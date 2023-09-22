Afrika’daki 4’üncü spor kompleksini yapacak

Türkiye’nin en büyük inşaat şirketlerinden biri olan Summa, son yıllarda Afrika’da önemli projelere imza atıyor.

Geçmiş yıllarda Rusya, Moldova, Türkmenistan gibi eski Sovyet bloku ülkelerinde özellikle üstyapı işlerine imza atan Summa, Afrika’da ise spor kompleksleriyle öne çıkıyor. İlk stadyumunu 1996 yılında Rusya’nın Yakutistan bölgesinde yer alan Tuymaada Stadı’nda tamamlayan Summa, Afrika’daki dördüncü kompleksinin inşasına devam ediyor.

Daha önce Senegal’in başkenti Dakar’da 2018 yılında 15 bin kişi kapasiteli Dakar Arena’yı yapan, ardından 2019’da Ruanda’nın başkentinde 10 bin koltuk kapasiteli Kigali Arena’yı bitiren Summa İnşaat, 2020 yılında da Afrika’nın en büyük ve en modern stadlarından Senegal Stadyumu’nun inşaatına başlamıştı. Başkent Dakar’da yapımı devam eden 50 bin kişilik stadyumun ardından Summa bu kez, Uganda’daki ilk spor kompleksi için adım attı.

Başkent Kampala’da yapılacak 15 bin kişilik kapalı spor kompleksi projesini ise Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni duyurdu. Museveni, Summa'nın önerisini memnuniyetle karşıladığını ve hükümetin projeyi destekleyeceğini belirtti. Sosyal medyadan haberi duyuran Museveni, çok amaçlı kompleksin Kampala’nın Lugago bölgesinde olacağını ifade etti. Böylece Summa, Afrika’da en fazla spor alanı yapan Türk inşaat şirketi olurken, listeye 5’inci stadyumu da eklemiş oldu.

Venezuela'ya sosyal konut yapıyor

1989 yılında Mete Bora tarafından Ankara'da kurulan Summa, dünyanın en büyük müteahhitler listesini hazırlayan ENR’nin listesinde her yıl yer alıyor. Geçen yıl ENR 250’de 130’uncu, bu yıl ise 125’üncü sırada yer alan Summa, 14 ülkede inşaattan enerjiye kadar çeşitli sektörlerde inşaat yapıyor. Dünya çapında 4 kıtada 2 bin 500 çalışanı bulunan Summa’nın en güçlü olduğu coğrafya ise Afrika. Şirketin Afrika’da Libya, Ekvador Ginesi, Nijer, Sierra Leone, Kongo ve Benin gibi ülkelerde faaliyeti bulunuyor.

Summa’yı diğer Türk inşaat şirketlerinden ayıran bir özelliği ise Güney Amerika’da iş yapan en büyük Türk inşaat şirketi olması. Summa İnşaat, 2011’de başladığı Venezuela’nın Vargas kentinde 3 farklı etaptan oluşan yaklaşık 250 bin metrekare alana kurulu Vargas Sosyal Konut projelerini tamamlamıştı.