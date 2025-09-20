Belli ki eski düzen çatırdıyor. Eski dünya düzenine göre dikilmiş olan gömlek yeni dünya düzenine dar geliyor. Eskisi ne dikiş tutuyor ne yama. Yenisi gerekiyor. Önceki hafta dünyada yaşa­nanlar bir kırılma anı olarak görüldü.

ABD’de Charlie Kirk’ün öldü­rülmesi ile politik şiddetin kont­rolden çıktığı ve iktidarın de­mokratları ve sivil toplumu ez­mesine zemin oluşturacağı ileri sürüldü.

Türkiye’de mahkemeler ve da­valar süreci ile demokratikleşme arasındaki ilişki sorgulandı. Sadece bunlar değil.

Nepal'de Z Kuşağı Protestola­rı olarak adlandırılan yolsuzluk karşıtı eylemler hükümeti düşür­dü.

Japonya’da seçimlerde yaşa­nan yenilgiler yüzünden başba­kan istifa etti.

Fransa’da hükümet Meclis’te güven oylamasını kaybetti.

Rusya’nın Romanya ve Polon­ya’nın hava sahasını ihlal etme­si alarma yol açtı. Polonya NA­TO'yu olağanüstü toplantıya ça­ğırdı.

İsrail Gazze saldırılarının ya­nında Katar, Yemen ve Lübnan’a da saldırdı.

Londra’da aşırı sağcı mitingde 150 bin kişi yürüdü.

Brezilya’da Yüksek Mahkeme eski Devlet Başkanı Jair Bolso­naro’yu darbe girişiminden suç­lu buldu.

Arnavutluk'ta kabineye yapay zekâ bakan olarak atandı.

Bunlar dünya ölçeğinde bir kı­rılma yaşandığına işaret ediyor. Belli ki eski düzen çatırdıyor. Es­ki dünya düzenine göre dikilmiş olan gömlek yeni dünya düzeni­ne dar geliyor. Eskisi ne dikiş tu­tuyor ne yama. Yenisi gerekiyor. Ama yeni düzenin gömleğini kim dikecek? Kurucu güç kim olacak? Bu soruların cevaplarını henüz bilebilme noktasında değiliz.

Kırılma anları, bireysel yaşam­larda olduğu gibi toplumsal ya­şamda da çok köklü değişiklikler manasına geliyor. Geri dönüşün mümkün olmadığı, kırılanın ta­mir edilemediği, eskinin yerine konamadığı, statükonun artık geçerli olmadığı tarihsel dönüm noktaları.

Ama biraz daha yakından ba­kıldığında bu kırılma anlarının aslında uzunca bir süredir, bel­ki on yıllardır alttan alta devam eden dinamikler sonucu olduğu­nu görürüz. Ekonomik krizler de böyledir. Yapısal sorunlar altta birikir, birikir ve bir noktada ufak bir kıvılcım bile krizin patlama­sına yeter.

Kırılma noktalarını tanımlaya­bilmek için bunları üreten temel yapısal dinamikleri bilmek gere­kir. Yapısal dinamiklerin kırılma yaratıcı etkileri kısa vadede göz­lenmez. Bunlar ancak uzun vade­de ve birbiri üzerine eklendiğin­de bir kırılmaya yol açar.

Dipten gelen dalga

Son haftalarda olan biteni bir süredir etkili olan yapısal dina­miklerle birlikte değerlendirmek gerekiyor.

Küresel ekonominin ağırlık merkezi batıdan doğuya doğru kayıyor.

Küresel ekonomik düzen re­fah üretmekte ve üretilen refahı adil olarak paylaştırmakta tekli­yor. Gelir ve servet dağılımı veri­leri adaletsizliği ortaya koyuyor. Mevcut düzenin bu duruma ma­kul bir çözüm üretememesi dü­zen dışı arayışlara kapı aralıyor.

Dünyada otokratik liderler ve aşırı sağ yükseliyor. Demokrasi­ler geri çekiliyor.

Ukrayna ve Gazze başta olmak üzere çatışma bölgeleri savaş gerçeğinin unutulmasını engel­liyor.

Yapay zekâ alanındaki geliş­melerin büyük hız kazanmasıy­la tetiklenen yeni bir teknolojik devrim dalgası, hangi ülkelerin, hangi sektörlerin, hangi meslek­lerin kazançlı çıkacağını, kimle­rin kaybedeceğini henüz bileme­diğimiz bir sonuca doğru hızla ilerliyor.

Birçok siyasetçinin işine öyle­si geldiği için görmezden geldiği iklim krizi yıkıcı etkilerini gös­teriyor.

‘Kara Veba’nın insanlığın beş­te birini yok ettiği 14. yüzyıldan beri görülmemiş bir olay meyda­na geliyor. Dünya nüfusu belki de 9 milyara ulaşmadan 2050'lerde azalmaya başlayacak.

Bütün bunları üst üste koyun­ca insanlık yeni bir tarihi dönüm noktasında gibi görünüyor. Geri­ye bakınca, 1789 Fransız Devri­mi’ni, Birinci Dünya Savaşı’nın başlamasını, İkinci Dünya Sava­şı’nın sonunu, Berlin Duvarı’nın yıkılmasını başlıca kırılma anla­rı olarak kabul ediyoruz. Ama bu kırılma anlarının da hiç birisi as­lında noktasal değil. Yıllarca sü­ren gelişmelerin sonucu. Bütün bu kırılma anlarını, bu süreci ha­zırlayan derindeki nedenleri bil­meden anlamlandırmak müm­kün değil.

Kırılma anlarını gelişmelerin evrimine bağlı olarak tarihçiler sonradan belirliyor. Türkiye’de, ABD’de veya dünyada kırılma yaratan olayın hangisi olduğu­nu, olayların gelecekteki seyrine bağlı olarak sonradan söyleyebi­leceğiz.

Dip akıntılarını iyi takip etmek gerekiyor ki yaşadığımız bir kırıl­ma anı mı yoksa dipten gelen dal­ga henüz bir kırılmaya yol açmı­yor mu anlayalım.