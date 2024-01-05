Alman devi, Türk çelik şirketini almak için resmen başvurdu

Almanya, Türkiye’ye en fazla yatırım yapan ülkelerin başında geliyor. 2002'den bu yana Türkiye’ye gelen yabancı yatırımlar içinde Alman şirketler 20 yılda 11,5 milyar doların üzerinde işleme imza attı. 2022'de ise bu rakam 697 milyon dolar oldu. 20 yılda yapılan yabancı yatırımlar içinde Almanların payı %6,4. Türkiye’de faaliyet gösteren şirketlerin sayısı da 8 binden fazla.

Lojistikten ağır sanayine kadar birçok sektörde faaliyet gösteren Alman şirketlere son eklenen ise çelik devi Opta oldu. Hatırlayacağınız üzere; DÜNYA Gazetesi’nden ilk kez geçen yıl eylül ayı sonunda yazdığımız “143 yıllık Alman devi Opta, Türk çelik şirketini satın alıyor” başlıklı haberimizde önemli bir satın alma işleminin tamamlanmak üzere olduğunu sizlere duyurmuştuk. Aradan geçen 3 ayın sonunda Alman devi Opta, Türk metal şirketi Metser Demir Çelik şirketinin ana hissedarı olmak için resmi kurumlara başvuruda bulundu.

Rekabet Kurumu’na başvuran iki taraf, onay verildiği takdirde hissedarlık yapısı değişecek. Alman devi, satın almayı bağlı bulunduğu Speyside fonu üzerinden gerçekleştirecek. Çelik ve dökümhane malzemeleri konusunda Avrupa’nın en köklü şirketlerinden biri olan Opta, ABD’den Kanada’ya, Fransa’dan Slovakya’ya kadar birçok ülkede tesisi ve yatırıma sahip. Alman devi, yatırım fonu Speyside’ın iştiraki olarak biliniyor.

144 yıl önce kuruldu

144 yıl önce kurulan Opta, geçen yıl Avon Machining’i satın alan Speyside’ın portföyünde. Bu fonun portföyünde olan diğer şirketler ise AccessSMT, Plasma-Tec, Hazleton Casting Company, Weatherly Casting, Western Industries Plastic Products, Block & Company, Craftsman Custom Metals gibi sanayi firmaları. Opta’nın alacağı Metser ise 2007'de kuruldu. Metser, özel bileşimli ve alaşımlı tel üretimi yapıyor. İzmir’de üretim yapan Türk şirketi, Mısır’dan Yunanistan’a, Romanya’dan Avusturya’ya yakın coğrafyaya ihracat yapıyor.

Almanların yoğun ilgisi var

2023’te hatırı sayılır sayıda ve miktarda Alman yatırımı Türkiye’ye geldi. En önemli satın almayı ise temmuz ayında dünyanın en büyük lojistik şirketlerinden DHL Group yaptı. Dünya çapında 590 bin çalışanı, 82 milyar euro cirosu bulunan DHL Group, Türkiye’nin önde gelen kargo şirketlerinden biri olan MNG Kargo’nun %100’ünü satın aldı. Böylece 27 aktarma merkezi, 800’ün üzerinde şubesi ve yaklaşık 10 bin çalışanı DHL bünyesine geçti. Dünya Gazetesi’nden de duyurduğumuz bu yatırımlar arasında bilişim hizmet sağlayıcısı Nagarro SE ve sanayi devi Sartorius dikkat çekiyor.

Münih merkezli Nagarro, mart ayının ilk haftasında Türk şirketi M.B.İ.S’in ana hissedarı oldu. Mart sonunda da Alman devi Sartorius, Türk şirketi Sartonet’i satın aldı. Bir başka Alman şirketi BASF, yeni yatırım kararıyla Kocaeli Dilovası’ndaki üretimini ikiye katlayacağını açıkladı. Mayıs ayında da Alman ZF Group, Türkiye’ye 40 milyon euroluk yatırım yaptı. Alman ZF, ticari araç fren körükleri için Sakarya’da fabrika kurdu.