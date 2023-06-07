Apple’dan süper insan hamlesi

Heyecanla beklenen Apple WWDC 2023 etkinliğinde tanıttığı “Vision Pro” tüm dünyayı en çok etkileyen ürün oldu.

Vision Pro bir karma gerçeklik gözlüğü. Sanal gerçeklik (Virtual Reality-VR) ve artırılmış gerçeklik (Augmented Reality-AR) teknolojisinin birleşimi olan bu gözlük visionOS adlı yeni üretilmiş işletim sistemine sahip. Deneyim esnasında VR ve AR arasında geçiş yapılabiliyor olması onu hayatın içinde daha kullanışlı bir yere koyuyor.

Gözlüğü olabildiğince hafifletmek için diğer giyilebilir cihazlarda olduğu gibi ayrı bir şarj ünitesi entegrasyonu kurgulanmış. Gözlüğün tasarımına bakıldığında, hem baş arkası bölümündeki konfor hem de kablodan arındırılmış yapısıyla Apple bu gözlüğü sürekli takmamızı sağlayacak adımlar atmış. Bunu destekleyen başka unsurlar da var elbette.

Cihazda kumanda bulunmuyor. Gözlüğü taktığınızda uygulamalar arası geçişler için onlara bakmanız yeterli. Diğer yandan dokunuş ve ses komutları ile akışkan bir deneyim yaşamanızı sağlıyor.

Gözlüğü takılıyken, size bakan insanlara, şu anda bir deneyim içinde olup olmadığınızı anlayacağı şekilde yüzünüzün dijital tasarımı gösteriliyor. Sizin açınızdan ise VR deneyimi içindeyken biri yanınıza geldiğinde onları fark edebileceğiniz etkileşim sensörleri eklenmiş. Bütün bu deneyime, beynimizdeki gerçeklik algısını güçlendirmesi için de tam çözünürlükle işlenebilen 4K video ve ortam sesi sağlayan yeni bir Spatial Audio sistemi eklenmiş. Peki hayatın bu kadar içine entegre edilmiş bir karma deneyimde neler yapılabilir?

Vision Pro, dijital film ve dizi platformların yükselişine paralel bir şekilde evde sinema deneyimi yaşamak için eşsiz bir alternatif sunuyor. Bunu destekleyecek şekilde Disney+’ın cihazla entegre yeni bir deneyim oluşturmasını bekliyoruz. Diğer yandan uzaktan çalışma kültürünün önemli bir parçası haline gelen çevrimiçi toplantılar ise bu gözlük ile bambaşka bir hal alacak. Bunların yanında eğitim kültüründe de bir paradigma kayması olacak gibi görünüyor.

Yani konu sadece oyun deneyimlerinin iyileştirilmesi değil. Apple bugüne kadar hayatımızda yaptığı köklü değişiklikleri Vision Pro ile çok daha ileri bir seviyeye taşımayı hedefliyor. Bu deneyimi 2024’ün ilk aylarında, 3 bin 499 dolara ve ilk etapta sadece ABD’deki Apple perakende mağazalarından satın alabileceğimizi eklemek istiyorum.

2021 yılının sonbaharında Mark Zuckerberg’in tüm dünyaya hediye ettiği metaverse kavramından sonra bu öte evrenin geleceği üzerine çok fazla optimist hayal kurulmuştu. Dünyanın önde gelen kurumları bu teknolojinin hayatımızı nasıl değiştireceğini, hangi alanlarda ne gibi yenilikler sunacağını anlatmıştı. Finansal ekosistemde de bu vizyon karşılık bulmuş birçok banka metaverse platformları içinde şubeler açmış, personelini bu sanal dünya içindeki müşteri deneyimi için eğitmişti.

Fakat hızla gelişen teknoloji dünyasında yapay zekanın yükselişi metaverse deneyim vizyonunu gölgede bıraktı. Geçtiğimiz günlerde Meta’nın “Meta Quest 3” gözlüğünü tanıtmasının ardından Apple’den gelen bu hamle ile bu vizyon tekrar canlanacağa benziyor. Bu açıdan belki de buna en çok sevinen kişi Meta’nın CEO’su Mark olabilir.

Metaverse ekonomisi yazılım, donanım, internet alt yapısı, tasarım, reklam, eğitim, iş, sağlık, oyun, eğlence, finans gibi birçok alanı derinden etkileyecek güce sahip. Bu gelişmelerin ışığında VR ve AR deneyiminin ChatGPT gibi bir “üretici yapay zekâ” modeliyle birleşmesi ile birlikte gerçek anlamda süper insanlara dönüşebiliriz. Güzel bir gelecek için…

iPhone 14 Pro Max 1 TB artık 68 bin TL

Henüz iki hafta önce fiyatlarına zam yapan Apple Türkiye, Apple Watch, iPhone, iPad ve AirPods ürünlerine tekrar zam yaptı. Yeni zam ile iPhone 14 Pro’nun başlangıç fiyatı 45 bin 999 TL’den 48 bin 999 TL’ye çıktı. En yüksek fiyatlı iPhone ise 59 bin 999 TL’den 63 bin 999 TL’ye yükselerek iPhone 14 Pro 1 TB oldu. iPhone 14 Pro Max 1 TB’ın fiyatı ise 67 bin 999 TL oldu.

Başlangıç fiyatları

iPhone 14 128 GB’ın yeni başlangıç fiyatı ise 35 bin 999 TL’den 37 bin 999 TL’ye yükseldi. Apple Watch Ultra 29 bin 999 TL’den 32 bin 499 TL’ye, Apple Watch Series 8 ise 9 bin 999 TL’den 10 bin 699 TL’ye çıktı. Air Pods Max’ın yeni fiyatı ise 16.499 TL olurken; iPad Pro’nun başlangıç fiyatı artık 22 bin 999 TL.