  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. Bora Tamer YILMAZ
  4. Alman sanayisi, uluslararası yatırımcılar ve “yereller” karşısında Türk sanayisi

Alman sanayisi, uluslararası yatırımcılar ve “yereller” karşısında Türk sanayisi

Bora Tamer YILMAZ
Bora Tamer YILMAZ Ekonoritmiks boratamer.yilmaz@dunya.com

“Alemin keyfi yerinde yine maşallah, Bize de bir gün kader güler, güler inşallah, Böyle gelmiş böy­le gidecek, korkarım vallah” Erkin Koray

İki kritik dinamik: Trump’ın ABD’si ve Almanya’nın yeni rotası

Dünyanın öncü ekonomilerin­de iki kritik dinamiğe odaklanı­yoruz:

-ABD’de Trump’ın çiftçilerle sı­kı bağı,

-Almanya’da yeni koalisyon hü­kümetinin sanayi odaklı politi­kaları.

Bu iki gelişme, önümüzdeki dö­nemde küresel ekonomik ve je­o-politik atmosferi şekillendirir­ken gıda fiyatları ve sınai üretim üzerinden Türkiye’nin dez-enf­lasyon hedeflerini de doğrudan ilgilendiriyor.

Trump, çiftçiye güven veriyor

Trump’ın başkanlığı kazanma­sıyla ABD’de çiftçi güveni zirveye oturdu. Çin ile yaşanan ticari be­lirsizlik ve fiyat baskıları çiftçi­leri kısa vadede zorlamasına rağ­men, ABD çiftçisi Trump’ın uzun vadede koşulları lehine çevirece­ğine inanıyor. Kısa dönem zara­rın uzun dönem kara dönüşeceği kanısında.

Örneğin, Trump biyo-yakıt mevzuatında soya çiftçisini des­tekleyecek şekilde tavır takının­ca soya yağı 1974 yılından beri en sert rallisini gerçekleştirdi. Nor­mal şartlarda Brezilya çiftçisinin güçlenmesi gerekirken, tam tersi bir tablo görüyoruz: ABD çiftçisi kendinden emin, Brezilya’da ise tarım kredileri sorunlu hâlde ve iflaslar artışta.

Almanya, II. Dünya Sava­şı sonrasında nadir görülür şe­kilde iki yıl üst üste daraldık­tan sonra yeni bir başlangıç ya­pıyor. Avrupa Merkez Bankası (ECB) faizleri hızla indirirken, reel sektör verileri 2022’den be­ri en yüksek seviyelere çıktı. Al­manya yeni dönemde savunma harcamalarını radikal şekilde artırarak 2029’a kadar 150 mil­yar euroluk bütçeye ulaşmayı hedefliyor. Bahse konu meblağ, Alman milli hasılasının yüzde 3,5’ine karşılık geliyor.

Alman sanayisi aynı zaman­da LNG yatırımlarıyla Rusya’ya enerji bağımlılığını azaltarak enerji krizlerinden daha az etki­lenmeye başladı. ABD’nin Avru­pa’ya LNG ihracatı rekor kırar­ken, Alman sanayisi, LNG ter­minalleri sayesinde Orta Doğu geriliminde enerji şokunu büyük ölçüde sınırlamayı başardı.

Geçtiğimiz hafta Avrupa’da açıklanan PMI verisi ve Alman IFO reel kesim güven endeksi beklentileri aştı. Almanya’da da­ha iyi günler kapıda. 2026 yılının gelişiyle Alman ekonomisi yeni­den hız kazanacağa benziyor.

Türk sanayisi için dış talep fırsatı

Almanya’daki olumlu gelişme­lerin Türk sanayisi üzerindeki et­kilerini yılın son çeyreğinde daha net görmeye başlayaca­ğız. Türk sınai üretimi üç yı­lı aşkın süredir yatay seyredi­yor. Ancak bu noktada salgın sonrası trend üstü büyüme­nin etkisi göz ardı edilmeme­li. Dez-enflasyon programının başarısı, sınai üretimin yeni­den ivme kazanıp kazanama­yacağına bağlı. Almanya’dan gelen güçlü sinyaller, Türk sa­nayisinin ihracat siparişlerinde hızlı bir toparlanma potansiyeli­ne işaret ediyor.

