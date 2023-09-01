Avrupa'daki araçlar Vestel ile şarj edilecek

Vestel, sürdürülebilir bir gelecek için geliştirdiği ürünleri, Berlin’de düzenlenen IFA 2023 Fuar'nda dünya sahnesine çıkarttı. Fuar'da, tüketici ürünleri, beyaz eşyalar, akıllı ürünler, elektrikli araç şarj cihazları,profesyonel ekranlar, otomotiv ve batarya çözümleri ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Vestel, bu yıl 31’inci kez Uluslararası Tüketici Elektroniği Fuarı’nda (IFA 2023) üstün teknolojili yeni nesil ürünleriyle yer alıyor. Şirket, 3 bin metrekare alana kurulu sergi alanında bu yıl da tüketici elektroniği, beyaz eşyalar, akıllı ürünler, elektrikli araç şarj cihazları, profesyonel ekranlar, otomotiv ve batarya çözümleri gibi pek çok dalda geliştirdiği ürünleri dünya sahnesine çıkarıyor.

Bu yıl da fuarda akıllı teknolojilere sahip, ödüllü tasarımlara sahip ürünlerle yer aldıklarının altını çizen Vestel CEO’su Ergün Güler, Zorlu Grubu’nun sürdürülebilirlik stratejisi Akıllı Hayat 2030 kapsamında teknolojinin gücüyle tüm değer zincirinde insan odaklı dönüşümü gerçekleştirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Güler, amaçalarının 2050 yılına kadar tüm değer zincirinde net sıfıra ulaşmak ve sürdürülebilir geleceğin ihtiyaçlarını karşılayan çözümler geliştirmek olduğunu söyledi. Özellikle son yıllarda üretimde enerji verimliliği, yenilenebilir enerji kullanımı, kaynak verimliliği ve su yönetimine odaklandıklarını kaydeden Güler, “Vestel bugün gelecek için, geri dönüştürülmüş ve geri dönüştürülebilir malzemeler kullanan, tehlikeli kimyasallardan arındırılmış, dayanıklı, onarımı kolay, enerji ve su tasarruflu ürünler tasarlıyor” dedi.

2021’de dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik girişimi olan ‘Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin (UNGC) imzacısı olduklarını söyleyen Güler, "Sürdürülebilirlik yolculuğumuza geniş tedarikçi ekosistemimizi dahil etmek ve sürdürülebilir üretimi teşvik etmek amacıyla başlattığımız ‘Vestel Tedarikçi İzleme ve Geliştirme Programı’ ile etki alanımızı genişlettik” ifadelerini kullandı.

VeeZy’nin sınırları genişliyor

Güler, bu yıl fuarda tanıttıkları tüm akıllı ürünlerin, Vestel’in sınırlarını genişlettiği VeeZy ekosistemine dahil edildiğini söyledi. Yeni akıllı ürünlerle birlikte artık bir ‘yaşam ekosistemi’ halini alan VeeZy üzerinden kullanıcılar televizyon, konut tipi elektrikli araç şarj cihazı, beyaz eşya gibi ürünleri tek bir uygulamadan yönetiyor. VeeZy, kullanıcıların aylık enerji tüketimlerini de kontrol edebilmelerini sağlıyor. Vestel VeeZy akıllı yaşam ekosistemini yurt içinde ‘EvinAklı’ adıyla kullanıma sunuyor.

Akıllı yaşam için Samsung ve LG ile işbirliği

Şirket, HCA üyeliği kapsamında ilk iş birliğini gerçekleştirdi. Samsung ile yapılan iş birliği kapsamında, HCA altyapısı kullanılarak, iki şirketin akıllı ürün ve uygulamalarının entegrasyonu sağlandı.

Buna göre, Vestel’in VeeZy uygulamasından Samsung’un tüm akıllı beyaz eşyaları ve Vestel’in ürettiği tüm akıllı beyaz eşyalar ise Samsung SmartThings mobil uygulamasından karşılıklı olarak kontrol edilebilecek. Diğer iş birliği ise yıl sonunda LG ile aynı kapsamda devreye alınacak. HCA altyapısı kullanan VeeZy ve LG ThinQ uygulamaları ile her iki firmanın da akıllı beyaz eşyaları karşılıklı olarak kontrol edilebilecek.

“Marka değerimizi 4 yılda 4 kat büyüttük”

CEO Güler, “Marka değerimizi 4 yılda 4 kat büyüttük. Vestel bugün 927 milyon dolar marka değerine ulaştı ve Türkiye’nin en büyük 3 markasından biri oldu. Hedefimiz en kısa sürede 2 milyar dolar marka değerine ulaşmak ve Türkiye’nin en büyük markası olmak” dedi.

