  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. Ümit İZMEN
  4. ABD’nin dış ticaret açığı sebep mi sonuç mu?

ABD’nin dış ticaret açığı sebep mi sonuç mu?

Ümit İZMEN
Ümit İZMEN

Geçen haftaki yazıda dünya ekonomisinin büyük bir be­lirsizlik dönemine girdiğini ve Trump’ın dış ticaret politikala­rını uzun süre konuşacağımızı yazmıştım.

The Economist dergisi 12 Ni­san tarihli sayısını The Age of Chaos (Kaos çağı) kapağı ile yayınladı. Derginin editoryal baş yazısının temel vurgusu; Trump’ın dünya ekonomisinin dengelerinin üzerine kurulu ol­duğu temel kabulleri derinden sarstığı, ortaya çıkan olağanüs­tü karışıklık ve oynaklığın orta­dan kalmasının çok uzun bir sü­re alacağı idi.

Geçen haftadan bu yana küre­sel ticaret savaşlarının tarifeler mevziinde süren kısmında ateş­kes sağlanmış gözüküyor. Savaş, nadir toprak elementlerinin ti­caretine Çin’in kısıtlama getir­mesi gibi başka mevzilerde sü­rüyor. Bu fırsattan istifade, ge­çen haftaki yazıda vurguladığım ticaret politikalarının arka pla­nındaki toplumsal ve siyasi ya­pıya biraz göz atalım.

Trump’ın gümrük tarifelerinin arkasında ne var?

Trump, ABD dış ticaret açığı veriyorsa bunun nedeni bütü­nüyle dış ticaret politikaları di­ye düşünüyor ve çözüm olarak gümrük tarifelerini artırıyor.

Oysa ABD’nin dış ticaret açı­ğı dış ticaret politikasının değil, benimsemiş olduğu sosyal poli­tikanın, ekonomik ve siyasi ter­cihlerin sonucu.

II. Dünya Savaşı sonrasının küresel sistemini, ABD kendi elleriyle kurmuştu. Bu sistem yakın zamana kadar bir dizi ba­direyi başarıyla atlattı. 1971’de Nixon’ın doların altın karşılı­ğına son vermesi ve ardından 1980’lerde Keynesyen uzlaşının yerini neoliberalizme bırakma­sı gibi.

Keynesyen uzlaşıda küre­sel ekonomik sisteme bir tehdit oluşmadığı sürece her ülke eko­nomi politikasını kendi sınırları içinde siyasi ve ekonomik den­geleri göz önünde tutarak belir­liyordu. Neoliberalizm ise kü­resel bir sistem. Dış ticareti, ser­maye hareketlerini ve yatırım ortamını düzenleyen kuralların bütün ülkelerde yakınsaması üzerine kurulu. Bu yakınsama, son yılların tercih edilen termi­nolojisiyle söylersek ‘küresel güney’ ülkeleri arasında küresel ekonomiden pay kapmak için kı­yasıya bir rekabete yol açtı.

İletişim ve taşımacılık alanın­da bilgisayar, internet, cep tele­fonu vb. ile gelen teknolojik dö­nüşüm, üretim ve ticaretin kü­resel ölçekte planlanmasını mümkün kıldı.

Böylece ABD ve Avrupa ile Ja­ponya gibi gelişmiş ülkelerin çok uluslu şirketleri; üretimle­rini, ücretlerin çok düşük oldu­ğu ve sendikal hakların olmadı­ğı gelişmekte olan ülkelere ta­şıdı. Bu sayede küresel kuzeyde düşmekte olan kâr oranları yeni­den yükselmeye başladı. Ayrıca küresel güneyde ucuza üretilen malları geri ithal edilerek alt ve orta sınıfların tüketim malları­na erişimi ucuzlatıldı. Küresel güney de üretim ve ticaret artı­şından payına düşen refahı al­dı. Yani ABD’nin dış ticaret açı­ğının artmasının nedeni, 1980 sonrasında ABD şirketlerinin iş gücü maliyetlerini düşürmek üzere diğer ülkelere yönelmesi.

İmalat sanayi ücretleri Çin’de ABD’nin yüzde 20’si kadar. Kaldı ki ABD ücretlerin düşük kalma­sını sağlayan göçmen politikala­rından da vazgeçiyor.

Dolayısıyla bu parametreler değişmediği sürece Trump’ın gümrük tarifeleri ile dış ticaret açığını azaltabilmesi mümkün değil.

O zaman soru, şimdi bu para­metreler değişiyor mu? Değişi­yorsa niye?

Uzun cevap vermek gereken çok boyutlu bir soru. Bu yazıda işin teknolojik boyutunun altını çizelim.

Ucuz iş gücünün yerini alan robotlar

Nasıl ki 1980’lerde küreselleş­meyi mümkün kılan teknoloji­deki değişim olmuşsa, şimdi de benzer bir süreç yaşanıyor. Ro­botik ve yapay zekâ teknolojile­rindeki değişim, ucuz iş gücüne dayalı üretimi, şirketlerin üre­tim kararlarının temel belirleyi­cisi olmaktan çıkartıyor. Ekono­minin bütünü içinde maddi mal­ların payı azalıyor. Hizmetlerin payı artıyor. Hizmetlerin içinde de dijital olanların payı yükseli­yor. Bu eğilim devam edecek.

Belki de önümüzdeki yıllar­da ayakkabı üreten fabrikaların ekonomideki yerini önemseyen kalmayacak. Kime hangi ayak­kabının satılmasını söyleyen al­goritmaları kimin yazdığı daha önemli hale gelecek.

Dolayısıyla ABD’nin dış tica­ret politikalarındaki değişim; Trump’ın kişiliğine indirgene­meyecek, daha derinden giden, tüm ekonomik ve toplumsal ya­pıyı etkileyen köklü değişimler­le birlikte ele alınmalı.