Bugün Türk reel sektörü fi­nansmana erişim ve yüksek fa­iz problemleri nedeniyle baskı altında. Yaz ayları sanayide du­rağan geçebilir, ancak bu süreç­te Almanya’dan gelecek dış ta­lebi bütçe ve üretim planlarına iyi entegre etmek gerekiyor. Güz dönümünde TCMB’nin güçlü faiz indirimleriyle Türk sana­yisi önemli bir momentum ya­kalayabilir.

“Yereller”den reel kesime mesaj

Dez-enflasyon programının başında hane halkı çekimser, re­el kesim ve piyasalar iyimserdi. Ancak durum tamamen değiş­ti: Artık hane-halkı ve uluslara­rası yatırımcılar, dez-enflasyon programına güçlü destek veri­yor. ABD’de işlem gören Türki­ye ETF’ne para girişi söz konu­su. TCMB anketinde hane-halkı enflasyon beklentisi 2021’den beri görülmeyen seviyelere ge­rilerken, reel sektör beklentile­riyle ters düşmeye başladı.

Bu ayrışma sürdürülebilir de­ğil. Reel kesim ekonomik rasyo­nelliğini yeniden devreye alma­lı ve uluslararası yatırımcılarla birlikte hareket eden hane-hal­kına katılmalı. “Yerel” ve “ya­bancı” aynı safı tutarsa ortaya çok tehlikeli bir kombinasyon çıkar. Çünkü şunu iyi biliyoruz ki Türkiye ekonomisinde son sö­zü biz ekonomistlerin ya da yatı­rım bankalarının cafcaflı model­leri yerine hep hane-halkı söylü­yor.

Aynı anda Almanya’da 2022, Türkiye’de ise 2021 yılından beri görülmemiş seviyeler belirdi! Bu bir tesadüf değil. Ne Amerikan çiftçisi ne de Alman sanayisi için cari durum o kadar iyi değil an­cak güven endeksleri ve beklen­tilerde geleceğe dönük moraller yüksek. Reel kesim, Almanya’da­ki toparlanma sürecini dikkatle takip ederek üretim ve yatırım planlarını hızla güncellemeli. Aksi hâlde dez-enflasyon rüzgâ­rı çok daha sert esecek ve reel ke­sim oyunun dışında kalma ris­kiyle karşı karşıya kalacaktır.

Alman sanayisi, uluslararası yatırımcılar ve “yereller” karşısında Türk sanayisi - Resim : 1

Alman sanayisi, uluslararası yatırımcılar ve “yereller” karşısında Türk sanayisi - Resim : 2

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Apollo 11’in zorlu inişi ve ‘dez-enflasyon’ yolculuğu 21 Haziran 2025
Bir uçan bir kaçan bir de patlayan: Biyo-yakıt mevzuatı ve mısır fiyatının Türkiye etkisi 16 Haziran 2025
Matrix’de bir sapma: Gida fiyatları, deflasyon ve faiz 11 Haziran 2025
Buluttan çakan kıvılcımlar: Türkiye ekonomisinde yapay zeka ve hizmet sektörü 02 Haziran 2025
Enflasyon seneye nereye nasıl düşecek? 26 Mayıs 2025
Merkez Bankası likiditeyi politika faiziyle yönlendiriyor, piyasada geçici aşırılık var 24 Mayıs 2025
Kahve ve kakao fiyatlarının Türkiye ekonomisine etkisi 19 Mayıs 2025
Nakdi spektrumun tonları ve nakdin taçlanışı: Mobius'un “Nakit kraldır” mesajının ekonomik şifreleri 10 Mayıs 2025
Araba sevdası: Gösterişli arabalar, durgun caddelerle Türkiye ekonomisinde iç talep 05 Mayıs 2025
Enflasyonda Plevne müdafaası: Dolar / TL cephesinden Euro / TL istikametine 28 Nisan 2025