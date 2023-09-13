Akkuyu Nükleer Santrali’nin maliyeti 107 milyar lira arttı mı?

Geçtiğimiz hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Nizhny Novgorod Oblastı’nda genç bilim insanlarıyla bir araya geldi. Rus nükleer gücünün üretim merkezi olarak bilinen, 90 bin nüfuslu kapalı şehir Sarov’da düzenlenen toplantıda konuşan Vladimir Putin, Rusya Federasyonu'ndaki gelecek vaat eden modern nükleer projelerin finansmanı için fon sağlanması çağrısında bulundu.

Putin’in toplantısında konu iki ülkedeki nükleer tesislerdeydi. İlki Mısır, diğeri ise Türkiye. Projelerin tamamını Rusya’nın finanse ettiğini söyleyen Putin’e bilim insanları projelerin maliyetini sordu. Akkuyu’da inşaatı devam eden nükleer santralin fiyatlaması dikkat çekiciydi. Putin, Akkuyu Nükleer Santrali için “Türkiye’de ne kadardı, 17 milyar dolar mı?” sorusuna soruyla yanıt verdi. Topu attığı kişi ise Rus Devlet Atom Enerjisi Şirketi Genel Müdürü Alexei Likhachev oldu.

Rus yöneticinin Putin’e yanıtı ise ilginçti: "Hayır, Türkiye'de maliyet 23-24 milyar dolar olacak.” Putin’in 17 milyar dolar sandığı, Genel Müdür Likhachev’in 23-24 milyar dolar olarak belirttiği Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin de fark neredeyse 6-7 milyar dolar. Ancak beni asıl ilgilendiren Akkuyu Nükleer Santrali’nin maliyetindeki değişimdi. Gelin bu fiyat farkına birlikte bakalım.

Resmi sitede proje 20 milyar dolar

2010 yılında Rusya ve Türkiye arasında imzalanan anlaşmayla ortaya çıkan Akkuyu Nükleer Santrali projesi, uzun süre ‘yaklaşık 20 milyar dolar’ olarak ifade edildi. Hatta devlete ait Anadolu Ajansı, bu rakamı birçok haberinde kullandı. Yani 20 milyar doların altındaydı. Gelin bir de Akkuyu Nükleer Santrali’nin kendi resmi sitesindeki bilgilendirmeye bakalım. Orada da Proje bedeli 20 milyar dolar olarak ifade edilmişti.

Peki fiyat 3-4 milyar dolar neden arttı? Yani bugünkü kurla 80 ile 107 milyar liradan bahsediyorum? Yüzdesel olarak ise yaklaşık yüzde 20’lik bir artış söz konusu. Daha geçen yıl Ukrayna işgalinin ilk dönemlerinde, geçen yıl temmuz ayında Rusya’nın 3 haftada Türkiye’ye proje için 15 milyar dolar göndereceği haberleri çıktığında Akkuyu için 20 milyar dolarlık santral deniliyordu. Yani ne oldu da bir yılda fiyat 3-4 milyar dolar arttı?

Ruslar kazanırsa, Akkuyu’nun cirosu Sinop’a

Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki Türkiye heyeti Rusya’ya günübirlik bir ziyaret gerçekleştirdi. Görüşmelerde Sinop’ta kurulacak ikinci nükleer santral de vardı. Rus devlet televizyonu Pervıy Kanal'a konuşan Rosatom Genel Müdürü Alexei Likhachev, burada da ilginç bir açıklamada bulunmuştu. Rosatom'un Sinop'taki nükleer santral projesine ilişkin teklifini ve potansiyel projenin finans modeline değinen Likhachev, Akkuyu NGS'de üretilen elektriğin satışından iyi bir ciro beklediklerini ve bu yönde bir karar alınması halinde bu kaynağı yeni santralin inşasında kullanabileceklerini söyledi.

Elektrik ihtiyacının yüzde 10’u

Türkiye'nin ilk nükleer santrali olan Akkuyu NGS, Rosatom tarafından inşa ediliyor. Her biri 1200 MW kapasiteli VVER-1200 tipi gelişmiş Rus reaktörlerine sahip olacak 4 güç ünitesinin tamamı devreye alındıktan santralde yılda yaklaşık 35 milyar kilovatsaat elektrik üretilecek ve böylece Türkiye'nin toplam elektrik ihtiyacının yüzde 10'u karşılanacak.