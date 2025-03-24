Ak akçe kara gün içindir: “K-tipi” toparlanma, stoklar ve bütçe dengesi
Doldurulmayan mevzi kaybedilir. Merkez Bankası, Kasım ayından bu yana faiz indirim alanını son derece sınırlı kullandı. Sonuçta, 350 baz puanlık “de facto” faiz artışıyla başladığı noktaya geri döndü. Bu süreçte, dezenflasyon alanındaki kazanımların önemli bir kısmı kaybedildi.
Ancak asimetrik koridor uygulamasının iyi tarafı, bu durumun geçici nitelik taşıması. Nisan ayında bile yeniden faiz indirimi patikasına dönüş mümkün. Uluslararası yatırımcılar da henüz tamamen vazgeçmiş değil. Çünkü ekonomiyi durdurmanın bütçe dengesine maliyeti göz ardı edilemez.
2025’in eşiğinde alarm zilleri
İktisadi faaliyet 2025 yılının gelişiyle alarm vermeye başladı:
1-Türkiye'de imalat sanayi 2022’den bu yana yatay seyrediyor.
2-Perakende sektörü yıl başına kadar güçlüydü; ancak geçtiğimiz hafta AVM sektörü temsilcileri ciro kayıplarını açıklamaya başladı.
3-Yurt dışı talep zayıf ve mevcut kur politikası, artık cari denge üzerinde baskı unsuru.
4-Yüksek finansman maliyetleri nedeniyle KOBİ’ler zorlanıyor, düşük stokla çalışılıyor.
5-Son 17 çeyrektir büyüme, ağırlıklı stoklardan karşılanıyor.
Kur geçişkenliği ve enflasyon riski
Sokakta keskin bir kural vardır: Dolar, gördüğü yeri unutmaz. Her ne kadar merkez bankası rezervleri kur paniğini yatıştırmaya ve akabinde istikrarlı tutmaya yetse de Dolar / TL’nin Çarşamba günü ulaştığı 41,2972 seviyesi artık algılara yerleşti. Temel mal ve dayanıklı tüketim mallarında görülen düşük enflasyon seyri, kur ayarlamasına tabi tutulacak gibi. Mersin-Çukurova’daki zirai don ve Aydın’da kuru tarıma geçiş, gıda fiyatları açısından yukarı yönlü riskler ortaya çıkarıyor. Bu ortamda dezenflasyonun kaderi, ağır aksak ilerleyen hizmet maliyetlerine kalmış durumda.
Talep kompozisyonu ve kalite sorunu
Bazen de mevzi doldurmak zaman kazandırabilir. İç talep, özellikle özel tüketime dayalı büyüme, tercih edilebilir bir kompozisyon sunmuyor. Bu, düşük kaliteli bir büyüme biçimi. Yine de, küresel talebin daraldığı dönemde KOBİ’lere nefes alanı açmak, istihdam açısından ileriye dönük bir hamle olabilirdi.
KOBİ’ler için kaçan fırsat penceresi
Eğer dezenflasyon sürecinde kazanılan alan kullanılabilse ve faizler aşağı çekilebilseydi, KOBİ’ler stoklu çalışmaya geçebilirdi. Zira küresel emtia fiyatlarında düşüş başlamıştı ve Türk Lirası’nın güçlü seyri bu fırsatı destekler nitelikteydi. TL hala güçlü ve cari denge görünümü bu tabloyla uyumlu. Ancak finansmana erişim, bu potansiyelin önündeki en büyük engel.
Vergi gelirlerinde ilk çatlaklar
Geçtiğimiz hafta içerisinde Şubat ayına ilişkin açıklanan bütçe verilerinde dolaylı vergi gelirleri reel yıllık %1,6 daraldı. Bu, AVM sektörünün yine geçtiğimiz hafta eşzamanlı yaptığı reel ciro kaybı uyarısını teyit eder nitelikte bir veri. Türkiye bütçesinin önemli kısmı için iktisadi faaliyete hassas dolaylı vergi gelirlerinden kaynak sağlanır. Daha düşük paya sahip olmakla birlikte doğrudan vergi gelirleri henüz istihdam kaybı yaşanmadığı için sağlam.
“K-tipi” ayrışma derinleşiyor
“K-tipi” toparlanma, pandemi sonrası dönemin karakteristik kavramlarından biri. Ekonomiler homojen bir şekilde toparlanmadı; bazı sektörler ve gelir grupları avantaj yakalarken, diğerleri dezavantajlı konumda kaldı. Bu yaz tarım ve turizm sezonluk istihdam oluşturabilir. Fakat sonbaharla birlikte artan işsizlik ya da daha az görünür şekilde işgücüne katılım oranındaki düşüş gündeme gelebilir. Bu da 2025 yılı bütçesini zorlamakla kalmayarak 2026 yılı bütçesine de ilave maliyet yükleyebilir. Doğrudan vergi gelirleri de tehlikeye düşebilir. CDS primindeki yükselişi dikkatli okumak gerekiyor!
Kırılgan sektörler, beliren kazananlar
Dolar/TL’nin 41 seviyesini görmesiyle birlikte fiyatlama davranışlarında bozulma kaçınılmaz hale gelecektir. Teknolojiye dayalı sektörler özellikle savunma ve oyun yazılımı, muhtemelen sağlık ve turizm yükseliş eğrilerini korumaya adaylar.
Diğer tarafta bazı imalat kolları, KOBİ ve perakende sektörü için zor günler kapıda. Dezenflasyonda kaybedilen mevzi, “K” harfini daha ateşli bir cepheye atıyor. Toparlanmanın negatif ayağını keskinleştirip kırılgan taraflarını görünür hale getiriyor.