Avrupa’ya “akıllı ürün” ihracatında yeni dönem başlıyor
Bir makine üretiyorsunuz. Bir sensör, kontrol ünitesi, akıllı cihaz, endüstriyel ekipman veya elektronik ürün geliştiriyorsunuz. İçinde yazılım var; internete, başka bir cihaza, fabrikanın ağına veya buluttaki bir sisteme bağlanıyor.
Ürettiğim makinenin mekanik arızasını yönetebiliyorum; içindeki yazılımın güvenlik açığını da aynı disiplin ve hızla yönetebilecek miyim?
Siber güvenlik artık ürettiğiniz akıllı ürünün önemli bir parçası.
Avrupa’ya ihracat yapıyorsanız konu giderek pazar erişiminizin de şartlarından biri haline geliyor. Makinenin içindeki yazılım, o makinenin kalitesi kadar ihracatın kaderini de belirleyebilir.
AB “Siber Güvenlik ve Yapay Zekâ Eylem Planı” yayımlandı.
Yapay zekâ bir taraftan zafiyetlerin tespitini, tehdit analizini ve saldırılara müdahaleyi hızlandırırken; diğer taraftan saldırganların da zafiyetleri daha hızlı bulmasına, saldırıları otomatikleştirmesine ve daha büyük ölçekte gerçekleştirmesine imkân sağlıyor.
Yapay zekâ siber saldırının ekonomisini ve hızını da değiştiriyor.
Ürünümde güvenlik açığı var mı? Açığı saldırgandan önce bulup kapatabiliyor muyum?
Yapay zekâ zafiyet keşfini hızlandırırken kurumların analiz, önceliklendirme, düzeltme, test ve güncelleme kapasitesi aynı hızda ölçeklenemezse saldırgan lehine yeni bir zaman penceresi oluşuyor.
AB, bu nedenle yalnız zafiyetlerin bulunmasına değil, bunların analiz edilmesi, önceliklendirilmesi ve hızla giderilmesine odaklanıyor.
Biz yazılım üretmiyoruz, makine üretiyoruz demek yetmiyor
Cyber Resilience Act – CRA, yani AB Siber Dayanıklılık Yasası yalnız yazılım şirketlerini ilgilendirmekle kalmıyor. Ağa bağlanan makineler, IoT cihazları, akıllı ekipmanlar, kontrol üniteleri, gömülü yazılım içeren elektronik ürünler, uzaktan yönetilen cihazlar ve birçok dijital unsurlu ürün CRA kapsamı açısından değerlendirilmek durumunda.
Makineniz yazılım, dijital unsurlar vb içeriyor ve doğrudan ya da dolaylı olarak başka bir cihaz veya ağa bağlanıyorsa, ürününüzün siber güvenliği artık ürün güvenliğinin ve AB pazarına erişiminin bir parçası haline geliyor.
Avrupa’ya satışta CE denklemi değişiyor
CRA kapsamındaki ürününüz Avrupa’nın siber güvenlik gereklerini karşılamıyor, gerekli uygunluk değerlendirmesini tamamlayamıyor, AB Uygunluk Beyanı’nı düzenleyemiyor ve CE gereklerini yerine getiremiyorsa AB pazarına sunulamayacak.
KOBİ’ler için pazara giriş engeli
Yeni kurallar büyük şirket açısından yönetilebilir bir uyum maliyetiyken, bazı KOBİ’ler için pazara giriş engeline dönüşebilir.
Dolayısıyla ürün sınıflandırması, risk analizi, standartlar, test altyapıları, gerektiğinde üçüncü taraf uygunluk değerlendirmesi, teknik dokümantasyon, rehberlik ve eğitim mekanizmaları dahil Türk üreticisinin CRA’ya uyumunu kolaylaştıracak bütüncül bir ekosistem oluşturmalıyız.
Güvenli üretim yeni rekabet unsuru
Ürünlerimiz daha akıllı, daha bağlantılı ve daha otonom hale geldikçe siber saldırı yüzeyi de büyüyor. Rekabette kaliteli, uygun maliyetli, hızlı ve yerli üretim yanında güvenli üretim daha önemli olacak.
Bu süreci AB mevzuatına uyum yükümlülüğü olarak değil, yüksek katma değerli üretim ve ihracatta güven unsurunu artıracak bir rekabet fırsatı olarak görmeliyiz.
Aktif olarak istismar edilen zafiyetler ile ürünün güvenliğini etkileyen ciddi olaylara ilişkin bildirim yükümlülükleri 11 Eylül 2026’da uygulanmaya başlıyor.
Üreticilerin olaydan haberdar olmalarından itibaren ilk uyarı için 24 saat, esas bildirim için 72 saat gibi oldukça kısa süreler öngörülüyor.
CRA’nın temel ürün ve üretici yükümlülüklerinin büyük bölümü ise 11 Aralık 2027’den itibaren uygulanacak.
TOBB Yazılım Meclisi olarak CRA’nın yazılım sektörümüze, dijital unsurlar içeren ürün üreten sanayicilerimize, KOBİ’lerimize ve AB’ye ihracat yapan şirketlerimize etkilerini kapsayan bir çalışma yürütüyoruz.
Kapsam, yükümlülükler, uygunluk değerlendirmesi, test ve teknik dokümantasyonlar, zafiyet ve olay bildirim süreçleri, test/ uygunluk altyapılarının geliştirilmesi konularında çalışıyoruz.
TOBB’a bağlı Odalarımıza kayıtlı üyelerimize, KOBİ ve sanayicilerimize açık bir bilgilendirme semineri düzenleyeceğiz. Ayrıca “AB Cyber Resilience Act (CRA) Uyum Rehberi” hazırlıyoruz.
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