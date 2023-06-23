Armatür sektörü vanayı açtı Mısır ile ticaretin önü açıldı

Kahire’de Mısırlı alıcılarla buluşan armatür sektörü, Mısır’ın pazar iştahını Türkiye ihracatı için pozitif olarak değerlendirdi. İDDMİB Armatür Sektörü Kurul Başkanı Gökhan Turhan, "Mısır bizim için stratejik öneme sahip bir bölge" vurgusunu yaptı.

Armatür Derneği, İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) iş birliği ile Mısır ve çevre ülkelere ihracatı geliştirmek için harekete geçti.

Geçen yılı 4.22 milyar dolar ihracatla kapatan Armatür, Valf, Musluk, Tesisat Ekipmanları ve Vana Sanayicileri (ARMATÜR) Derneği, 17-20 Haziran tarihlerinde İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) iş birliği ve Ticaret Bakanlığı desteği ile ‘Armatür Sektörü Mısır Sektörel Ticaret Heyeti’ gerçekleştirdi.

Ocak – Nisan 2023 dönemi Türkiye geneli Mısır’a ihracat 1 milyar dolar olurken; demir ve demir dışı metaller sektörü ihracatı 49.6 milyon dolar, Armatür sektörünün aynı dönemde Mısır’a ihracatı 25,07 milyon dolar olarak gerçekleşti. Demir ve demir dışı metaller sektörünün, 2022 yılında Mısır’a 181.2 milyon dolarlık ihracatın 93.3 milyon dolarlık kısmını sadece armatür sektörü gerçekleştirdi.

Armatür sektöründe bir ilk

İDDMİB Armatür Sektörü Sektör Kurulu Başkanı Gökhan Turhan, dernek olarak ilk B2B görüşmelerini Mısır’a gerçekleştirdiklerini dile getirerek, Türkiye’den giden 8 katılımcı firmanın, 43 Mısırlı firma ile yaklaşık 150 görüşme yaptığını söyledi. 2022 yılında 4 milyar doların üstünde bir ihracat gerçekleştirdiklerini belirten Turhan, 2023 yılının tüm olumsuzluklarına rağmen 5 milyar dolar hedef koyduklarını belirtti.

Turhan, “Yalnızca armatür sektörünün 4 milyar dolarlık ihracat yapabileceği bir pazar var burada. Ticaretin artırılması için özellikle devletler arası, bakanlıklar arası koordinasyona ve iş birliğine ihtiyacımız var” dedi.

Mısır’da Rusya modeli

Yapılan görüşmeler ve pazar incelemesi sonrası Mısır ile ticaretin gelişmesi için önerilerde de bulunan Turhan, yerli para birimi üzerinden ihracatın artırılabileceğini söyledi. Turhan, “Örneğin Mısır’dan yaptığımız enerji ithalatında, ne kadar enerji ithalatı yapıyorsak o kadar ürün verebiliriz. Bu enerji ithalatı da daha da artabilir, onun karşılığında ihracatımız da artabilir.

Bu sayede çok kısa bir zaman içerisinde Mısır’ın şu an yaşadığı döviz sorunu, akredite sorununu aşılabilir hem de ihracatımızı arttırabiliriz diye düşünüyoruz. Mısır’da yaklaşık yılda 4-5 milyar dolarlık bir pazar var ve biz işte o pazara talibiz. Savaşa rağmen Rusya’da armatür ihracatı bir dönem yüzde 300 arttı, genel ihracatımız ise yüzde 100 arttı. Bunu Mısır’da da sağlayabiliriz” dedi.

Yatırımda yeni fırsat

Mısır’ın neredeyse sınır komşumuz gibi olduğunu konteynerle gelen ürünün bir iki gün gibi kısa bir sürede Türkiye’ye ulaşılabildiğini belirten Turhan, “Kendi firmam yaklaşık 20 yıldır Mısır’la çalışıyor.

Mısır’da planladığımız yatırımı gerçekleştirmek için adım attık. Yatırımda son aşamaya geldik. Burada belli oranda üretim yapmak istiyoruz, lokalleşmek istiyoruz. Türk üreticilerinin belki dünyadaki en yüksek algıya sahip olduğu yer Mısır. Mısır’da Türk halkına, Türk malına, kültürüne çok kıymet veriliyor. Birçok Türk firması Mısır’da yatırım yapmaya başladı.

Biz sanayici olarak baktığımız zaman enerji, işçilik, sonra ham maddedir. Mısır bu üç konuda da çok iyi. Her türlü ham maddeyi bulabileceğiniz bir ülke. Enerji ve işçilik Türkiye’nin beşte bir fiyatı. Öyle olduğunda da Mısır cazip hale geliyor. Mısır’da çok fazla uluslararası firma yer almadan Türkiye olarak bizim burada kendi yerimizi oluşturmamız lazım” değerlendirmesinde bulundu.

Mısır, vizeyi kaldırdı

Mısır Ticaret Heyeti’nin üçüncü gününde Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, İDDMİB Armatür Sektörü Sektör Kurulu Başkanı Gökhan Turhan, Ticaret Bakanlığı Kahire Ticaret Müşaviri Hakan Atay, Kahire Ticaret Müşavir Yardımcısı Atilla Yenigün ve firma temsilcilerimizin katılımıyla düzenlenen tanışma toplantısında konuşan Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen; “Ticaret için, yatırımlar için bugüne kadar ileri sürülen, son 10 yıldır da karşılaşılan en büyük engel bizim açımızdan ve iş adamlarımız açısından vizeydi.

Fuarlara katılımdan tutun da burada yatırımı olan şirketlerimizin işçi mühendislerini getirmeleri söz konusu olduğunda vize bir geciktirici, yıldırıcı engel olarak karşımıza çıkıyordu ister istemez. Vize konusunda Mısır hükümeti çok olumlu bir adım atarak fiilen kaldırdı. Vizeyi almadan buraya geliyorsunuz. Kapıda 25 dolar ve basit bir işlemle alıyorsunuz. Bu çok önemli bir teşvik unsuru” dedi.

Odakta yeni pazarlar var

İDDMİB Armatür Sektörü Sektör Kurulu Başkanı Gökhan Turhan, “Bizim hiç olmadığımız pazarlara açılma gibi bir yol haritamız var” dedi ve ekledi: “Öncelikle çok uzaklara gitmeden yakın çevremizdeki ülkelerle ticari ilişkileri geliştirip ihracatımızı önce artıralım. Mesela Özbekistan hemen iş birliği yapıp ürün satabileceğimiz bir ülke. Mesela Polonya… Yapabilirsek Almanya. Lojistik avantajımız çok, Avrupa’dan da Çin’den de avantajlıyız.”

Ticaret canlanacak

Armatür sektörü olarak Mısır’da vanayı açtıklarını kaydeden Gökhan Turhan, “Şimdi bunu yönlendirmek biraz siyasetçilerin hatta çok üst seviyeden Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi’nin yön vermesiyle olacaktır. Mısır’da son dönemde vizeyle ilgili sıkıntımız vardı, vize konusu çözüldü. Mısır’ın vize kolaylığı sağlaması ticari anlamda da bizim önümüzü açacak diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Yatırıma devlet arazisi

Gökhan Turhan, “Mesela Türkiye’deki en büyük maliyetlerden biri arazi. Mısır’da bu sorun yok. Çünkü devlet sanayi yatırımı için size o araziyi veriyor. Sanayicinin en büyük sorunlarından biri arazi, inşaata, inşaat maliyetlerine para harcamak” diye konuştu.