizle gerçekleştiriyo­ruz. Yenilikçi teknolojiler de e-ihracata önemli katkı sağlıyor.

Yapay zeka ve veri analizleri başta olmak üzere geliştirdiğimiz teknolojiler­le yeni bir ülkeye platform açarken çok hızlı hareket edebiliyoruz. Dış pazarda en önemli konulardan biri de dil. Her girdiğimiz ülkede, oranın yerel dilinde hizmet veriyoruz. Bu anlamda da Türkiye'deki ilk yerli yapay zeka dil modelini (LLM), Trendyol olarak biz oluştur­duk. Böylece Denizli’deki bir üretici satış yapmak istedi­ği ülkenin dilini bilmese de ürünlerini platforma yükle­yebiliyor, gelen soruları ya­nıtlayabiliyor. Müşteri de­neyimi anlamında da bu uy­gulama bize olumlu dönüş sağlıyor.”

“İstanbul Havalimanı’na e-lojistik üssü kuruyoruz”

İstanbul Havalimanı İGA’da yeni bir operasyon merkezi yatırımına başladıklarını sözlerine ekleyen Çağlayan Çetin, “Yeni e-ihracat üssümüz olarak konumlandıracağımız İstanbul Havalimanı IGA operasyon merkezimizin inşaatını bu yıl içinde tamamlamayı planlıyoruz. Bu merkez ile uzun vadede şirketimizin kapsayıcı büyüme amacına ve 2030 hedeflerimize büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz” diye konuştu.

“Kapsayıcı bir anlayışla globalde büyüyoruz”

Faaliyetlerinde iş ortakları ve satıcılarıyla birlikte kapsayıcı büyüme anlayışını önceliklendirdiklerini kaydeden Çağlayan Çetin, “Her girdiğimiz ülke bizimle beraber Türkiye'deki oluşturduğumuz lojistikten pazarlamaya ekosistemdeki tüm oyunculara da yeni iş alanları ve büyüme fırsatları getiriyor. Dolayısıyla tüm süreçlerimizi sadece kendimizi değil, bütün ekosistemi kendimizle beraber taşıdığımız bir kapsayıcı büyüme modeli olarak görüyoruz. Bizim görevimiz buraya gerekli yatırımları yaparak trafiği getirmek, teslimatı en iyi kalitede sağlayabilmek” ifadelerini kullandı.