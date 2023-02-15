Acıbadem, İngiltere'ye girdi sırada hastane yatırımı var

Acıbadem’in 18 yıldır beklediği İngiltere hedefi tamamlanmak üzere. Londra’da bir merkez açan Acıbadem, yakın zamanda hastane için adım atacak. Acıbadem 2005, Londra’da 3 bölgede hastane ihalesine katılmıştı.

Türkiye’nin en büyük sağlık zincirlerinden biri olan Acıbadem Sağlık Grubu, farklı şehirlerde 24 hastane, 14 tıp merkezi ile hizmet veriyor. Geçtiğimiz hafta İzmir'de faaliyet gösteren Kent Sağlık Grubu'nun tamamını almak için anlaşma imzalayan Acıbadem, bünyesine bir hastane ve iki tıp merkezini daha katmış oldu. Böylece hastane sayısını 25’e, tıp merkezlerinin sayısını da 16’ya ulaştırdı. Acıbadem Grubu’nun 25 hastanesinden 6’sı da yurtdışında. 2016 yılında Bulgaristan’ın sağlık sektöründe önde gelen oyuncularından Tokuda Grup ve City Clinic Grup’u alan ve 125 milyon euroluk yatırım yapan Acıbadem’in bu ülkede 4 hastanesi var. Avrupa’da ayrıca Hollanda, Makedonya ve Sırbistan’da faaliyet gösteren Acıbadem, uzun zamandır İngiltere’ye açılmak için planlar yapıyordu.

İlk kez 18 yıl önce söylendi

İlk kez 2005 yılında açıklanan bu ilgiyi ilk dile getiren Acıbadem Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar olmuştu. 18 yıl önceki o haberlerde Aydınlar, İngiltere’de 24 ayrı bölgede toplam 3 milyar sterlin tutarındaki ihalede Kuzey Londra, Birmingham Treatment Centre ile Hampshire and Isle of Wight Treatment Centers adlı 3 bölgedeki hastane için müracaat ettiklerini belirtmişti. İngiltere’ye olan ilgi o dönem gerçekleşmese de Londra pazarı takipten çıkmadı. Bu kez 2019’da Aydınlar, Amsterdam'ın ardından Londra'da yatırım düşündüklerini dile getirmişti.

İlk adım, merkez oldu

İşte o süreç şimdilerde tamamlanmak üzere. Geçtiğimiz hafta bunun için ilk adım atıldı ve Acıbadem Grubu, Londra’da Harley Street Medical Area'da bir merkez açtı. Öğrendiğime göre, bu adımı yakın dönemde bir hastane izleyecek. Aydınlar’ın hayal ettiği İngiltere pazarına da Acıbadem yatırımla girmiş olacak. Acıbadem, hem yaptığı yatırımlarla hem de Avrupa’da oluşturduğu ekosistemle yabancı hastaların Türkiye’ye çekilmesinde önemli rol oynuyor. Londra’ya bir merkez ve ardından hayal edilen hastane ile girmesi İngiliz hastaların Türkiye ile doğacak sağlık köprüsü açısından da önemli.

Asya’dan 3 önemli ortak aldı

1991 yılında bir semt hastanesi olarak başlayan Acıbadem Sağlık Grubu, 5 ülkede 24 hastane ve 14 tıp merkezinde 3 bin 500 doktor, 4 bin 500 hemşire olmak üzere yaklaşık 22 bin 500 çalışanıyla sağlık hizmeti veriyor. 2012’de Asya’dan iki önemli ortak alan Acıbadem Grubu, Türkiye’ye gelmiş en büyük sağlık yatırımlarından birine imza attı. Asya Pasifik bölgesinde 8 büyük ülkede hastane ve sağlık yatırımlarının yanı sıra dünyanın birçok ülkesinde eğitim ve gayrimenkul yatırımları bulunan IHH Healthcare Berhad, Malezya hükümetinin yatırım fonu Khazanah, Japonya’nın Mitsui&Co. Ltd. şirketinin Acıbadem'e ortak olmasıyla dünyanın 2. büyük sağlık zinciri oluştu.