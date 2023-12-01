AB 2030 yılına kadar 20 milyon bilişimciye ulaşamazsa durum VAHİM!

AB gibi Amerika ‘da önlem almazsa teknolojideki üstünlüğünü Çin’e kaptıracak. Rusya, Hindistan, Brezilya ve geleceği gören ülkeler bilişimci yetiştirmek üzere sürekli yenilikçi politikalar geliştiriyorlar. Türkiye olarak bir an önce ülke geneli bilişimci yazılımcı teknoloji uzmanı yetiştirme seferberliği başlatmalıyız.

Dijital Avrupa 2030 ‘Dijital Beceriler’ çağrısında bakın AB ne diyor?

Avrupa'nın dijitalleşmiş bir ekonomiye ve topluma giden yolu, vatandaşlarının ve işletmelerinin güçlendirilmesine ve dijital tedarik zincirlerinin güvenliğinin ve dayanıklılığının sağlanmasına bağlıdır.

Dijital teknolojileri ve uygulamaları geliştirecek, dağıtacak ve kullanacak yeterli insan yoksa, büyük AB yatırımlarından elde edilen kazanımlar gerçekleşemez. Küresel rekabette, büyük ölçüde ileri teknolojilere dayanan endüstriyel ekosistemlerin ihtiyaçlarını karşılamak için Avrupa'da sektörel bilgiyi dijital becerilerle birleştirerek belirli iş durumlarına yönelik dijital çözümlerin kullanılmasını sağlayan profesyonellere olan talepte önemli bir artış var.

Motorları uzaktan onarmak için otomatik gerçeklik/sanal gerçeklik (AR/VR) araçlarını kullanabilen veya yeşil dönüşüm endüstrileri, yenilenebilir enerji, nesnelerin interneti, akıllı mobilite, yapay zeka, siber güvenlik ve veri bilimi konularında ileri dijital teknolojiler üzerine çözümlerinin kullanımında ve de geliştirilmesinde bilişimcilere ihtiyaç var.

Tarım ve finanstan imalat, otomotiv ve tıbba kadar geleneksel endüstrilerin dijitalleşmesini sağlamak için de hayati öneme sahip. BİT uzmanlarındaki ciddi eksikliğin yanı sıra, sektör uzmanlarını (örneğin sağlık, tarım vb.) ileri dijital becerilerle donatmaya da büyük ihtiyaç var.

Avrupalı vatandaşlar, işletmeler ve kamu yetkilileri giderek artan siber güvenlik endişesi taşıyorlar.

AB, kilit sektörlerin hazırlıklı olması, güçlendirilmesi ve siber tehditlere karşı müdahale eylemlerine ihtiyaç duymakta. Dolayısıyla siber güvenlik uzmanlarına da ihtiyacı var. Avrupa Komisyonu 2023 ‘te AB siber güvenlik politikasını destekleyecek Siber Güvenlik Becerileri Akademisi oluşturuyor.

Dijital alanda öncü olan AB üyesi devletlerde bile, temel dijital teknolojileri geliştirip uygulayabilecek kişi sayısı sürekli azalıyor.

Hollanda, Finlandiya ve Lüksemburg'da BİT uzmanı arayan işletmelerin yüzde 70'inden fazlası onları işe almanın son derece zor olduğunu düşünüyor.

Avrupa Birliği 2030 yılına kadar 20 milyon bilişimciye ulaşmak istiyor.

AB Dijital On Yıl Politika Programı 2030 hedeflerine ulaşmak için daha çok çaba sarfedilmesiyle 2030 yılına kadar AB'de 20 milyon BİT uzmanının istihdam edilmesini hedefliyor. AB oluşturduğu çağrı ile ileri dijital beceriler alanında uzmanlaşmış eğitim programları ve bağımsız modüller oluşturmak için AB ‘de yüksek öğreniminin mükemmelliğini desteklemeyi amaçlıyor ve dijital yetenekleri yetiştirme ve çekme kapasitesini geliştirirken aynı zamanda inovasyonu ve dijital atılımları destekleyecek bir eğitim ekosistemini de oluşturmak ve teşvik etmek istiyor. Çağrıda ayrıca dijital becerilerin gelişimi için de eğitim programları başlatıyor. Çağrı kapsamında 500 öğrenciye burs sağlanarak nitelikli eleman istihdamı sağlanacak. Çağrıyı sizde aşağıdaki bağlantıdan inceleyebilirsiniz.

Kaynak : https://ec.europa.eu/