Alman BASF, Dilovası’nda üretimi ikiye katlayacak

87 milyar euroluk cirosuyla dünyanın en büyük kimya şirketlerinden Alman devi BASF, Türkiye’de yeni yatırım kararı aldı. BASF, Dilovası’ndaki tesiste üretimi iki katına çıkaracağını açıkladı. 2023 yılının son çeyreğinde faaliyete geçecek olan yatırımla, Avrupa dışında Orta Doğu ve Afrika'daki müşterilerin de desteklenmesi hedefleniyor.

Almanya’nın en büyük kimya şirketi olarak bilinen BASF, dünyada da bu alanda en önemli üreticilerden birisi. Hisseleri Frankfurt Borsası’nda işlem gören 111 bin çalışanı, 87.3 milyar euroluk cirosuyla endüstriyel çözümlerden yüzey teknolojilerine, beslenmeden tarım ürünlerine kadar birçok alanda faaliyet gösteren 158 yıllık dev, Türkiye ile güçlü bir bağa sahip.

Türkiye’ye ilk satışını kuruluşundan birkaç yıl sonra 1880 yılında başlatan şirket, üretimde de oldukça köklü bir geçmişe sahip.

Türkiye’nin Osman Gazi Köprüsü ve Avrasya Tüneli gibi bir çok büyük projede yapı kimyasallarını tedarik eden şirketin Dilovası, Gebze, Çayırova, Trabzon, Adana gibi kentlerdeki üretim tesislerinde bine yakın çalışanı bulunuyor.

Bu tesislerde elektrik ve elektronik, otomotiv, inşaat, deterjan ve temizlik, ilaç ve kozmetik ile hayvan yemi, tarım ve gıda gibi farklı sektörlerle öne çıkan BASF’ın en eski fabrikalarından biri de Dilovası’nda. 1970’ten beri faaliyette bulunan bu tesis, deri kimyasalları, dispersiyon ürünleri ve deterjan katkıları üretiyor. Alman devi, geçtiğimiz günlerde önemli bir yatırım kararı alarak BASF’ın Dilovası’ndaki tesisini üretim üssü haline getirecek.

Bu yıl devreye girecek

BASF’ın global sitesinde yer alan bilgilere göre Alman şirket, Avrupa’daki dispersant işini güçlendirmek için Dilovası’ndaki üretimi artırmak için yatırım yapacağını açıkladı. Dilovası’ndaki yeni üretim tesisiyle akrilik asit bazlı suda çözünür dispersant üretim kapasitesini ikiye katlayacak.

Bu yatırımla BASF, Avrupa dışında Orta Doğu ve Afrika’daki deterjan, temizlik ve kimyasal işleme endüstrisindeki müşterilerini destekleyecek. Yeni üretim tesisinin ne kadarlık bir yatırımla kurulacağı bilinmiyor. Ancak 2023’ün son çeyreğine kadar faaliyete geçecek.

Avrupa’yı besleyecek

BASF Ev Bakımı, Endüstri ve Teknoloji ve Endüstriyel Formülatörler Avrupa Kıdemli Başkan Yardımcısı Soeren Hildebrandt, yatırımla ilgili olarak “Dilovası tesisimizde yapılan bu ek yatırım sayesinde, modern formülasyonlara yönelik bu ürünlere yönelik artan talebi karşılıyoruz. Kapasite artırımı özellikle Avrupa’daki müşterilere fayda sağlayacak” dedi.

Türkiye son dönemde satın alma veya hisse alımı dışında ne yazık ki sıfırdan yatırım olarak yabancı şirketlerin ilgisini yeterinde çekemedi. BASF gibi dünya devi firmaların var olan yatırımları, yabancıların Türkiye ilgisini önümüzdeki dönemde artıracak gibi görünüyor.