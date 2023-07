Adnan Polat’ın Macaristan’daki otelini Sheraton işletecek

Macaristan’ın en önemli yabancı yatırımcılarından olan Galatasaray’ın eski başkanlarından Adnan Polat, 75 milyon euroluk bütçeyle temelini attığı Danube Pearl projesindeki oteli kapılarını açtı. 105 odalı otel, Four Points by Sheraton Budapest Danube Hotel olarak çalışacak.

Macaristan’daki en önemli yabancı yatırımcılardan biri Adnan Polat’ın yönettiği Polat Holding. Şirketin ana üretim kollarından olan seramik ve vitrifiye ürünleri için Macaristan’da lojistik merkezi ile faaliyet gösteren Polat Holding, 2019’da ülkede güneş enerjisi ve gayrimenkul yatırımı yapacaklarını söylemişti. Polat’ın yaklaşık 400 milyon euroluk bütçe ayırdığı gayrimenkul yatırımlarından biri de Danube Pearls projesi. Geçen yıl temeli atılan proje Adnan Polat’ın yönetim kurulu başkanlığı görevini yürüttüğü Polat Holding’in ilk yurtdışı gayrimenkul yatırımı.

Holdinge ait PD Real Estate Development adlı şirketin yönettiği yatırım, başkent Budapeşte’nin en işlek bölgelerinden olan 13’üncü bölgede yer alan ve Küçük Manhattan olarak bilinen Ujipatravos’ta yapıldı. Danube Pearls adlı karma proje rezidans, ticari bölüm ve otel bölümlerinden oluşuyor.

193 dairenin olduğu, 47 ve 109 metrekare büyüklüğünde yer alan dairelerin yanı sıra 36 ve 301 metrekare arasında değişen ticari bölümler de yer alıyor. 42 bin metrekarelik alan üzerine kurulu projenin 5 bin 500 metrekaresi ise otel kısmı. 105 odalı lüks otel için Polat Holding, dünyaca ünlü turizm şirketi Marriott International’a bağlı marka olan Sheraton yönetmeye başladı.

Geçtiğimiz günlerde hizmete giren otel Four Points by Sheraton Budapest Danube Hotel olarak açıldı. Adını aldığı Tuna nehrinin kıyısında yer alan otel Macar Accent Hotels şirketi tarafından yönetilecek.

Adnan Polat, Budapeşte’deki Gül Baba Vakfı’nın başkanı

Budapeşte'deki ilk Four Points by Sheraton markalı otel olan tesiste geceleme fiyatı ise 130 ila 200 Euro arasında belirlenmiş durumda. Accent Hotels'in stratejiden sorumlu genel müdür yardımcısı Peter Kerek,"Accent Hotels'in Budapeşte'de ilk Four Points by Sheraton otelini açabilmesi bizim için bir dönüm noktası.

Otel zincirimizin iç pazardaki deneyimi ve Marriott International'ın sağladığı franchise, otelin uzun vadede başarısını garanti ediyor" dedi. Hatırlanacağı üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın 2019’da Gül Baba Türbesi’nin açılışını yapmıştı.

Türkiye ve Macaristan hükümetlerinin işbirliğiyle restorasyonu yapılan Macaristan’ın Budapeşte şehrindeki Osmanlı dönemi eserlerinden Gül Baba Türbesi, toplamda 10 milyon Euro’luk bir yatırımla yenilenmişti. Projeyi Türkiye İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ve Macaristan Gayrimenkul Yönetim (MNV) eşit şekilde yatırım yaparak yenilemişti.