“Rekabetçi EVC çözümlerimiz artıyor”

CEO Güler, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Vestel EVC’leri yapılan global iş birlikleriyle halihazırda Avrupa’nın elektrikli araç kullanımının yaygınlaşmasında kritik rol oynarken, iç pazardaki yaygın ağı ile ZES ve TOGG Trugo’nun tedarikçisi olarak Türkiye’deki ekosistemin büyümesine ivme kazandırıyor. Tüm batarya çözümleri, bireylerin yeşil ekosisteme katkıda bulunmasını da sağlıyor.”

Güneş enerjisiyle evde yeşil enerji

Şirketin fuarda sergilediği konut enerji depolama çözümleri, evlerde kurulan güneş panellerinin ürettiği fazla enerjiyi verimli şekilde kullanmayı sağlıyor. Depolanan enerji istendiğinde veya herhangi bir elektrik kesintisi durumunda tüm elektronik cihazları sorunsuz şekilde kullanmaya imkan tanıyor.

Evlerde gıda israfına son

IFA’daki 3 bin metrekarelik devasa Vestel alanında bu yıl enerji ve su verimliliği sağlayan ve gıda israfını önleyen çok sayıda ürün ve teknoloji öne çıktı.

Bunlar arasında minimum enerji tüketen ve sessiz performans sergileyen A Sınıfı 60cm No Frost Kombi Buzdolabı Ailesi, gıdaların raf ömürlerini ortalama sekiz kat artıran Vakum Teknolojili Buzdolabı, yoğurt, ekmek hamuru, kefir, sirke ve turşu gibi farklı yiyecek ve içeceğin zahmetsizce fermente edilmesini sağlayan Maya Buzdolabı, gıdaların besin değerini korumak için güneş ışığını simüle eden VitaMod, sensörleri ve akıllı takip sistemi ile depolanan gıdaların ağırlığını, son kullanma tarihlerini ve tazelik seviyelerini doğru şekilde izleyebilen IntelliShelf teknolojisi ilk dikkat çekenler oldu.

Kurutma sırasında oluşan suyu yıkamada kullanıyor

Şirket bu yıl fuarda yıkayıcı grubu ürünleri ve teknolojileriyle de dikkat çekti. Çamaşır kurutma işlemi sırasında yoğuşan suyu yıkamada değerlendirmeye İmkan tanıyan Su Geri Kazanım Sistemi, bireylerin su ayak izini azaltmalarına destek olacak.

İklim değişikliğiyle birlikte çevreye yönelik en büyük tehditlerden biri olan plastik kirliliğine karşı, 2020- 2023 yılları arasında, Türkiye’deki İş Dünyası Plastik Girişimi’nin (İPG) bir parçası olarak 10 bin 799 ton plastik azaltmayı taahhüt eden Vestel, ilk çalışmalarıyla çalışmalarıyla 2021 – 2022 yıllarında 9 bin 735 ton işlenmemiş plastik azaltımı gerçekleştirdi. Vestel buna ek olarak, beş ton plastiği; zeytin çekirdeği atıklarından oluşan biyolojik bazlı plastiklerle değiştirdi.

Yüzbinlerce ağaç kurtarıldı

Çevresel etkiyi en aza indirme hedefiyle ambalaj tasarımını sürekli olarak geliştiren Vestel, bu kapsamda plastik bazlı ambalaj malzemesi olan EPS kullanımını azaltarak, geri dönüştürülebilir ve yaklaşık 3,5 kat daha az enerji gerektiren karton esaslı malzemelere geçiyor. 2022’de EPS kullanımını 36 ton azaltmayı başaran şirket, aynı dönemde toplam 22 bin 155 ton geri dönüştürülmüş karton kullanarak 376 bin 635 ağacın kesilmesini de önledi.

Berlin’de bayrak değişimi yapıldı

Uluslararası Tüketici Elektroniği Fuarı’nda (IFA 2023) Turan Erdoğan, CEO’luk görevini Ergün Güler’e devretti. Vestel üst yönetiminde görev değişimi yaşandı. Son 10 yılı CEO’luk görevi olmak üzere tam 35 yıldır Vestel Şirketler Grubu’nda kritik görev ve sorumluluklarda bulunan Turan Erdoğan, bugün itibarıyla görevi Vestel Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Ergün Güler’e devretti. Turan, Vestel Yönetim Kurulu Başkanı Başdanışmanı olarak şirkete katkı sunmaya devam edecek.